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Новини Агресія Росії проти України
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Україна виступає за постійну присутність НАТО в Чорному морі, щоб не давати розвиватися "апетитами" РФ, - Джапарова

Україна виступає за постійну присутність НАТО в Чорному морі, щоб не давати розвиватися

Україна виступає за визначення чіткого бачення присутності НАТО в Чорному морі, вважаючи, що постійна присутність в ньому сил Альянсу може перешкодити зростанню "апетитів" Росії в регіоні Азовського, Чорного і Середземного морів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йшлося на зустрічі заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з членом Групи експертів високого рівня в рамках NATO 2030 Reflection Process послом Таджані Ільдемом в Анкарі.

"Говорили про безпеку в Чорному морі. Я знову підкреслила позицію України, що має бути візія того, яка присутність НАТО в Чорному морі через агресію РФ, через наслідки мілітаризації Криму, які не лише про безпеку України, а як мінімум стосуються країн Чорноморського басейну і Середземномор’я. Це більше коло країн", - розповіла Джапарова.

За її словами, в Альянсі Азовське та Чорне моря, Середземномор’я розглядають як "один безпековий пояс", провідна роль НАТО в регіоні може завадити діям та зазіханням РФ.

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"Росія перетворила Азовське море на своє внутрішнє озеро, те саме хоче зробити з Чорним морем (де трохи інша географія впливів), і те, що відбувається в Сирії та Лівії, напряму пов’язано з їхніми військовими можливостями та розвитком військових баз у Криму. Це накладає відбиток на їхні апетити та спроможності в Середземномор’ї, на Близькому Сході та у Північній Африці. Ми кажемо про нерозривність та взаємозв’язок всіх цих процесів і вважаємо, що, аби зупинити Росію або не давати розвиватися цим апетитам РФ, НАТО має відігравати провідну роль в т.ч. через постійну присутність у Чорному морі", - вважає Джапарова.

Вона нагадала, що NATO 2030 Reflection Process - ідея, яка була оприлюднена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, має на меті окреслити майбутнє Альянсу на 10 років і більше.

"Йшлося про роль України в цьому процесі. Ми вважаємо, що безпека країн НАТО, безпека України - нероздільні. У нас є амбіція - стати повноправним членом цієї організації. Вона інкорпорована в Конституцію, і всі наші реформи в системі безпеки й оборони йдуть відповідно до тих інструкцій та критеріїв, які є в НАТО. Дуже важливий елемент - Річний національний план, який ми виконуємо. Цього року він складався з 482 пунктів, торік - більше 300. Ми кожного року звітуємо по виконанню РНП", - наголосила заступниця міністра закордонних справ України.

Як повідомлслося, заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова перебуває з візитом у Туреччині. Вчора Крим став ключовою темою її зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому - НАТО", - Зеленський

Як повідомлялося, в рамках проведення у Турецькій Республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту Президента України планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

Автор: 

МЗС (4107) НАТО (6422) Туреччина (3491) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+4
И Турция и Румыния и Болгария члены НАТО. Что хочет украинский МИД.
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15.10.2020 13:54
+2
Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1873
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15.10.2020 13:29
+2
А "Конвенция Монтре"?
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15.10.2020 13:44
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Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1873
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15.10.2020 13:29 Відповісти
В случае с зЭ-дЕрьмаком - всего лишь для того, чтобы мелко шантажировать хйло...
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15.10.2020 13:32 Відповісти
Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 307
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15.10.2020 13:42 Відповісти
Що не так в цьому фото ?
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15.10.2020 13:43 Відповісти
Перш за все зріст. Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4497
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15.10.2020 13:59 Відповісти
А "Конвенция Монтре"?
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15.10.2020 13:44 Відповісти
И Турция и Румыния и Болгария члены НАТО. Что хочет украинский МИД.
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15.10.2020 13:54 Відповісти
НАТО обречено иметь кастрированное представительство в Чёрном море. Пока не переиграется конвенция Монтрё, но это не предвидится.
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15.10.2020 14:34 Відповісти
Конвенция Монтрё 1936 года . Сначала в неё нужно внести изменения. Опять популизм...
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15.10.2020 16:14 Відповісти
Ведь есть простое решение по нахождению военных кораблей , тех же США, в Чёрном море Просто нужно сдать в аренду любую украинскую морскую базу . Тогда и конвенция не будет распространяться на постоянное пребывание..в Чёрном море Но, торгуется власть наша...Хочет и рыбку съесть и ... не сесть..
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15.10.2020 16:19 Відповісти
і не тільки в чорному морю, а і на суші від ченігова до одеси
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15.10.2020 18:08 Відповісти
 
 