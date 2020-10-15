Пік платежів за зовнішнім держборгом цього року пройдено: нам вистачає наявних ресурсів, немає необхідності збільшувати боргове навантаження, - Мінфін
У вересні 2020 року Міністерство фінансів погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році, в 2 млрд дол.
Про це в інтерв'ю Mind.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"1 вересня Міністерство фінансів погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації 2015-го. Загальна сума платежу перевищила $2 млрд. З них $1,69 млрд – на погашення єврооблігацій і $0,40 млрд – відсотки за єврооблігаціями з терміном погашення у 2020-2027 рр. Зараз можемо впевнено стверджувати, що пікові платежі за зовнішнім державним боргом цього року успішно пройдено", - сказав Марченко.
Міністр зазначив, що нині дефіцит загального фонду державного бюджету менший, ніж передбачено розписом (93,2 млрд грн за підсумками січня-вересня цього року за розпису звітного періоду в сумі 177,5 млрд грн).
"Нині нам вистачає наявних ресурсів. Ми не бачимо необхідності збільшувати боргове навантаження країни. Ситуація контрольована. Ми готові до будь-яких змін, щоб забезпечити необхідне фінансування заходів із подолання пандемії", - зазначив Марченко.
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