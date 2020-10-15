Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону, - ОП
Прискорити процес повернення окупованих частин Донбасу, спростити реінтеграцію, відійти від традиційно пасивного очікування позитивного рішення можна лише за рахунок створення вільної економічної зони на підконтрольній частині Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.
"В ініційованому Президентом Володимиром Зеленським загальнонаціональному опитуванні громадян 25 жовтня 2020 року друге питання буде присвячене саме цій темі, яка є наріжною для багатовекторного мирного плану держави. Прийшовши на дільницю для голосування на місцевих виборах, українці зможуть самостійно відповісти на питання про створення в Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони. Це вкрай важливе питання, яке зможе забезпечити країні можливість укорінення справді ефективної реінтеграційної моделі. Мова про концепцію регіональної економіки, яка "зшиває" регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру", - підкреслюють в ОП.
В Офісі Президента зазначили, що спочатку все буде відбуватися на підконтрольній Україні території, адже ці райони поки переживають значний негативний вплив від війни, яка розгорнулася поряд.
"Регіон стає дедалі більш депресивним, що змушує людей залишати його та свої домівки. Тому й потрібно створювати нову мотивацію для населення, нові робочі місця, нові перспективні бізнеси та впроваджувати спеціальні інструменти для залучення на Донбас інвесторів і зацікавлення людей і бізнесів залишатися працювати саме на цій території. Прискорений економічний розвиток з нашого боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну", - йдеться в повідомленні.
Вирішення питання, як ефективно повинні відновлювати Донбас, буде залежати від участі громадян в опитуванні 25 жовтня.
"Усвідомлюємо, що такий формат голосування людей з питань загальнонаціональної важливості не може мати прямих юридичних наслідків. Але його політична вага буде такою, що в середовищі політиків не зможуть ігнорувати вибір народу. Яким буде цей вибір - залежить від кожного учасника голосування", - підсумували в ОП.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге питання свого опитування 25 жовтня, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
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"Ідіть у сраку"
В.Зеленський
От куда я маю знать это хорошо или плохо.
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RedKatsingingontheroof...
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Це фактичне визнання юридичної легітимності квазіреспублік ДНР та ЛНР,бо те що пропонує наше нещастя на посаді президента-це рівноправні єкономічні та політичні стосунки з протиправними утвореннями на тілі України. Єрмак та Медведчук таки начаклують Зеленському ст.111 КК України.
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Московiя, країна Моксель
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Наш не лох 42 роки президент робить те, що зробили у 2014-му році з окупованим Кримом: в інтересах окремих олігархів (Фірташа, Герег) пропихнули корупційний закон "Про вільну економічну зону Крим", від Ксенії Ляпіної. Який і досі не скасований:
сами подумайте - местным 6 лет внушали что "украинцы их пришли убивать". Они эти СЭЗ воспримут как должное, как извинения украинцев за "нанесенное зло".
ставите телегу перед лошадью - будете удивляться, что на первых же выборах в ОРДЛО победят Янукоевич.
Что в переводе на человеческий язык означает: "Хозяева велели бизнес по производству метамфетаминов в ЛДНР сделать территорио-образующим и не подконтрольным".
И еще: В Крыму, до его аннексии РФ, тоже была "свободная экономическая зона" 9если кто забыл).
Ну как, расцвел Крым и предотвратило ли это его отжатие однимнароТом?
Есть мысль, что все вопросы, кроме одного, будут популистической наживкой для рейтинга.
Включая предпоалагаемый каннабис.
Но один будет таки о капитуляции и "мире" любым путем.
Просто все предыдущие - затравка для лохов !
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
Ну надо же их поддержать. Всю жизнь кормили нас.
ПС. И еще усиленную пайку, телевизор и интернет .. "некоторым" слоям населения Дамбаса.. которые бегали "Путин памаги"
Неужели они не знают, что все эти инновационные проекты, технопарки и свободные зоны ничего, кроме 100% коррупции в Украине не принесли?
Сайт оппозиционная платформа - за жизнь
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html
https://zagittya.com.ua/ Главная › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan.html Мирный план › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html О свободной экономической зоне «Донбасс»
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Зе КЛОУН - ПІШОВ ти САМ НА ЗОНУ
За Крим доведеться забути, а за луГандонію фєдєрашка буде постійно смикати Україну...
Даний факт є формальною підставою для повної недовіри працівникам (службовцям) ОП і для негайного звільнення їх на підставі професійної непридатності
(оскільки вони роблять вигляд, що вірять у цю повну нісенітницю, яку вони публічно заявили).