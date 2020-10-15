УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9984 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 838 12

Азербайджан заявляє про відбиття нових атак вірменської сторони, Єреван звинувачує Баку в артобстрілах

Азербайджан заявляє про відбиття нових атак вірменської сторони, Єреван звинувачує Баку в артобстрілах

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу вірменських військових провести наступ на південному і північному фронтах в Нагірному Карабасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що спроби вірменських військових провести атаки на Агдере-Агдамському і Фізулі-Гадрут-Джебраїльському напрямках були зроблені в ніч на 15 жовтня. Азербайджанська армія відбила атаки і вірмени відступили.

У втрати ворога записали два танки Т-72, ​​один зенітно-ракетний комплекс Тор-М2КМ, чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", одну гармату-гаубицю Д-20, одну гаубицю Д-30 і дві гармати-гаубиці Д -1, кілька одиниць безпілотників і автомобільної техніки, а також велику кількість живої сили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус". ФОТО

Крім цього Міноборони повідомило про обстріл вірменськими військами населених пунктів поблизу невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Міноборони Вірменії заявило в свою чергу, що Азербайджан відновив активний артобстріл на північному і південно-західному напрямках.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Карабасі з полудня 10 жовтня.

Азербайджан заявляє про відбиття нових атак вірменської сторони, Єреван звинувачує Баку в артобстрілах 01

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Нормально... Іде активне "перемелювання" зброї і техніки вірмен... Цікаво, на російській військовій базі щось "живе" ще залишилося? Чи все передали вірменам і кацапи тепер будуть підтримувать свою боєздатність "пішим по-танковому"?
показати весь коментар
15.10.2020 12:02
+5
Нормальное такое перемирие, ***** из бункера не вылазит
показати весь коментар
15.10.2020 12:03
+3
найс,вері факінг найс
показати весь коментар
15.10.2020 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормально... Іде активне "перемелювання" зброї і техніки вірмен... Цікаво, на російській військовій базі щось "живе" ще залишилося? Чи все передали вірменам і кацапи тепер будуть підтримувать свою боєздатність "пішим по-танковому"?
показати весь коментар
15.10.2020 12:02 Відповісти
Нормальное такое перемирие, ***** из бункера не вылазит
показати весь коментар
15.10.2020 12:03 Відповісти
Азербайджан заявляет об отражении новых атаках армянской стороны, Ереван обвиняет Баку в артобстрелах - Цензор.НЕТ 9718
показати весь коментар
15.10.2020 12:04 Відповісти
найс,вері факінг найс
показати весь коментар
15.10.2020 12:04 Відповісти
А теперь смотрит что пишет мировая пресса.
Вашингтон Пост пишет о рефрижераторе, который привез тела 52 убитых боевиков, завербованных Турцией в Сирии для войны в Карабахе. Рефрижератор с грузом-200 передает теля боевиков их родным на границе с Сирией. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/azerbaijan-armenia-turkey-nagorno-karabakh/2020/10/13/2cdca1e6-08bf-11**-8719-0df159d14794_story.html ссылка
показати весь коментар
15.10.2020 14:13 Відповісти
Это армянская пропаганда, без доказательства
показати весь коментар
15.10.2020 15:22 Відповісти
Да, Армения заплатила Вашингтон Пост, а также кучу других новостных агентств по всему миру Не позорился бы своим комментарием.
показати весь коментар
15.10.2020 15:25 Відповісти
ти такий Тернопіль, що розташований у масковскай губєрнії, ти що хочеш сказати що вірменська діаспора не може купити юдейський Вашингтон пост в особі якихось редакторів?
показати весь коментар
15.10.2020 18:50 Відповісти
Все вокруг продажные - европейские СМИ, американские. И только один Алиев говорит правду
показати весь коментар
15.10.2020 20:26 Відповісти
Армянские телеграм-каналы уже открыто и с гордостью публикуют фотографии наемников-террористов, прибывших в Карабах для участия в боях с Азербайджаном.
Что в очередной раз подкрепляет один из главных тезисов Баку: война в Карабахе - контртеррористическая операция, в том числе.
@bulvarbaku
показати весь коментар
15.10.2020 15:18 Відповісти
На стороне хачиков не воюют может белые медведи, по всему миру вербуют хачики против войны с Азербайджана всех, всем пох. Никого это не волнует. Крест на шее мешает что-то сказать в адрес хачиков? Те же крестоносцы отняли Крым и Донбасс, те же крестоносцы голосовали против территориальной целостности Украины. Где ваш обьектизм? А как тема Турции, то джихадисты, террористы.
показати весь коментар
16.10.2020 12:31 Відповісти
Тарас Тернополь. И имя украинское, и город не кацапия. А рассуждаешь точно как кацап, самый что ни есть.
показати весь коментар
16.10.2020 12:37 Відповісти
 
 