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Новини Бюджет-2021
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Сьогодні нардепам роздадуть проєкт постанови щодо Держбюджету-2021: його ми голосуватимемо 20 жовтня, - "слуга народу" Гетманцев

Сьогодні нардепам роздадуть проєкт постанови щодо Держбюджету-2021: його ми голосуватимемо 20 жовтня, -

Профільний комітет Верховної Ради планує 15 жовтня надати на ознайомлення народним депутатам проєкт постанови про ухвалення законопроєкту про Держбюджет.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора (14 жовтня. – Ред.) засідав Бюджетний комітет, наскільки мені відомо, і сьогодні, дійсно, вони мають ... всім депутатам роздати проєкт постанови про пропозиції депутатів і поправки до проєкту бюджету. І саме цей проєкт постанови ми будемо голосувати 20 числа (на засіданні ВР 20 жовтня. - Ред.). І потім цей проєкт постанови піде до Кабінету Міністрів, який щось із того врахує, щось не врахує і до 3 листопада вже поверне нам проєкт бюджету до другого читання", – зазначив парламентарій.

Також читайте: Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за бюджет-2021, але заслухає звернення Зеленського, - нардеп Железняк

Автор: 

ВР (14941) держбюджет (2388) Гетманцев Данило (872)


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15.10.2020 12:12 Відповісти
 
 