УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10153 відвідувача онлайн
Новини Земельна реформа
1 014 10

Органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га сільгоспземель, з них 1 млн вільних, - Петрашко

Органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га сільгоспземель, з них 1 млн вільних, - Петрашко

Органи місцевого самоврядування в результаті передачі земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність отримають понад 2 млн га земель, з яких 1 млн га вільних земель.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент підписав указ, згідно з яким із 26 жовтня цього року всі без винятку новостворені громади отримають землю в комунальну власність з можливістю планувати бюджетні надходження від землекористування і ефективне їх використання. В результаті передачі земельних ділянок органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га земель, з яких 1 млн га вільних земель", - повідомив він, виступаючи на земельному форумі "Земля - ​​народу" в Чернігівській області в четвер.

Також дивіться: Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність. ВIДЕО

Автор: 

земля (1670) землевідведення (60) Петрашко Ігор (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Хтось вже потірає ручки, готові до прихватизації...
показати весь коментар
15.10.2020 13:19
+2
А вот и джек-пот для тех кто выиграет местные выборы...
показати весь коментар
15.10.2020 13:22
+1
Спасибо бро так этих зелебобов еще некто не дурил
показати весь коментар
15.10.2020 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось вже потірає ручки, готові до прихватизації...
показати весь коментар
15.10.2020 13:19 Відповісти
АГА .. Скоро за місце Садового почнеться у Львові боротьба як у ЧІКАГО ))) у часи "сухого закону"...
показати весь коментар
15.10.2020 14:08 Відповісти
хіба тільки там ...
показати весь коментар
15.10.2020 14:10 Відповісти
ви не уявляєте...
РІВЕНЬ КОРУПЦІЇЇ у ЛЬВІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ.

Для порівняння.Хабар у Харкові "за ліквідацію самобуду і ДОВІЛ на виготовлення документів 20 тис.грн,у Львові -3 тис доларів.МЕні озвучили таку суму...Через особу,яку здати НАБУ не можу.
показати весь коментар
15.10.2020 14:16 Відповісти
А вот и джек-пот для тех кто выиграет местные выборы...
показати весь коментар
15.10.2020 13:22 Відповісти
Спасибо бро так этих зелебобов еще некто не дурил
показати весь коментар
15.10.2020 13:23 Відповісти
Заводы тоже передавали в собственность. вопрос -где эти заводы?
показати весь коментар
15.10.2020 13:41 Відповісти
Думаю,Ахмєтов "локті кусає"....... що не пішов кандидатом у мери якогось обласного центру...

Припускаю,що у цій каденції пан Андрій Садовий "Доля" обжене його по об"єму валюти в офшорах )))
Органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га сільгоспземель, з них 1 млн вільних, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5105
показати весь коментар
15.10.2020 14:12 Відповісти
Цей орган- Беня?
показати весь коментар
15.10.2020 14:27 Відповісти
Взагалі то, прихильники Порошенко мають пам'ятати що, вони зробили це разом.
показати весь коментар
15.10.2020 14:47 Відповісти
 
 