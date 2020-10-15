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Новини
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Супрун про самоспалення Микитенка: Під час радянської окупації так вчиняли воїни УПА і дисиденти. Це поганий знак для Зеленського

Супрун про самоспалення Микитенка: Під час радянської окупації так вчиняли воїни УПА і дисиденти. Це поганий знак для Зеленського

Офіс Президента України і сам Зеленський ніяк досі не відреагували на самоспалення ветерана російсько-української війни Миколи Микитенка, який помер вчора від опіків.

Про це пише ексглава МОЗ Уляна Супрун, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчинення самоспалення - вкрай поганий сигнал того, як почуваються зараз ветерани. Люди, які зі зброєю в руках захищали Україну від ворога, ризикували своїм здоров’я та життям, змушені йти на такий крок, аби привернути увагу до проблем та того, що відбувається в країні.

Під час совєцької окупації так робили українські вояки та дисиденти, аби висловити свою незгоду й привернути увагу світу. Наприклад, Василь Макух — воїн УПА у 1968 році та український дисидент та політв’язень Олекса Гірник у 1978. Основним мотивом обидвох чоловіків було висловлення протесту проти окупантської тоталітарної системи, русифікації України та переслідування і утисків українців. Тепер до цього вдаються наші захисники в незалежній Україні, які не бачать іншого шляху, щоб їх нарешті почули", - написала Супрун.

Читайте: Помер ветеран Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити".

Супрун про самоспалення Микитенка: Під час радянської окупації так вчиняли воїни УПА і дисиденти. Це поганий знак для Зеленського 01
Супрун про самоспалення Микитенка: Під час радянської окупації так вчиняли воїни УПА і дисиденти. Це поганий знак для Зеленського 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) самоспалення (37) Супрун Уляна (636)


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Топ коментарі
+21
Человека безусловно жалко, но лучше бы он кого-то из одиозных рыгов сжег вместо себя
Бо за Україну треба вбивати, а не вмирати!
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15.10.2020 14:16
+14
Для наших типо "активистов" это событие тоже прошло незаметно.
Это чехи делают с людей, подобных Микитенко, национальных героев.
Наше быдло интересует кто убил агента ФСБ Шеремета, при дележке кремлёвских денег.
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15.10.2020 14:13
+14
у нашего ишака есть дела и поважнее, например, папе пожизненную стипендию назначить или пожрать с - да нет - перед . военнослужащими
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15.10.2020 14:14
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А президенту мира пох на ваши знаки
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15.10.2020 14:01 Відповісти
Значит будем считать Киев оккупированным.
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15.10.2020 14:03 Відповісти
Для наших типо "активистов" это событие тоже прошло незаметно.
Это чехи делают с людей, подобных Микитенко, национальных героев.
Наше быдло интересует кто убил агента ФСБ Шеремета, при дележке кремлёвских денег.
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15.10.2020 14:13 Відповісти
у нашего ишака есть дела и поважнее, например, папе пожизненную стипендию назначить или пожрать с - да нет - перед . военнослужащими
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15.10.2020 14:14 Відповісти
Человека безусловно жалко, но лучше бы он кого-то из одиозных рыгов сжег вместо себя
Бо за Україну треба вбивати, а не вмирати!
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15.10.2020 14:16 Відповісти
щодо самогубців.
1) .Це гріх.

2) ЦЕ ідіотизм... Наприклад,якщо мене львіські можновладці і корупція у міськраді дістане остаточно,то БУДЕ БАГАТО ТРУПІВ...
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15.10.2020 14:23 Відповісти
А робити з людей трупи - не гріх? Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть (с).
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15.10.2020 14:33 Відповісти
А доводити громадянина до стану розпачу, безвиході та озлоблення засобами державного тиску, терору, зловживаннями і корупцією це як? Нормально? Ні! Якщо вже здихати то як борець а не як раб і жертва - "Рабів до Раю не пускають!"
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15.10.2020 15:12 Відповісти
Якщо Ви не зрозуміли, моя претензія була до того, що п. 1) суперечить п. 2). Я ніде не писав, що п. 2) - це неправильно
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15.10.2020 16:02 Відповісти
Хіба суперечить? Тю... Набутий в результаті особистої пасивності ідіотизм є безумовним гріхом.
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15.10.2020 16:43 Відповісти
Була не совєцкая, а російська окупація.
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15.10.2020 14:25 Відповісти
дурненька Зєля-засланка зі своєю зекомандОю посилено працює над формуванням в Україні армії смертників-шахідів.. хоча краще та ефективніше - влучних та невловимих стрільців, пластунів (так, тих самих)
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15.10.2020 15:09 Відповісти
Тут такі новини висмоктують, ніби Україна на краю прірви, а ветерани - істоти з тонкою душевною організацією. Це було питанням часу.
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15.10.2020 15:45 Відповісти
"Офис Президента Украины и сам Зеленский никак до сих пор не отреагировали ..."
Та нє, це вони так прореагували.

ЗМ: Самоспалення - марна справа. Якщо вже вирішив сам загинути, то й кривдника (ів) слід з собою забрати.
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15.10.2020 15:50 Відповісти
Вже медицину довела до ручки, взялась за політику.
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15.10.2020 16:09 Відповісти
Нагадайка мені Оля , хто ковідні гроші закатує в асфальт , та роздає мвд , хто збрехав про безкоштовне лукування від ковід ? Або коротко --не гавкай з підпаркану запоребрикового .
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15.10.2020 16:51 Відповісти
 
 