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Новини Місцеві вибори-2020
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Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону, - ОП

Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону, - ОП

Прискорити процес повернення окупованих частин Донбасу, спростити реінтеграцію, відійти від традиційно пасивного очікування позитивного рішення можна лише за рахунок створення вільної економічної зони на підконтрольній частині Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.

"В ініційованому Президентом Володимиром Зеленським загальнонаціональному опитуванні громадян 25 жовтня 2020 року друге питання буде присвячене саме цій темі, яка є наріжною для багатовекторного мирного плану держави. Прийшовши на дільницю для голосування на місцевих виборах, українці зможуть самостійно відповісти на питання про створення в Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони. Це вкрай важливе питання, яке зможе забезпечити країні можливість укорінення справді ефективної реінтеграційної моделі. Мова про концепцію регіональної економіки, яка "зшиває" регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру", - підкреслюють в ОП.

В Офісі Президента зазначили, що спочатку все буде відбуватися на підконтрольній Україні території, адже ці райони поки переживають значний негативний вплив від війни, яка розгорнулася поряд.

Також читайте: Шкарлет про можливість запитання щодо 10-річного навчання в школі на "опитуванні Зеленського": Глава держави хоче дізнатися думку українців і це його право

"Регіон стає дедалі більш депресивним, що змушує людей залишати його та свої домівки. Тому й потрібно створювати нову мотивацію для населення, нові робочі місця, нові перспективні бізнеси та впроваджувати спеціальні інструменти для залучення на Донбас інвесторів і зацікавлення людей і бізнесів залишатися працювати саме на цій території. Прискорений економічний розвиток з нашого боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну", - йдеться в повідомленні.

Вирішення питання, як ефективно повинні відновлювати Донбас, буде залежати від участі громадян в опитуванні 25 жовтня.

"Усвідомлюємо, що такий формат голосування людей з питань загальнонаціональної важливості не може мати прямих юридичних наслідків. Але його політична вага буде такою, що в середовищі політиків не зможуть ігнорувати вибір народу. Яким буде цей вибір - залежить від кожного учасника голосування", - підсумували в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге питання свого опитування 25 жовтня, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) місцеві вибори (1366) опитування (1925) економіка (927) Донбас (22354) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+57
Яка пліснява зелена! Починати вільні економічні зони не там, де люди вже дозріли до того, де менша корупція, де близче ЄС, а, навпаки, з депресивного регіону, з тієї чорної дири, де будуть пропадати будь-які кошти, що ми, останні (які не виїхали) платники податків, ще платимо мафії-державі! Нема слів просто! Чи в них не було вже вільних кишенькових вільних економічних зон???! Що дозволило упирям накшталт Ахметову, Новінському, Фірташу накопичити багатства в обхід бюджету?! Шмаркля, нижче опускатися вже нема куди....
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15.10.2020 11:53
+51
Хочу нагадати, що на Донбасі вже була ВЕЗ з 1992 року. Чим все це закінчилось всі знають. Там організувалась вотчина олігарха, яка поповза по всій Україні. У Криму теж була ВЕЗ. Під кінець 90-х стало ясно, що нічого доброго з цього не вийшло, окрім криміналізації територій і відсутність надходження податків у держказну. В ОП або ідіоти, або просто вороги України.
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15.10.2020 11:56
+48
Свободная экономическая зона - это простой способ не платить налоги в украинский бюджет. Раньше у зебилов был кипрский офшор, теперь будет енакиевский офшор. А лохи пускай платят налоги в своих убогих Запорожьях и Сумах!
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15.10.2020 11:56
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Цитати видатних людей :
"Ідіть у сраку"
В.Зеленський
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15.10.2020 13:18 Відповісти
Це відкриє мордору двері прямісінько в Київ, залишиться тільки паляницю спекти та вручити путіну.
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15.10.2020 13:29 Відповісти
СЭЗ должна быть ВСЯ Украина,а не отдельно взятый регион !!!
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15.10.2020 13:29 Відповісти
Це відкриє мордору двері прямісінько в Київ, залишиться тільки паляницю спекти та вручити путіну.
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15.10.2020 13:30 Відповісти
То, може третім питанням буде фінансування ОРДЛО і бойовиків?
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15.10.2020 13:47 Відповісти
Что такое свободная экономическая зона на Донбассе???

От куда я маю знать это хорошо или плохо.
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15.10.2020 13:53 Відповісти
Если я ничего в этом не понимаю, значит мой ответ будет отрицательный.
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15.10.2020 13:54 Відповісти
Откуда мне знать, люблю ли я бриллианы? Я ж их никогда не носила... (с)
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15.10.2020 17:11 Відповісти
Верно подмечено!
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15.10.2020 17:39 Відповісти
А хоть кто-то помнит, что фальшивые бз*Донецкие СЭЗ - эти черные дыры украинской экономики - в 2005 году закрывало правительство Юлии Тимошенко? Я помню. Очень хорошо помню и то, как тогда диким воем выл тогдашний вице-премьер Кинах и прочее подолигархическое кучманоидское дерьмо дерьмо.
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15.10.2020 14:00 Відповісти
https://twitter.com/w7w7merleenw55
https://twitter.com/w7w7merleenw55
https://twitter.com/w7w7merleenw55
RedKatsingingontheroof...

@w7w7merleenw55


В ответ
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine

Це фактичне визнання юридичної легітимності квазіреспублік ДНР та ЛНР,бо те що пропонує наше нещастя на посаді президента-це рівноправні єкономічні та політичні стосунки з протиправними утвореннями на тілі України. Єрмак та Медведчук таки начаклують Зеленському ст.111 КК України.

https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301
https://twitter.com/shadowshadow301


https://twitter.com/shadowshadow301

Московiя, країна Моксель
@shadowshadow301 https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda

Наш не лох 42 роки президент робить те, що зробили у 2014-му році з окупованим Кримом: в інтересах окремих олігархів (Фірташа, Герег) пропихнули корупційний закон "Про вільну економічну зону Крим", від Ксенії Ляпіної. Який і досі не скасований:
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15.10.2020 14:03 Відповісти
реинтеграцию упростит только лишь ПОВАЛЬНАЯ ПРОУКРАИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ!!
сами подумайте - местным 6 лет внушали что "украинцы их пришли убивать". Они эти СЭЗ воспримут как должное, как извинения украинцев за "нанесенное зло".
ставите телегу перед лошадью - будете удивляться, что на первых же выборах в ОРДЛО победят Янукоевич.
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15.10.2020 14:29 Відповісти
нащо нам відверто антиукраїнське населення, яке кричало : хло ввєді вайска, при цьому не соромиться отримувати маскальську і українські пенсії/допомоги і тд?Цих ватників вже нічого не змінить, адекватні хто хотів вже переїхали в Україну.
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15.10.2020 14:36 Відповісти
Что делают с куском мяса,когда в данный момент использовать его по назначению не планируется? Правильно,помещают в морозильную камеру. Иначе он начнет разлагаться и отравит вонью все вокруг. Лугандон должен быть подвергнут глубокой заморозке. На 5-10-30 лет,пока в рашке правят нелюди и она не начала трещать по швам. Сколько надо,столько и подождем-не горит. Гуманитарные коридоры с жесточайшим пропускным режимам для шастающих туда-сюда. Вся остальная прилегающая территория засеивается минными полями с соответствующими табличками ,снайперские позиции минометы ,войска вернуть обратно,откуда вывели.Точка. Бантустан. Когда придет время-вытащим из морозилки. В это время-гнать взашей зелебанду с их союзничками зажопистами,провести наконец-то за 30 лет реформы по типу Бальцеровича,укреплять армию и флот,заручась поддержкой США и Великобритании. Примерно так.
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15.10.2020 14:47 Відповісти
Падла янелох ВРАГ! СЭЗ - это признание "гражданского конфликта на Донбассе". РФ уже не агрессор!!! А это снятие санкций с РФ и признание украинцев абсолютными дебилами в глазах мирового сообщества. За это гибли и гибнут наши защитники на фронте?!!!! За выкрутасы этой жидовской падали?! Быдло лохторат этого ублюдка - шоб вы сдохли, твари.
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15.10.2020 14:47 Відповісти
Завхоз с богоизбранным хотят повесить на добросовестных налогоплательщиков издержки от донбассСЭЗ..Олигархи будут весьма довольны..
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15.10.2020 14:56 Відповісти
ирмак и зеленский восстанавливайте за свои гроши
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15.10.2020 15:29 Відповісти
"Создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона, - ОП"

Что в переводе на человеческий язык означает: "Хозяева велели бизнес по производству метамфетаминов в ЛДНР сделать территорио-образующим и не подконтрольным".

И еще: В Крыму, до его аннексии РФ, тоже была "свободная экономическая зона" 9если кто забыл).
Ну как, расцвел Крым и предотвратило ли это его отжатие однимнароТом?
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15.10.2020 15:31 Відповісти
Не надо делать анализ "5 вопросов лоха" до озвучивания всех вопросов.
Есть мысль, что все вопросы, кроме одного, будут популистической наживкой для рейтинга.
Включая предпоалагаемый каннабис.
Но один будет таки о капитуляции и "мире" любым путем.
Просто все предыдущие - затравка для лохов !
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15.10.2020 16:20 Відповісти
Эти люди не способны руководить государством. Понимаете? Вот этот вот набор лепета из ясельной группы детского сада - это не деревенский дурачок около булочной. Не интернат для людей с задержкой в развитии. Не манная кашка и компот.
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
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15.10.2020 16:35 Відповісти
Украине не нужен Донбасс с автономным статусом - это будет гнойник мешающий Украине. Украине нужен Донбасс полностью под Украинской властью и с одинаковыми со всеми регионами положениями. Коллаборанты выдумывают и так и этак и не могут никак пропихнуть русский сценарий. И тут назревает такой вопрос, а нахера нам вообще такая власть, которая играет не на стороне Украины и все время пытается выполнять задания России. То воду они хотят в Крым оккупированный дать, то особый статус Донбассу, то Армию сократить, и кстати тоже делал и Янык, что отменял призыв и потом не чем было защищать страну. Украина внеблоковая страна и может полагаться на защиту только своей Армией. Потому Украина должна Армию постоянно увеличивать и численность и количество вооружений. Плюс нужно ядерный статус вернуть для гарантии безопасности ибо защититься Украине больше нечем! Самое оптимальное средство защиты - это ядерный статус! А коллаборантов нужно гнать нахер! Нужна власть, которая будет защищать интересы Украины, а не защищать интересы врага.
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15.10.2020 16:53 Відповісти
СЭЗ. Т.е. мы налоги платим, а они нет.
Ну надо же их поддержать. Всю жизнь кормили нас.
ПС. И еще усиленную пайку, телевизор и интернет .. "некоторым" слоям населения Дамбаса.. которые бегали "Путин памаги"
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15.10.2020 17:02 Відповісти
зе хоть знает, что на оккупированных территориях уже давно ходят расейCCкие ржубли?...
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15.10.2020 22:03 Відповісти
для З**ильных Дегенератов и нарко-бубочке!!! реинтеграция ускориться только тогда, когда Украина даст по **....у ботаксному педофильному Шнырю вове и его обосцанным мокшам, по другому эта био.масса не понимает, доказано Эрдоганом!!!!
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15.10.2020 17:05 Відповісти
Зеленський намагається одночасно зберегти так необхідні ерефії "лднр" з метою знищення української державності та позбавити таким чином відповідальності країни-агресора за вчинені військові злочини на території України.
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15.10.2020 17:06 Відповісти
А чому б не поставити питання, шо треба вигнати з України тих хто бігав на так званий референдум?
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15.10.2020 17:18 Відповісти
Ну неужеди они не понимают, что вернуть ОРДЛО в Украину можно только на условиях Путина?
Неужели они не знают, что все эти инновационные проекты, технопарки и свободные зоны ничего, кроме 100% коррупции в Украине не принесли?

Сайт оппозиционная платформа - за жизнь
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html

https://zagittya.com.ua/ Главная › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan.html Мирный план › https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html О свободной экономической зоне «Донбасс»
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
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15.10.2020 17:48 Відповісти
Да там нужна ЗОНА,но не экономическая и пусть все эти местные сепары в ней ЗОНЕ копошатся,но повторюсь только не экономической!!!
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15.10.2020 17:49 Відповісти
в криму у нас вже існує "вільна економічна зона"
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15.10.2020 17:49 Відповісти
Створення вільної економічної зони на Донбасі без контролю кордонів Українською Армією ,то вимоги кремля . Зеля зрадник !!! Геть зелю і його отчення ! Півтора року зЕпрезерватив вперто виконує всі забаганки пуйла , та тягне Україну в полон до мордора .
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15.10.2020 17:59 Відповісти
Так тільки може казати зрадник.
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15.10.2020 18:21 Відповісти
Если Зеля попытается учудить такое, быть беде. У патриотов не останется никакого иного варианта кроме силового противостояния. Скотина знает это но все равно тянется к российскому вымени.
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15.10.2020 19:41 Відповісти
Все мы обеими руками ЗА, то чтобы создать на Дамбаси ояициальную и постоянную Зону. Зону Отчуждения и Зону Наказания для совков, предателей Родины, предателей Присяги и врагов Украины.
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15.10.2020 20:03 Відповісти
Вскрылась зеленая консерва.
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15.10.2020 20:46 Відповісти
Она вскрылась еще тогда когда на дебатах назвала террористов повстанцами, просто зебильное быдло решило не обращать на такие мелочи внимания, когда на кону зарплата в 4000$.
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15.10.2020 23:34 Відповісти
125 пластинка про "услышь бамбас"
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15.10.2020 21:38 Відповісти
Компании зарегистрированные на подставных домбасян отмывающие российские деньги в обход санкций - вот чем будет эта зона.
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15.10.2020 21:50 Відповісти
нормалёк , мля...то есть типа врач предлагает не удалять заражение, а распространить его по всему телу, чтобы телу было не так больно умереть...
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15.10.2020 22:01 Відповісти
В Україні Порошенком була започаткована реформа децентралізації влади,яка передбачала і фінансову автономію місцевих громад. Якого рожна ,ЗЄ,тобі ще потрібно?
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15.10.2020 22:37 Відповісти
Зе КЛОУН ПІШОВ ТИ НА Х*Р ЗІ СВОЇМ ПЛАНОМ ПО "СВОБОДНИМ ЗОНАМ" В ДОНБАСІ

Зе КЛОУН - ПІШОВ ти САМ НА ЗОНУ

Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону, - ОП - Цензор.НЕТ 9331
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15.10.2020 22:47 Відповісти
Це перетворить луГандонію у приднестров'я...
За Крим доведеться забути, а за луГандонію фєдєрашка буде постійно смикати Україну...
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15.10.2020 22:53 Відповісти
Похоже что свободная экономическая зона лугандона это условие кремля для коалиции слуг еврейского народа с жоппоблоком за жиддя + пожелание нового кукловода ахметки. Потому что никто из зебилов не сможет объяснить, каким таким образом СЭЗ поможет нам освобождать оккупированные территории, кроме того что мы получим на полках своих магазинов товары с надписями "сделано в днр". Ну и сами зебильные оккупанты признают, что будут во всю использовать результаты "опроса" для проталкивания этого сценария, хотя любой социолог скажет про ничтожность этого "опроса".
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15.10.2020 23:32 Відповісти
Створення вільної економічної зони по ВСІЙ Україні (крім окупованих територій) прискорить і спростить реінтеграцію ОРДЛО І КРИМУ, - Я
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16.10.2020 01:28 Відповісти
В цій заяві ОП брехня в кожній частині, починаючи з твердження у заголовку цієї статті.

Даний факт є формальною підставою для повної недовіри працівникам (службовцям) ОП і для негайного звільнення їх на підставі професійної непридатності

(оскільки вони роблять вигляд, що вірять у цю повну нісенітницю, яку вони публічно заявили).
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16.10.2020 02:59 Відповісти
удивительно дебильный подбор кадров в офис пердизента... такое впечатление, что быканов просто спит, храпя и видя приятные сны... видимо, это последние спокойные часы... дальше взрыв и закрытие границ, чтобы ни одна падла не успела сбежать...
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16.10.2020 04:39 Відповісти
Брехач нещасний! Війну закінчив, життя покращив, обіцяв віддати презедннські резеденці для дітей сиротинців а своє майно продав і сам переїхав жити за оплату людських податків і ще Венедіктову по сусідству поселив і багато інших обіцянок а тепер лох брехливий презеденський далі бреше, це не образа Презедента а це крик душі. В аптеку за ліками страшно йти які ціни, на харчування невистарчає грошей а зарас ще комунальні до бавилися . Як жити? А він ще вільні зони обіцяє там де неспокій. Страшно жити з такими вихідцями з 95 кварталу!
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16.10.2020 06:28 Відповісти
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