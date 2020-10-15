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Новини Коронавірус і карантин
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За 9 місяців із медичних закладів Києва звільнилися понад 7 тис. співробітників. Одна з причин - пандемія, - Кличко

За 9 місяців із медичних закладів Києва звільнилися понад 7 тис. співробітників. Одна з причин - пандемія, - Кличко

За останні 9 місяців зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тис. працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на питання від ЗМІ.

"Загалом за 9 останнніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, не медики. Та, на жаль, є й відтік медичних кадрів. Навіть, в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників. Наприклад, Київ виплачує медикам надбавку до заробітної плати з міського бюджету. - На 9 місяців цього року столиця виділила на ці видатки майже один мільярд гривень, - повідомив мер. - Причини звільнення медиків – різні. Однією з вагомих причин є і пандемія. В ситуації стрімкого поширення вірусу, багато тих медпрацівників, які належать до груп ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і залишили роботу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. - На сьогодні їх майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням ( лікарі і середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень.

Також читайте: У НСЗУ розповіли, за якою схемою доплачуватимуть медикам за пацієнтів з COVID-19

Автор: 

лікарня (1356) карантин (18172) Кличко Віталій (3507) звільнення (2667) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Причина - наглый грабеж и бесчеловечное отношение к медецинским работникам режима зеленского и его барыг ,укравших деньги выделенные Евросоюзом
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15.10.2020 12:54
+3
Нормальную зарплату с оплатой рисков и случаев заражения-увольняться почти никто не будут, а даже наоборот. Так нет мы продолжим давать нищенскую зарплату а потом лить крокодильи слезы.
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15.10.2020 12:55
+3
Київська адміністрація мала ввести пакет фінансової та адміністративної підтримки для лікарів які працюють з хворими на коронавірус. Потрібно було дати додаткові комунальні виплати лікарям, забезпечити їх безкоштовним спеціальним транспортом - обладнаним таксі для пересуванню по місту, щоб не створювати загрози зараження від лікарів інших мешканців міста. Потрібно було забезпечити лікарів які лікують хворих на коронавірус на дому необхідними продуктами та засобами першої необхідності, соціальними працівниками та спеціальною кур'єрскою службою доставки! Ті самі таксі та кур'єри мали обслуговувати і хворих на коронавірус, які знаходсять вдома на самоізоляції, або осіб які контактували з хворими на коронавірус і не мають ще результатів ПЛР тестів. Така підтримка зі сторони київської адміністрації допомогла б унеможливити розповсюдження коронавірусу через лікарів та медичний персонал і створила б інфраструктуру для забезпечення хворих та людей під підозрою на коронавірус їжею, ліками та засобами першої необхідності, що в свою чергу також зменшило б захворюваність в Києві. На жаль команда Кличка не може генерувати цікаві ідеї і тому Клико програє вибори!
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15.10.2020 12:57
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Нельзя их судить. Когда Гиппопотам придумывал свою легендарную клятву- не было никаких коронавирусов
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15.10.2020 12:52 Відповісти
Это точно😀 тогда одного подорожника от всех болезней хватало
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15.10.2020 12:56 Відповісти
Київська адміністрація мала ввести пакет фінансової та адміністративної підтримки для лікарів які працюють з хворими на коронавірус. Потрібно було дати додаткові комунальні виплати лікарям, забезпечити їх безкоштовним спеціальним транспортом - обладнаним таксі для пересуванню по місту, щоб не створювати загрози зараження від лікарів інших мешканців міста. Потрібно було забезпечити лікарів які лікують хворих на коронавірус на дому необхідними продуктами та засобами першої необхідності, соціальними працівниками та спеціальною кур'єрскою службою доставки! Ті самі таксі та кур'єри мали обслуговувати і хворих на коронавірус, які знаходсять вдома на самоізоляції, або осіб які контактували з хворими на коронавірус і не мають ще результатів ПЛР тестів. Така підтримка зі сторони київської адміністрації допомогла б унеможливити розповсюдження коронавірусу через лікарів та медичний персонал і створила б інфраструктуру для забезпечення хворих та людей під підозрою на коронавірус їжею, ліками та засобами першої необхідності, що в свою чергу також зменшило б захворюваність в Києві. На жаль команда Кличка не може генерувати цікаві ідеї і тому Клико програє вибори!
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15.10.2020 12:57 Відповісти
Не знаю програє Клічко чи ні, а іншому Ви прві, Мер та ценральна влада зайняті більш важливими питаннями, чим медицина, культура, освіта, армія, вони ремонтують дороги за бюджетні кошти.
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15.10.2020 13:12 Відповісти
А ще забезпечити захист для педагогів та вихователів, які також в зоні ризику! Але КМДА ніколи було цим займатися, бо для них вигідніше займатися забудовою Києва та обслуговувати олігархів, ніж вирішувати усі ці питання, а тепер перед виборами, взагалі не до пандемії, бо шалені кошти вкладаються в рекламу!
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15.10.2020 18:25 Відповісти
Мою подругу, врача-ренгенолога именно уволили весной из Евролаба - поц Пальчевский у них там массовое сокращение устроил. И не могла найти работу пару месяцев - ибо сокращения были не только в Евролабе - типа "финансовый кризис"
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15.10.2020 12:52 Відповісти
Подтверждаю. Пальчевский ещё тот поц.
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15.10.2020 12:57 Відповісти
Кто привёл к власти этих наглейших сволочей ворующих жизни людей в сфере здоровья и на фронте. -запрет на оборону , значит , солдат ,как животное на охоте , вспомните дружков этого🤢🤡 клоуна поречников например и другие …
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15.10.2020 13:07 Відповісти
Как связано мое сообщение с вашим "ответом"? Или вы это рандомно пуляете?
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15.10.2020 13:45 Відповісти
Интересно почему в дрогих странах медики не увольняются ? Лично у меня есть по этому поводу подозрения.
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15.10.2020 12:54 Відповісти
Причина - наглый грабеж и бесчеловечное отношение к медецинским работникам режима зеленского и его барыг ,укравших деньги выделенные Евросоюзом
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15.10.2020 12:54 Відповісти
Нормальную зарплату с оплатой рисков и случаев заражения-увольняться почти никто не будут, а даже наоборот. Так нет мы продолжим давать нищенскую зарплату а потом лить крокодильи слезы.
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15.10.2020 12:55 Відповісти
Не мы , а проклятый режим МЕГАБАРЫГ 🤢🤡💩🎪 КалоЗемразот
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Так и є. На планеті Земля немає країни де медики мають менші зарлати ніж в Україні.
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15.10.2020 13:25 Відповісти
Причина - воровская система оплаты труда, которой 25 лет.
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15.10.2020 12:59 Відповісти
Всех в полицию, там Аваков повышенные оклады раздает.
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15.10.2020 12:59 Відповісти
среди всех пяти причин
Четвёртая причина: это ложь
Кто прав, кто виноват, не разберёшь
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15.10.2020 13:01 Відповісти
Одна из причин не пандемия,а то что власть не платит медикам во время пандемии из налов заработаных народам, а фонд коронрвируса разворовали.
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15.10.2020 13:03 Відповісти
ковидовский фонд куда только не растаскивали! закономерно, что нас теперь будут лечить дороги из мега-проекта плиснявой кодлы
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Скорочення медиків

В 2019 це назвали реформою

А коли дійшло то звинувачуєте знов лікарів?

В якій країні зарплати лікарів менше ніж в Україні?

В якій країні відношення до медиків гірше ніж в Україні?

"Маєте те що маєте"
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15.10.2020 13:20 Відповісти
А якшо в тих лікарів попитати, чому позвільнялись, з подробицями?
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15.10.2020 13:25 Відповісти
коли настала ситуація, що медики потрібні, то вони, якраз і побігли. В медицину вони йшли заробляти (і якраз ЗАРОБЛЯТИ а не отримувати заробітню плату). А коли "медикам" реально загрожувала ситуація...... то й побігли. 10 гривень краще зароблялось без ризику для здоров'я
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15.10.2020 13:26 Відповісти
У серпні лікарі та медсестри нашої лікарні отримали від 300 до 1000 грн. Що ти, https://censor.net/ru/user/245695, будеш робити за таку зарплатню? Навіть ботом відмовишся працювати.
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15.10.2020 19:03 Відповісти
Главная причина-******* с выплатами.
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15.10.2020 13:52 Відповісти
Для молодого врача наиболее логично выезд, например, в Германию и трудоустройство там.
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15.10.2020 14:01 Відповісти
И реформа, верные продолжатели которой собрались в Правительстве - совершенно не причем.
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15.10.2020 14:09 Відповісти
"В медицинских учреждениях столицы (подчиненных департаменту здравоохранения КГГА) не хватает более 3 200 врачей и 5 760 медсестер",. В целом медпомощь жителям Киева предоставляют 12 350 врачей, из них 65 докторов медицинских наук и 540 кандидатов медицинских наук.

.. хм. и минус 7 тысяч врачей !!! Вы представляете себе ситуацию в Киеве и не только !!
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15.10.2020 14:25 Відповісти
 
 