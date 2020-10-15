Ви можете виграти 51,7 мільйона євро в італійську лотерею, не покидаючи України. (Реклама)

Джордж Клуні, Періс Хілтон і Мадонна. Крім слави і грошей (і пари впливових знайомих), вам буде важко знайти багато спільного у цих трьох мегазнаменитостей. Але так склалося, що всі троє раніше брали участь у найпопулярнішій лотереї в Італії і в одній з найбільших лотерей в Європі.

Не дивно, що знаменита лотерея SuperEnalotto зуміла залучити такі гучні імена з усього світу ... а на цьому тижні в лавах переможців італійської лотереї цілком може опинитися хтось із України!

Джекпот лотереї SuperEnalotto на сьогодні становить € 51,700,000. Це понад півтора мільярда гривень!

За такого величезного джекпоту навіть призи другої категорії просто божевільні. До речі, коли Мадонна взяла участь в тиражі лотереї, вона, як повідомляється, купила 100 білетів... вигравши приз другої категорії в розмірі 120 000 євро (який вона використовувала для будівництва школи в Малаві). Не так вже й погано для другого місця! У наступному розіграші SuperEnalotto розіграє 51 700 000 євро, і, що найголовніше, ви можете виграти цей неймовірний приз, не покидаючи України.

Як це робиться? Просто зареєстриуйтесь на Thelotter.com, провідному онлайн-сервісі для придбання офіційних білетів світових лотерей. Виберіть SuperEnalotto з більш ніж 50 найбільших лотерей і заповніть свій білет, як якщо б ви купували його особисто в Італії. Грати в SuperEnalotto онлайн з України просто, безпечно і надійно. Після того, як ви розмістите замовлення, представники Thelotter.com куплять офіційні білети SuperEnalotto від вашого імені.

Ваші білети будуть відскановані і завантажені в ваш особистий аккаунт на сайті перед розіграшем, що є підтвердженням вашого права власності на них.

Якщо ви виграєте джекпот SuperEnalotto або один з додаткових призів лотереї, ви отримаєте свій виграш цілком, сервіс не стягує комісійних за виграшні білети.

За минулі роки Thelotter.com виплатив понад 95 мільйонів доларів більше ніж 4,5 мільйонам гравців з усього світу. Серед найбільших переможців сайту - жінка з Панами, яка виграла джекпот Florida Lotto на 30 мільйонів доларів, і чоловік з Іраку, який виграв 6,4 мільйона доларів в лотереї Oregon Megabucks. У 2013 році житель Латвії виграв другий приз у розмірі 578 000 євро в розіграші SuperEnalotto.

Ви можете стати наступним переможцем SuperEnalotto, але вам потрібно діяти швидко. У наступному розіграші можна буде виграти величезний джекпот лотереї в розмірі 51,7 млн ​​євро.

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