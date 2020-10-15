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Новини Місцеві вибори-2020
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Гармаш щодо "запитання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі: "Відчув себе об'єктом маніпуляцій"

Гармаш щодо

Представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що запитання Зеленського про створення вільної економічної зони на Донбасі є "передвиборчою провокацією".

Про це Гармаш повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це схоже на передвиборчу провокацію: спочатку зробити контроверсійну заяву, а потім дати їй цілком прийнятне пояснення. Так, ВЕЗ на вільній території Донбасу потрібна, тому що територія економічно деградує, а люди їдуть - мотивація, опублікована Офісом Президента, цілком зрозуміла і прийнятна. Шкода, що її опублікували через півтори години після самої заяви Зеленського. Тобто нам дали спочатку похвилюватися, а потім, типу, заспокоїли", - зазначив представник ОРДЛО в ТКГ.

За словами Гармаша, він "відчув себе об'єктом маніпуляцій".

"Але навіть не в цьому справа. Офіс Президента пише: " створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці". А якщо не підтримають? Питання "дієвої реінтеграції" фактично поставлено в залежність від передвиборчих маніпуляцій політичних сил, які беруть участь у виборах. А вони вміють заплутати виборця", - наголосив Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ідею вільної економічної зони на Донбасі: Це шлях до припинення війни

Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність Фокіна на переговорах стосовно Донбасу не стала "великою втратою", - Гармаш

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) місцеві вибори (1366) опитування (1925) Донбас (22354) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+25
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 4000
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15.10.2020 14:06
+23
Жителі Донбасу вимагають зробити у них "вільну економічну зону"

Травень 2014 ріку

Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 3101
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15.10.2020 14:00
+14
Як ви ставитеся до ідеї довічного ув'язнення за пропозиції створити на Донбасі вільну економічну зону?
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15.10.2020 14:10
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Жителі Донбасу вимагають зробити у них "вільну економічну зону"

Травень 2014 ріку

Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 3101
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15.10.2020 14:00 Відповісти
Донецький офшор, який складався з кількох СЕЗ Донецька та Маріуполя це був канал фінансування донецької мафії, яка в результаті і розв'язала війну проти України. Відновалювати Донецькі СЕЗ це визнавати свою капітуляцію в війні з путіним! Зеленський пропонує капітулювати перед путіним і дозволити терористам та мафії й надалі поставляти в Україну весь імпорт по кримінальним схемам без сплати ПДВ та митних зборів! Такого не буде ніколи і навіть не мрійте! Зеленський покриває себе незмиваємою ганьбою, як пішак мафії та терористів! Ганьба!
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15.10.2020 14:14 Відповісти
А мене цікавить таке питання, чому Зеленський вбив Голобородька і де його поховали?
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15.10.2020 14:04 Відповісти
Каждый голобородько после инагурации превращается в безродько
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15.10.2020 14:11 Відповісти
Зеленський і до інавгурації був безродьком. Україна була і є для нього лише місцем проживання, яке він не любить.
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15.10.2020 18:54 Відповісти
Гармаш щодо "запитання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі: "Відчув себе об'єктом маніпуляцій" - Цензор.НЕТ 2730
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15.10.2020 19:58 Відповісти
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 4000
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15.10.2020 14:06 Відповісти
А для кого эта зона - для Ахметова ? Так ему и так всё там принадлежит , так вы ему ещё и льготное налогообложение (((
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15.10.2020 14:07 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWRRkre_3ZKMaeHw-NR_3GgQiAGHtrVF16nL42NrkFh-JD2BLt6vfR0Fi0uopEE7RrsRu0WmTA85Kp1bJ704YFkxYIZ7EKQu3-l2BLoVoM9553Ns6IERyZnstrRulUVNmA&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

2 ч.
·

А спонсори другого питання - Ахметов та Коломойський з Медведчуком.
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15.10.2020 14:08 Відповісти
за чей счет банкет !?
сколько Зеле дадут лет??
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15.10.2020 14:08 Відповісти
Як ви ставитеся до ідеї довічного ув'язнення за пропозиції створити на Донбасі вільну економічну зону?
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15.10.2020 14:10 Відповісти
+
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15.10.2020 14:12 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXNzRIYdyBvrIBUKYX0MOgKlEwK0Y3-oKzXLnqu72GxwW7XSaw3TEawKCDGkrU-ayW049_Vj-Vmjj9lZO_I7NoNFN6QCRdUIcz91UAP9AYjQ9Di0ktufzIf1mPBRrJDE3o&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

3 ч.
·

Друге питання Зеленського.

Чи підтримуєш ти створення вільної економічної зони на Донбасі?

Що таке вільна економічна зона?

Ві́льна економі́чна зо́на (ВЕЗ) - частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм.

Основна тема - особливий режим оподаткування.

Йдемо далі.

Конституція України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Тобто навіть у нашу соціалістичну Конституцію прямо вписано, що опитувати народ про податки та видатки ЗАБОРОНЕНО.

Я, звісно, прибічник зниження податків та видатків, але не через референдуми чи квазіреферендуми.

Макрофінансова, бюджетна та податкова політики є дуже складними речами і їх долю, особливо у часи кризису повинні вирішувати професіонали.

А не намальоване «опитування».
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15.10.2020 14:13 Відповісти
Это значит узаконить комвои с оружием оккупантов на суверенную территорию Укрины.
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15.10.2020 14:14 Відповісти
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 2615
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15.10.2020 14:15 Відповісти
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 4945 Оце вам і вся зона.
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15.10.2020 14:15 Відповісти
Свободная экономическая зона Соломоново Закарпатье - сборка Шкод
Через эту свободную экономическую зону пропускают наверно все авто ввезённые в Украину без растаможки ПОД ВИДОМ ЗАПЧАСТЕЙ И СБОРКИ
Автобарыги себя не обижают
Пусть сначала посчитают сколько Украина налогов недополучила от жтой свободной зоны,
Сделают независимый аудит
А то бюджета нет , так отыгрываются на бедных евробляхерах . А Ахметов беня Пинчук Фирташ мертветчук - все начнут работать через лугандонскую свободную зону
Зарплат учителям и врачам это не прибавит
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15.10.2020 14:16 Відповісти
Зеленський Недолугий.
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15.10.2020 14:17 Відповісти
там буде симбіоз рашки і наших олігархів.
перші будуть викачувати з нас суверенітет, а другі гроші.
це покладе край українській державі.
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15.10.2020 14:21 Відповісти
если этот опросник не имеет не какой юридической силы, значит бюллетень я могу забрать себе на память?
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15.10.2020 14:18 Відповісти
Та зелю потрібно лінчувати за зраду.
Фігляр довбаний...
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15.10.2020 14:20 Відповісти
« я тебе задам пять водных вопросов»- Зеленский
И ЧЕМ ЖЕ ВОПРОС ПРО СВОБОДНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ В ЛУГАНДОНЕ , где правят рашкины кровные убийцы ТАК ВАЖЕН для простого украинца?

Вот Ахметову и бене жить без налогов в кайф будет
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15.10.2020 14:21 Відповісти
Війна припиниться.
Воно ж вже сказало.
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15.10.2020 14:22 Відповісти
Вільна економічна зона дамбасу.
Гармаш о "вопросе Зеленского" про свободную экономическую зону на Донбассе: "Почувствовал себя объектом манипуляций" - Цензор.НЕТ 9742
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15.10.2020 14:33 Відповісти
Это так мило, обсуждать вопросы налогообложение территории надо которой нет контроля и перспектив его вернуть.
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15.10.2020 14:45 Відповісти
Кто бы еще Гармашу рассказал, что уже была там "свободная зона", в 90-х. Результатом этой зоны стало зарождение донецкого клана с Януковичем и Ахметовым во главе. Дальше рассказывать? Вероятно Гармаш тогда в яслях пальцем в носу ковырялся, раз ему хочецца "зоны".
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15.10.2020 15:54 Відповісти
Ніяких "вільних економічних зон" в унітарній державі не може бути за визначенням. Це ж що виходить? Є "вільні зони" (тюрми) і невільні (каторга)? Держава зобовязана створювати рівні для всіх можливості для бізнесу та самореалізації. Все інше то тупа жидобільшовицька демагогія.
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15.10.2020 17:12 Відповісти
Крим також відносився до вільної економічної зони та й де він зараз?
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15.10.2020 18:14 Відповісти
Хотите узаконить контрабас!
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16.10.2020 13:52 Відповісти
 
 