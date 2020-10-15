Гармаш щодо "запитання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі: "Відчув себе об'єктом маніпуляцій"

Представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що запитання Зеленського про створення вільної економічної зони на Донбасі є "передвиборчою провокацією".

Про це Гармаш повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це схоже на передвиборчу провокацію: спочатку зробити контроверсійну заяву, а потім дати їй цілком прийнятне пояснення. Так, ВЕЗ на вільній території Донбасу потрібна, тому що територія економічно деградує, а люди їдуть - мотивація, опублікована Офісом Президента, цілком зрозуміла і прийнятна. Шкода, що її опублікували через півтори години після самої заяви Зеленського. Тобто нам дали спочатку похвилюватися, а потім, типу, заспокоїли", - зазначив представник ОРДЛО в ТКГ.

За словами Гармаша, він "відчув себе об'єктом маніпуляцій".

"Але навіть не в цьому справа. Офіс Президента пише: " створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці". А якщо не підтримають? Питання "дієвої реінтеграції" фактично поставлено в залежність від передвиборчих маніпуляцій політичних сил, які беруть участь у виборах. А вони вміють заплутати виборця", - наголосив Гармаш.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

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