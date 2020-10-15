Від коронавірусу за минулу добу в Києві померли 17 осіб, 57 - одужали, виявили 445 нових випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"За минулу добу в Києві виявили ще 445 хворих на коронавірус. 17 випадків - смертельні. Всього від коронавірусу в нашому місті померли 535 осіб. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957", - зазначив мер.

Серед захворілих: 252 жінки віком від 18 до 89 років. І 18 дівчаток від 4 до 17 років. 159 чоловіків віком від 18 до 92 років. І 16 хлопчиків від 2 років до 17. Захворіли також 16 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 57 осіб. Всього коронавірус побороли 10 286 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Деснянському районі - 106, в Солом'янському - 67, а в Оболонському районі - 52 випадки.