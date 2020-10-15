У столиці на карантин закрито 5 шкіл і 4 дитсадки: хворіють 610 школярів та 412 педагогів, - Кличко

У столиці на карантин закрито п'ять шкіл, чотири дитячі садочки і 78 груп у дошкільних навчальних закладах. На дистанційному навчанні 594 класи столичних шкіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи - у Печерському районі, та по одній в Оболонському і Подільському районах. На дистанційному навчанні загалом 594 класи у 186 школах. Хворих на коронавірус школярів у Києві – 610. Хворіють і 412 педагогів", - повідомив Кличко.

Крім того, в дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрили 78 груп у 68 садках. На карантин зачинені чотири садочки. Зокрема, за останні дні, додалися два садки в Святошинському районі. Наповненість дітей у дитсадках столиці сьогодні – понад 57 %.

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