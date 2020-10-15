Азербайджан заявляє про відбиття нових атак вірменської сторони, Єреван звинувачує Баку в артобстрілах

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу вірменських військових провести наступ на південному і північному фронтах в Нагірному Карабасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що спроби вірменських військових провести атаки на Агдере-Агдамському і Фізулі-Гадрут-Джебраїльському напрямках були зроблені в ніч на 15 жовтня. Азербайджанська армія відбила атаки і вірмени відступили.

У втрати ворога записали два танки Т-72, ​​один зенітно-ракетний комплекс Тор-М2КМ, чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", одну гармату-гаубицю Д-20, одну гаубицю Д-30 і дві гармати-гаубиці Д -1, кілька одиниць безпілотників і автомобільної техніки, а також велику кількість живої сили.

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Крім цього Міноборони повідомило про обстріл вірменськими військами населених пунктів поблизу невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Міноборони Вірменії заявило в свою чергу, що Азербайджан відновив активний артобстріл на північному і південно-західному напрямках.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з полудня 10 жовтня.