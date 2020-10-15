Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону, - ОП

Прискорити процес повернення окупованих частин Донбасу, спростити реінтеграцію, відійти від традиційно пасивного очікування позитивного рішення можна лише за рахунок створення вільної економічної зони на підконтрольній частині Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.

"В ініційованому Президентом Володимиром Зеленським загальнонаціональному опитуванні громадян 25 жовтня 2020 року друге питання буде присвячене саме цій темі, яка є наріжною для багатовекторного мирного плану держави. Прийшовши на дільницю для голосування на місцевих виборах, українці зможуть самостійно відповісти на питання про створення в Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони. Це вкрай важливе питання, яке зможе забезпечити країні можливість укорінення справді ефективної реінтеграційної моделі. Мова про концепцію регіональної економіки, яка "зшиває" регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру", - підкреслюють в ОП.

В Офісі Президента зазначили, що спочатку все буде відбуватися на підконтрольній Україні території, адже ці райони поки переживають значний негативний вплив від війни, яка розгорнулася поряд.

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"Регіон стає дедалі більш депресивним, що змушує людей залишати його та свої домівки. Тому й потрібно створювати нову мотивацію для населення, нові робочі місця, нові перспективні бізнеси та впроваджувати спеціальні інструменти для залучення на Донбас інвесторів і зацікавлення людей і бізнесів залишатися працювати саме на цій території. Прискорений економічний розвиток з нашого боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну", - йдеться в повідомленні.

Вирішення питання, як ефективно повинні відновлювати Донбас, буде залежати від участі громадян в опитуванні 25 жовтня.

"Усвідомлюємо, що такий формат голосування людей з питань загальнонаціональної важливості не може мати прямих юридичних наслідків. Але його політична вага буде такою, що в середовищі політиків не зможуть ігнорувати вибір народу. Яким буде цей вибір - залежить від кожного учасника голосування", - підсумували в ОП.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге питання свого опитування 25 жовтня, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.