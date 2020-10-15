Супрун про самоспалення Микитенка: Під час радянської окупації так вчиняли воїни УПА і дисиденти. Це поганий знак для Зеленського

Офіс Президента України і сам Зеленський ніяк досі не відреагували на самоспалення ветерана російсько-української війни Миколи Микитенка, який помер вчора від опіків.

Про це пише ексглава МОЗ Уляна Супрун, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчинення самоспалення - вкрай поганий сигнал того, як почуваються зараз ветерани. Люди, які зі зброєю в руках захищали Україну від ворога, ризикували своїм здоров’я та життям, змушені йти на такий крок, аби привернути увагу до проблем та того, що відбувається в країні.

Під час совєцької окупації так робили українські вояки та дисиденти, аби висловити свою незгоду й привернути увагу світу. Наприклад, Василь Макух — воїн УПА у 1968 році та український дисидент та політв’язень Олекса Гірник у 1978. Основним мотивом обидвох чоловіків було висловлення протесту проти окупантської тоталітарної системи, русифікації України та переслідування і утисків українців. Тепер до цього вдаються наші захисники в незалежній Україні, які не бачать іншого шляху, щоб їх нарешті почули", - написала Супрун.

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Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити".



