За 9 місяців із медичних закладів Києва звільнилися понад 7 тис. співробітників. Одна з причин - пандемія, - Кличко

За останні 9 місяців зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тис. працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на питання від ЗМІ.

"Загалом за 9 останнніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, не медики. Та, на жаль, є й відтік медичних кадрів. Навіть, в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників. Наприклад, Київ виплачує медикам надбавку до заробітної плати з міського бюджету. - На 9 місяців цього року столиця виділила на ці видатки майже один мільярд гривень, - повідомив мер. - Причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих причин є і пандемія. В ситуації стрімкого поширення вірусу, багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишили роботу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. - На сьогодні їх майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням ( лікарі і середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень.

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