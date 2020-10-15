Мендель виграла апеляцію у справі про хабарі в КНУ ім. Шевченка за дисертацію
Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у справі про написану статтю зі звинуваченнями в корупції в КНУ імені Шевченка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель, постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове рішення, а в задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди відмовити.
Судове засідання відбувалося у режимі відеоконференції.
Постанова суду апеляційної інстанції набуває чинності з моменту ухвалення та може бути оскаржена протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги.
Судова тяганина по цій справі розпочалася у 2016 році. Тоді в січні в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель "Як продаються дипломи в українських університетах", де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва в тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала.
За результатами захисту Мендель присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.
Університет в обличчі доктора філологічних наук Юрія Коваліва подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди. Спочатку цивільну справу розглядав Херсонський міський суд, який у квітні 2019 року ухвалив рішення про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.
Мендель не погодилась з цим рішенням та подала апеляцію, яка з липня 2019 року розглядалася у Херсонському апеляційному суді.
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спасибо, Юля, за очередной косяк твоему преЗику!
хорошо работаешь!
1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
караються штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Плюс- недійсна наукова ступінь....Цікаво,які докази переконали високоповажний апеляційний суд ?
І треба очікувати відкриття кримінальної справи (чи щодо Мендель,чи щодо Коваліва )?
Джерело: https://censor.net/ru/n3224886
Здається, вона припускалась помилок в українській мові.
С другой стороны - интересно, как это можно было доказать...
Но, в принципе, могло быть, что с работой все ок, просто руководитель требовал взятку потому, что хотел получить взятку, а не из-за качества работы - так тоже бывает.
Ну - як мінімум - не всім. Можливо - тому професору були потрібні (нащо - не знаю), іншим - ні, бо і них інші цілі. Моїм знайомим докторам наук учні геть не потрібні.
Ну не прям так, чтобы никто - руководитель не хотел - конкретно 1 человек.
Но пересмотреть стоило бы однозначно - вместе с рассмотрением дела о взяточничестве руководителя и дела о взяткодателе Мендель.
Мендель обвиняет университет,в том, что там процветает взяточничество для соискателей кандидатской степени. Это сущая правда,так и есть.
В таком случае,следуя вашему предложению, нужно пересматривать все без разбору защиты начиная минимум со дня провозглашения независимости.
дебилам за взяткидают дипломы) а после ловить, сажать взяточников, набирать новых (тех, кто доказал в суде свое честное имя, хоть в этом процессе) и даже если только одна единственная Мендель такой ярый борец с коррупцией и за справедливость (а остальные пофигисты) - увидим как она будет, и будет ли вообще подтверждать свой научный уровень, полученный за взятки. от махровой пирамиды взяточников в структуре вузов, создание организации по юридической помощи, проекты законов, чтобы такого никогда не повторилось и т.д. и т.п.
мне почему то кажется что все вышеописанные необходимые действия ограничится исключительно некоторым баблом с чьей-то стороны (возможно даже самой Мендель).
Я так понимаю, что если предположить, что Мендель таки не солгала про взятку - качество работы при этом могло не имеет никакого значения - только желание преподавателя получить взятку. Но могло и иметь.
Писавший сие тоже купил диплом на Петровке.
Чи ви в каральних цілях - щоб не сміла викривати хабарників?
Отже я маю всі підстави сумніватись в її вищій освіті.
Да ладно. Если руководитель - взяточник - он мог просто требовать бабло за то, чтобы просто прочитать диссертацию.
Хотя - лично мне сложно представить достойную работу по украинской литературе (как и по другим литературам). Эта тема "достойна" школьного реферата, а никак не диссертации.
або яке їхало, таке й здибало
***** заявила что диплом купила!!!!!
Только Я вижу прямой повод его анулировать?
В статье речь не о дипломе, а о кандидатской диссертации.
И не о том, что она купила ученую степень, а о том, что руководитель якобы не хотел принять ее диссер без взятки. Принятие диссера - это не защита ученой степени - защита идет отдельно перед ученым коллегиумом.
И еще вопрос, если она докторскую купила, то не купила ли она диплом?!!!
Кандидатскую, а не докторскую.
"если она докторскую купила"
А где сказано о том, что она "докторскую купила"?
В статье нет ни слова о покупке кандидатской - только о том, что она заплатила для того, чтобы ее работу руководитель принял на рассмотрение.
Руководитель у нас не продает ученые степени - он читает и рецинзирует работу, затем на эту же работу пишут рецензии другие ученые, а затем диссертацию нужно защитить перед ученым советом.
Речь идет о том, что она заплатила (якобы) руководителю за то, чтобы тот взял ее работу на прочтение и рецензию.
"если она докторскую купила, то не купила ли она диплом"
Вопрос ниачем. У нас презумпция невиновности.
Если она заплатила руководителю - это уже ДАЧА ВЗЯТКИ!!!!
ст 369 (дача взятки) раздела 17 «Преступления в сфере служебной деятельности» УК Украины
В этом ОНА сама призналась!!!!
Будем дальше бла бла о призумции и тп?
Я себе не противоречу, противоречие только у вас в голове, ибо вы крайне невнимательны и у вас там явная каша - вы не видите разницы между дипломом, кандидатской и докторской, вы не понимаете, что взятка руководителю за то, чтобы тот прочитал дисертацию - это не покупка ученой степени
"Если она заплатила руководителю - это уже ДАЧА ВЗЯТКИ!!!!"
Верно. Это дача взятки. Но это НЕ покупка ученой степени, тк руководитель не выдает эту степень и не может ее продать. Для получения ученой степени нужно защитить свою диссертацию перед ученым советом.
"В этом ОНА сама призналась!!!!
Будем дальше бла бла о призумции и тп?"
Она призналась в чем? В том, что заплатила руководителю за то, чтобы тот принял ее дисертацию на просмотр.
Какое это имеет отношение к ее диплому? А никакого вообще, как и к убийству Кеннеди.
НО она призналась в даче ВЗЯТКИ руководителю за принятие работы!
ЭТО неоспоримый ФАКТ!
То что он требовал ее и не принимал - это ее позиция! Может там было за что не принимать!
В любом случае это признание в уголовном правонарушении. И если не прошли сроки то надо заводить уг дело и проводить расследование!
В любом случае это ставит под сомнение ее ученую степень, если она получена путем уголовного правонарушения!
Конечно. А кто с этим спорит?
И я согласился, что даже ученую степень по этому поводу, возможно, стоило бы пересмотреть.
Но какое это имеет отношение к ее диплому?
Може,якщо добре в ній поритись,ті долари й лежать собі тихенько поміж сторінок,очікують щасливця ???
срочно поступаю в Шевченко !!!!
Хотя...дисертация по литературе - это в принципе какой-то треш, а не научная работа.
а че уже не? а ленка че говорит?
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Советское время - понятие очень широкое. Нельзя ли сузить временной интервал? Такое КНУ... часто не само КНУ, а некоторые те, кто там, к сожалению, "учился".