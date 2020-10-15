Органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га сільгоспземель, з них 1 млн вільних, - Петрашко

Органи місцевого самоврядування в результаті передачі земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність отримають понад 2 млн га земель, з яких 1 млн га вільних земель.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент підписав указ, згідно з яким із 26 жовтня цього року всі без винятку новостворені громади отримають землю в комунальну власність з можливістю планувати бюджетні надходження від землекористування і ефективне їх використання. В результаті передачі земельних ділянок органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га земель, з яких 1 млн га вільних земель", - повідомив він, виступаючи на земельному форумі "Земля - ​​народу" в Чернігівській області в четвер.

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