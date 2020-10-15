Органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га сільгоспземель, з них 1 млн вільних, - Петрашко
Органи місцевого самоврядування в результаті передачі земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність отримають понад 2 млн га земель, з яких 1 млн га вільних земель.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент підписав указ, згідно з яким із 26 жовтня цього року всі без винятку новостворені громади отримають землю в комунальну власність з можливістю планувати бюджетні надходження від землекористування і ефективне їх використання. В результаті передачі земельних ділянок органи місцевого самоврядування отримають понад 2 млн га земель, з яких 1 млн га вільних земель", - повідомив він, виступаючи на земельному форумі "Земля - народу" в Чернігівській області в четвер.
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РІВЕНЬ КОРУПЦІЇЇ у ЛЬВІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ.
Для порівняння.Хабар у Харкові "за ліквідацію самобуду і ДОВІЛ на виготовлення документів 20 тис.грн,у Львові -3 тис доларів.МЕні озвучили таку суму...Через особу,яку здати НАБУ не можу.
Припускаю,що у цій каденції пан Андрій Садовий "Доля" обжене його по об"єму валюти в офшорах )))