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Новини
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Пік платежів за зовнішнім держборгом цього року пройдено: нам вистачає наявних ресурсів, немає необхідності збільшувати боргове навантаження, - Мінфін

Пік платежів за зовнішнім держборгом цього року пройдено: нам вистачає наявних ресурсів, немає необхідності збільшувати боргове навантаження, - Мінфін

У вересні 2020 року Міністерство фінансів погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році, в 2 млрд дол.

Про це в інтерв'ю Mind.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"1 вересня Міністерство фінансів погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації 2015-го. Загальна сума платежу перевищила $2 млрд. З них $1,69 млрд – на погашення єврооблігацій і $0,40 млрд – відсотки за єврооблігаціями з терміном погашення у 2020-2027 рр. Зараз можемо впевнено стверджувати, що пікові платежі за зовнішнім державним боргом цього року успішно пройдено", - сказав Марченко.

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Міністр зазначив, що нині дефіцит загального фонду державного бюджету менший, ніж передбачено розписом (93,2 млрд грн за підсумками січня-вересня цього року за розпису звітного періоду в сумі 177,5 млрд грн).

"Нині нам вистачає наявних ресурсів. Ми не бачимо необхідності збільшувати боргове навантаження країни. Ситуація контрольована. Ми готові до будь-яких змін, щоб забезпечити необхідне фінансування заходів із подолання пандемії", - зазначив Марченко.

Автор: 

держборг (1177) Мінфін (3627) Марченко Сергій (574)


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Ну всё нормально .нечего паниковать.
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15.10.2020 11:52 Відповісти
Гола баротька послала МВФ вжопу і ось бумеранг повернувся.
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15.10.2020 11:59 Відповісти
А меня почему-то (учитывая степень доверия властям), ну очень даже гложут смутные сомнения что тот пик платежей может прошел так как в мае "плато" по коронавирусу.
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15.10.2020 16:49 Відповісти
Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому, что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались. "Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ?
Пользуясь тем, что Зеленский практически не читает входящую документацию, Ермак лично отсеивает всю неприятную для него информацию. Под это "отсеивание" попадает огромное количество важнейшей, в том числе международной и управленчески важной информации. Например письмо Рашкована написанное еще в сентябре 2020 года , по поводу последующего кредитного транша МВФ так и не попало в руки Зеленского.
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15.10.2020 23:51 Відповісти
Перевод - дырку от бублика, а не транш МВФ, получит "молодая" зеленая плесень!
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16.10.2020 07:05 Відповісти
 
 