Мендель виграла апеляцію у справі про хабарі в КНУ ім. Шевченка за дисертацію

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у справі про написану статтю зі звинуваченнями в корупції в КНУ імені Шевченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель, постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове рішення, а в задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди відмовити.

Судове засідання відбувалося у режимі відеоконференції.

Постанова суду апеляційної інстанції набуває чинності з моменту ухвалення та може бути оскаржена протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги.

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Судова тяганина по цій справі розпочалася у 2016 році. Тоді в січні в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель "Як продаються дипломи в українських університетах", де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва в тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала.

За результатами захисту Мендель присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.

Університет в обличчі доктора філологічних наук Юрія Коваліва подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди. Спочатку цивільну справу розглядав Херсонський міський суд, який у квітні 2019 року ухвалив рішення про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Мендель не погодилась з цим рішенням та подала апеляцію, яка з липня 2019 року розглядалася у Херсонському апеляційному суді.

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