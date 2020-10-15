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Ви можете виграти 51,7 мільйона євро в італійську лотерею, не покидаючи України. (Реклама)

Ви можете виграти 51,7 мільйона євро в італійську лотерею, не покидаючи України. (Реклама)

Джордж Клуні, Періс Хілтон і Мадонна. Крім слави і грошей (і пари впливових знайомих), вам буде важко знайти багато спільного у цих трьох мегазнаменитостей. Але так склалося, що всі троє раніше брали участь у найпопулярнішій лотереї в Італії і в одній з найбільших лотерей в Європі.

Не дивно, що знаменита лотерея SuperEnalotto зуміла залучити такі гучні імена з усього світу ... а на цьому тижні в лавах переможців італійської лотереї цілком може опинитися хтось із України!

Джекпот лотереї SuperEnalotto на сьогодні становить € 51,700,000. Це понад півтора мільярда гривень!

За такого величезного джекпоту навіть призи другої категорії просто божевільні. До речі, коли Мадонна взяла участь в тиражі лотереї, вона, як повідомляється, купила 100 білетів... вигравши приз другої категорії в розмірі 120 000 євро (який вона використовувала для будівництва школи в Малаві). Не так вже й погано для другого місця! У наступному розіграші SuperEnalotto розіграє 51 700 000 євро, і, що найголовніше, ви можете виграти цей неймовірний приз, не покидаючи України.

Як це робиться? Просто зареєстриуйтесь на Thelotter.com, провідному онлайн-сервісі для придбання офіційних білетів світових лотерей. Виберіть SuperEnalotto з більш ніж 50 найбільших лотерей і заповніть свій білет, як якщо б ви купували його особисто в Італії. Грати в SuperEnalotto онлайн з України просто, безпечно і надійно. Після того, як ви розмістите замовлення, представники Thelotter.com куплять офіційні білети SuperEnalotto від вашого імені.

Ваші білети будуть відскановані і завантажені в ваш особистий аккаунт на сайті перед розіграшем, що є підтвердженням вашого права власності на них.

Якщо ви виграєте джекпот SuperEnalotto або один з додаткових призів лотереї, ви отримаєте свій виграш цілком, сервіс не стягує комісійних за виграшні білети. 

За минулі роки Thelotter.com виплатив понад 95 мільйонів доларів більше ніж 4,5 мільйонам гравців з усього світу. Серед найбільших переможців сайту - жінка з Панами, яка виграла джекпот Florida Lotto на 30 мільйонів доларів, і чоловік з Іраку, який виграв 6,4 мільйона доларів в лотереї Oregon Megabucks. У 2013 році житель Латвії виграв другий приз у розмірі 578 000 євро в розіграші SuperEnalotto.

 Ви можете стати наступним переможцем SuperEnalotto, але вам потрібно діяти швидко. У наступному розіграші можна буде виграти величезний джекпот лотереї в розмірі 51,7 млн ​​євро. 

Щоб взяти участь в лотереї з України і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto, придбайте свої офіційні білети SuperEnalotto онлайн на Thelotter.com.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

Італія (1564) лотерея (228)


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Топ коментарі
+4
-Дорогая, я выиграл миллион!
-Ух ты! И куда мы едем?
-Знаю точно: ты - к маме.)))
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15.10.2020 11:49
+4
Італійцем був Піноккіо...Буратіна - русскій.
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15.10.2020 12:16
+1
Только лох может оставить здесь номер своей карточки.)))
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15.10.2020 11:50
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Та нет, если б я выиграл 50 млн евро, то я бы наверно ее покинул
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15.10.2020 11:42 Відповісти
-Дорогая, я выиграл миллион!
-Ух ты! И куда мы едем?
-Знаю точно: ты - к маме.)))
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15.10.2020 11:49 Відповісти
С полмиллиона? Да хоть бы и к маме
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15.10.2020 12:20 Відповісти
Лохотрон.
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15.10.2020 11:47 Відповісти
Лучшего лохотрона чем укр."суперлото" не найти.
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15.10.2020 12:10 Відповісти
А может я просто оставлю здесь номер своей карты, и лохи с лишними деньгами просто на нее перечислят?
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15.10.2020 11:48 Відповісти
Только лох может оставить здесь номер своей карточки.)))
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15.10.2020 11:50 Відповісти
Она заблокирована и только на поступление!!!
Так что все норм. Можешь перечислять!!!!
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15.10.2020 12:30 Відповісти
Буратино же итальянец????))))
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15.10.2020 11:49 Відповісти
Італійцем був Піноккіо...Буратіна - русскій.
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15.10.2020 12:16 Відповісти
Буратино с итальянского переводится как деревянная кукла для театральных представлений.
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15.10.2020 14:07 Відповісти
Конечно, после того как выиграете вернут билет
😂
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15.10.2020 15:10 Відповісти
Верить итальянцам и цыганам нельзя!
Итальянцы напоминают скорее цыган чем европейцев. Всех хотят нагебать.
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15.10.2020 15:35 Відповісти
 
 