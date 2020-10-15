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Посол Маасікас про догану Рожковій та Сологубу: Незалежний НБУ має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку ЄС

Посол Маасікас про догану Рожковій та Сологубу: Незалежний НБУ має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку ЄС

Незалежний і професійно керований Національний банк України (НБУ) має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"Сильний, незалежний і професійно керований НБУ має вирішальне значення для фінансової стабільності України, реформи банківського сектору, інвестицій, економічного розвитку на благо громадян України та макрофінансової підтримки з боку ЄС та інших міжнародних партнерів", - написав він у Twitter у четвер.

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Посол Маасікас про догану Рожковій та Сологубу: Незалежний НБУ має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку ЄС 01

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді". Глава НБУ Шевченко пояснив догани Рожковій і Сологубу так: Порушили політику "єдиного голосу".

Автор: 

догана (31) НБУ (10336) Євросоюз (13313) Рожкова Катерина (349) Сологуб Дмитро (52) Матті Маасікас (134)


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Ясно, что самостоятельность НБУ в фыинансовых вопросах не понравилась бонапарту (из малоросов), и он начал заменять там специалистов на своих людей из разных колен израилевых.
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15.10.2020 13:31 Відповісти
бубочка не почує... Йому проблема інвестицій, економічного розвитку фіг зна де сидить; його турбує проблема рейтингів, особливо на виборах.
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15.10.2020 13:33 Відповісти
це вже не проблема, буде йому фуй, а не рейтинги
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15.10.2020 18:37 Відповісти
з кацапами простіше.
домовились і крадуть разом, підторговуючи національними інтересами.
з європейцями так не виходить.
хм боротьбу з корупцією подавай.
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15.10.2020 13:38 Відповісти
 
 