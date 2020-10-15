Кравчук про ідею вільної економічної зони на Донбасі: Це шлях до припинення війни
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив свою думку з приводу другого з п'яти питань від президента Володимира Зеленського про те, чи потрібна на Донбасі вільна економічна зона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Президент повинен знати думку людей, і я дуже здивований істерикою, я не скажу менше, саме так, канали звинувачують президента у всіх смертних гріхах тільки за одне - що він хоче знати думку людей. Просто перейшли всі лінії. Скажу відразу: я підтримую ідею президента, його право знати думку людей з тих питань, які цікавлять людей і самого президента", - сказав Кравчук.
Кравчук зазначив, що проєкт вільних економічних зон на Донбасі розроблявся ще за часів його президентства.
"Що стосується економічної зони - є історія цього питання. У 1993 році ми заснували пілотний проєкт вільної економічної зони в Донецькій і Луганській областях. Він не зміг бути реалізований, тому що в 1994 році почалася підготовка, потім вибори президента, це м'яко, але перестало існувати. Зараз, я думаю, відновлення можливості в цих регіонах встановити особливий статус при використанні законів, інвестицій, - буде сприяти організації особливого життя, місцевого самоврядування в цих районах. Шість років війна, щось потрібно шукати. Шукати реальні виходи з ситуації", - сказав Кравчук.
За словами Кравчука, вільна зона - це шлях до припинення війни.
"Ставимо комплекс питань, і вже передбачається, що стрілянина припиняється. Тобто коли мова йде про вільну економічну зону - не може бути, що йде війна, і створюється зона. Створюються передумови для того, щоб не було війни, умови управління в цих районах на рівні місцевого самоврядування та виконавчої влади. Коли все це разом діє - війна зупиняється", - сказав Кравчук.
Він підкреслив, що мова не йде про особливий статус цих регіонів.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
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