У НСЗУ розповіли, за якою схемою доплачуватимуть медикам за пацієнтів з COVID-19

У зв'язку зі зростанням кількості госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 у вересні на 34% збільшилося і навантаження на медичні команди в лікарнях.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо в серпні середнє навантаження на одну медичну команду становило 13 пацієнтів на місяць, то у вересні цей показник вже становив 16 пацієнтів. Проте в деяких регіонах навантаження на одну медичну команду у вересні перевищувало 40 пацієнтів. Зокрема, в Одеській області навантаження становило 42 пацієнти на одну медичну команду, в Києві – 41, в Хмельницькій області – 39", - розповіли в НСЗУ.

Зазначається, що рекомендоване навантаження на команду становить 20 пацієнтів. Саме з такого показника розраховувалися тарифи на оплату послуг медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Кабмін ухвалив рішення про запровадження з жовтня підвищувального коефіцієнту за завантаженість медичних команд.

"Якщо кількість пацієнтів перевищує 20 на одну команду, заклад отримає більше коштів. В першу чергу, більше коштів для забезпечення ліками пацієнтів з COVID-19. Окрім того, медики, які працюють безпосередньо з такими пацієнтами, матимуть можливість отримувати більші зарплати", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

якщо на одну команду в медзакладі припадає від 21 до 40 пацієнтів, коефіцієнт становитиме 1,26

якщо від 41 до 60 пацієнтів – 1,74

коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 61 пацієнту на команду в місяць становитиме 2,16. Тобто виплати такому закладу за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 збільшені в понад двічі.

Водночас встановлені раніше 300% надбавки до зарплат лікарям, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19, залишаються чинними.



Окрім того, медзаклади зможуть створювати додаткові медичні команди, які здійснюють лікування пацієнтів з коронавірусом.

Якщо в закладі створено щонайменше чотири команди, в складі яких є лікар-анестезіолог, то заклад може створити додаткові команди без анестезіолога у складі.

Замість анестезіолога до таких команд може входити лікар-інфекціоніст або лікар-терапевт, або лікар-пульмонолог.

Але таких команд не має бути більше, ніж анестезіологічних. Створювати додаткові команди дозволяється у тому випадку, якщо навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів.

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