Гармаш щодо "запитання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі: "Відчув себе об'єктом маніпуляцій"
Представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що запитання Зеленського про створення вільної економічної зони на Донбасі є "передвиборчою провокацією".
Про це Гармаш повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це схоже на передвиборчу провокацію: спочатку зробити контроверсійну заяву, а потім дати їй цілком прийнятне пояснення. Так, ВЕЗ на вільній території Донбасу потрібна, тому що територія економічно деградує, а люди їдуть - мотивація, опублікована Офісом Президента, цілком зрозуміла і прийнятна. Шкода, що її опублікували через півтори години після самої заяви Зеленського. Тобто нам дали спочатку похвилюватися, а потім, типу, заспокоїли", - зазначив представник ОРДЛО в ТКГ.
За словами Гармаша, він "відчув себе об'єктом маніпуляцій".
"Але навіть не в цьому справа. Офіс Президента пише: " створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці". А якщо не підтримають? Питання "дієвої реінтеграції" фактично поставлено в залежність від передвиборчих маніпуляцій політичних сил, які беруть участь у виборах. А вони вміють заплутати виборця", - наголосив Гармаш.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
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Травень 2014 ріку
2 ч.
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А спонсори другого питання - Ахметов та Коломойський з Медведчуком.
сколько Зеле дадут лет??
3 ч.
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Друге питання Зеленського.
Чи підтримуєш ти створення вільної економічної зони на Донбасі?
Що таке вільна економічна зона?
Ві́льна економі́чна зо́на (ВЕЗ) - частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм.
Основна тема - особливий режим оподаткування.
Йдемо далі.
Конституція України.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
Тобто навіть у нашу соціалістичну Конституцію прямо вписано, що опитувати народ про податки та видатки ЗАБОРОНЕНО.
Я, звісно, прибічник зниження податків та видатків, але не через референдуми чи квазіреферендуми.
Макрофінансова, бюджетна та податкова політики є дуже складними речами і їх долю, особливо у часи кризису повинні вирішувати професіонали.
А не намальоване «опитування».
Через эту свободную экономическую зону пропускают наверно все авто ввезённые в Украину без растаможки ПОД ВИДОМ ЗАПЧАСТЕЙ И СБОРКИ
Автобарыги себя не обижают
Пусть сначала посчитают сколько Украина налогов недополучила от жтой свободной зоны,
Сделают независимый аудит
А то бюджета нет , так отыгрываются на бедных евробляхерах . А Ахметов беня Пинчук Фирташ мертветчук - все начнут работать через лугандонскую свободную зону
Зарплат учителям и врачам это не прибавит
перші будуть викачувати з нас суверенітет, а другі гроші.
це покладе край українській державі.
Фігляр довбаний...
И ЧЕМ ЖЕ ВОПРОС ПРО СВОБОДНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ В ЛУГАНДОНЕ , где правят рашкины кровные убийцы ТАК ВАЖЕН для простого украинца?
Вот Ахметову и бене жить без налогов в кайф будет
Воно ж вже сказало.