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Новини Місцеві вибори-2020
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В Офісі Президента озвучили всі п'ять "запитань Зеленського": скорочення нардепів, легалізація канабісу та ін. СПИСОК

В Офісі Президента озвучили всі п'ять

В Офісі Президента України назвали всі п'ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня. При цьому п'яте питання ще обговорюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Так, на всеукраїнське опитування винесуть такі питання:

  1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?
  5. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Також читайте: Кравчук про ідею вільної економічної зони на Донбасі: Це шлях до припинення війни

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування й запропонують українцям відповісти на п'ять запитань.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) місцеві вибори (1366) опитування (1925) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+87
Популістичне фуфло.
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15.10.2020 14:15
+60
пятый вопрос какой даун формулировал ?

1. В Будапештском меморандуме ни одной гарантии не прописано.
2. Имеет ли право Украина использовать своё право - это редкой дебильности вопрос.
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15.10.2020 14:24
+51
Обычный пиар *** быдла зеленого
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15.10.2020 14:16
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Чем отличается рыба от речки ?
Чем отличается хлев от овечки ?
Чем отличается повар от супа ?
Спрашивать так интересно, но глупо....
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15.10.2020 19:14 Відповісти
Моя порада виборцям. Якщо побачите листочки з «опитуваннями» від Зеленського, забирайте їх із собою.
Пам'ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ.
А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також ************** лише від закону.
Тому сміливо беріть цей папірчик із собою. Знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.
Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» Ваші захищені законом персональні дані.
І безумовно, маєте повне право викликати поліцію.
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15.10.2020 19:13 Відповісти
Геній по піару сказав--всі ви президенти. Тому виходячи з його тези КОЖНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ має право написати свої питання . Типу--зеленський ворог України,чи просто лох?. Чи повинен президент піти з посади чи ні? Ну і таке інше. а по тих питаннях,то не бачу ні одного фахового питання. Наприклад перше питання---вносте в ВР зміни до Карного кодексу і одержите відповідь. А вільній зоні для Донбасу це вже було раніше---одержали наймасштабнішу корупцію.
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15.10.2020 19:15 Відповісти
Весь день и всю ночь скакал Иван-Царевич... Пока скакалку не отобрали
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15.10.2020 19:51 Відповісти
Шостий забув поставити шосте питання:
6. "Мабуть, я вже так заї*бав людей, що я піду?"
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15.10.2020 19:51 Відповісти
Питання 4. хіба ті хто будуть відповідати занють що таке сильний біль? Чи 73-квартальне бидло буде вже будуть вирішувати долю важко хворих і взагалі медичні проблеми?
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15.10.2020 20:00 Відповісти
Пля... Такой степени деградации я даже не представлял. Надеюсь народ Украины на это не поведётся... Хотя это больше похоже на самообман... Это стадо скорее поведётся.
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15.10.2020 20:07 Відповісти
Кроме 2-го вопроса - ДА.
2-й вопрос - НЕТ! Предатели Родины обязаны сидеть в просто Зоне, а не в свободно-экономической!
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15.10.2020 20:12 Відповісти
Второй вопрос особенно популистский и направлен на мобилизацию ватного электората.
Зе победил на президентских потому что подмял под себя самый разношёрстный электорат: от откровенной ваты, до патриотов наобещав им прямо противоположное. Сейчас он намерен повторить фокус и зная наш "мудрый" народ, у него вполне может прокатить
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16.10.2020 09:28 Відповісти
В России народ состоит из массы дебилов с концентрацией близкой к 100%.
В Украине это 73%, что тоже хреново.
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17.10.2020 15:18 Відповісти
А почему не расстрел за коррупцию? И вообще странный вопрос. Вы хотя бы кого-нибудь на десять лет посадите для начала, вся деятельность антикоррупционных органов - пшик. Зачем этот популизм для быдла?
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15.10.2020 20:17 Відповісти
Достатньо одного питання:
- Чи вважаєте Ви, що Зеленський має добровільно піти у відставку?
Так-
Ні-
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15.10.2020 20:17 Відповісти
у меня один ответ этому зе-презику - пошел на ХХХ !
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15.10.2020 20:21 Відповісти
Канабис - не вопрос для референдума. Тем более в Украине.
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15.10.2020 20:26 Відповісти
хотя это и не дружественный посыл но по сути, ваша правда.
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16.10.2020 02:47 Відповісти
Кроме дури, все остальное - тупой шлак.
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15.10.2020 20:30 Відповісти
Вопросы полный дебилизм для лохов. Там им нужно только две позиции, остальные прикрытие. Это: свободная Зона - Лугандон (чтобы вы все кормили и содержали убийц) и Канабис (как же без него). И не важно как проголосуют, потому что контроля подсчета - ноль. Им главное засветить в СМИ опрос, а цифры в Кремле уже нарисовали.
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15.10.2020 20:32 Відповісти
Питання про медицинський канабіс. А він тільки по рецептам. Тільки навіщо щось у когось питати? Якщо є медицинський морфій, то які проблеми з медицинським канабісом? Вже давно це питання мало б вирішитись на рівні міністра охорони здоров'я. Хворим на епілєпсію цей препарат потрібен, як повітря.
Виключно піарний крок, щоб молодь прийшла на вибори і проголосовала за зелених. Але не факт, що молодь сьогодні проголосує за них. Інша справа, що молодь нікому сьогодні не вірить
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15.10.2020 21:10 Відповісти
Что значит "Свободная экономическая зона"? Где уточнения? Что это за высер бредовых обрезков подсознания дебила? При чём здесь конопля? Если затронул коноплю, говори и о проституции. Хрень, а не вопросы. Тем более, референдум так не проводят, ответы на эти вопросы не могут быть причиной для принятия каких-либо решений
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15.10.2020 21:16 Відповісти
скорочення апарату держслужбовців на всіх щаблях влади.
повернення комунальних підприємств у власність держави.
створення нових робочих місць.
вигнання різних сівох з державних посад..
Та тільки канабіс важливіший за всі ці питання, правда ж, вАва?
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15.10.2020 21:16 Відповісти
В Офісі Президента озвучили всі п'ять "запитань Зеленського": скорочення нардепів, легалізація канабісу та ін. - Цензор.НЕТ 7361
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15.10.2020 21:24 Відповісти
На цю кицю я можу дивитись безкінечно.
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16.10.2020 02:47 Відповісти
Тема проституции не раскрыта, анал предлагать?
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15.10.2020 21:40 Відповісти
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
Для реализации этого пожелания требуется принять закон. Что НЕ является прерогативой и сферой ответственности президента! Это вопрос к ВР!

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
А что он может ввести СЭЗ в Луганске? Или Донецке? Или может ее не ввести? Или вообще что то решает в ОРДЛО?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Такие решения принимаются законодательно. То есть ВР, а не президентом. Иди, бубочка, задачки за первый класс порешай. Может там чего получится!

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
Соседка тетя Клава, царапающая на листочке, равно как и сантехних Йося, безусловно являются экспертами в медицине. Как, впрочем, и доктор физических наук или программер Вася или ********** Вава!

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Учитывая что Будапештский меморандум бумажка о намерениях без единой прописанной гаранитии, то странам подписантам начхать на мнение любого гражданина Украины по данному вопросу.
Прежде чем требовать что-то от США, РФ и Британии, нехай Зебил Нелохович сначала научится жену *****, вместо Елдака!
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15.10.2020 21:49 Відповісти
Женя, это даже не надо разбирать, чтоб понять что это фуфло... У них с выборами катастрофа - вот о чём месседж этого опросника. Это такой СОС... чтоб не вышел отсос... Мол: может хоть нарики голоса вкинут... бЛиже к 25-му мы узнаем на предприятиях олигархов заставляли голосовать за НС. рупь - к десяти.
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16.10.2020 13:45 Відповісти
Смесь популизма (вопрос о сокращении количества депутатов, пожизненные сроки за коррупцию и про Будапештские гарантии) и дымовой завесы в виде вопроса о легализации марихуаны и все ради того, чтобы протянуть свободную экономическую зону лугандона.
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15.10.2020 22:33 Відповісти
смесь популизма - вы ото шо в лужу... - набор безсвязных и бессмысленных фраз. это КВНопрыдыбилкуватый обрвз, на всю жизнь, Бо до сорока если не вышел из КВНа, в нем и завис до кончины, а если еще и стьюпид, то это не освобождает от криминальной ответственности... На крайняк - дурдом "солнышко" с обязаловкой принимать заспокiйливе... Вот Лену , чесслово жаль, не на том зависла. это же сколько негатива ей и ее деткам и при том незаслужено... Хоча бачили очi, что выбирали , теперь лубуйтесь.
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16.10.2020 02:58 Відповісти
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Це єдиний реальний шлях до обвуздання московії.
Згідно цього документу Україна знищила 3-й у світі потенціал ядерної зброї, в обмін на що отримала від підписантів ГАРАНТІЇ недоторканності та цілосності територій держави та непороушності своїх кордонів.
Якщо б державою керував не бЄня, то США та Велика Британія змогли б змусити ЄС до спільного кроку, котрий вирішив би усю проблему з московією протягом 3 діб.
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15.10.2020 22:48 Відповісти
До цього(зе) тупого наркомана , ворога України в мене питань не має . А от питання до зебілів - на х.. ви півтора року тому вибрали це страховисько , придурки ? Саме небезпечне - маячня номер один . Ворюгам зебілам хочеться щоб когось іншого садили, садили , садили ... А в цей час вороги будуть садити Захисників України . І так по всім цим пунктам .
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15.10.2020 23:24 Відповісти
Мой ответ на первый вопрос "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?" --ДА исключительно в отношении зеленского и коломойского!
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15.10.2020 23:29 Відповісти
Зелене ******.. Дуже гірко усвідомлювати, що тупориле зєлє-бидло і так заб'є черговий цвях в труну своєї країни.
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15.10.2020 23:30 Відповісти
Не можу зрозуміти - це маячня божевільного чи чергова спроба піару для зебуїнської публіки?
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15.10.2020 23:39 Відповісти
маячня божевiльного еще раз попробовать по приколу. Но понятно , шо хороша шутка один раз сказанная... повторяет только долбодятел.
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16.10.2020 03:04 Відповісти
ВАЖНО КОГДА БУДУТ ИСПОЛНЕННЫ ВСЕ 5 ПОЖЕЛАНИЙ !)
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16.10.2020 00:34 Відповісти
Пункт 3 - склад Верховної Ради України 300 народних депутатів - вже проголосований на референдумі в 2000 році і проводити опитування ще раз - безграмотно. Пункт 5 - гарантії Будапештського меморандуму - в 2014 році Україна використала своє право без будь-якого опитування - Україна запрошувала країни-гаранти на консультації.
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16.10.2020 00:56 Відповісти
Ми йдемо на вибори щоб прибрати зегенератів та прокацаплене падло подалі від влади на місцях і приймати паралельно цьому участь в приватному "опитуванні" зегенератів не логічно і позбавлено будь якого сенсу. Як то кажуть "їх смерть посцяти відпустила", тобто їм не довго залишилось з постійними зашкварами.
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16.10.2020 01:13 Відповісти
Оскільки ці запитання з'явилися не у день виборів, то можна і відповісти на них - просто, щоб поділитися з іншими людьми:

1, 2, 3 - Я повністю ПРОТИ цього!

Ніякого особливого статусу для окупованих частин території України не повинно бути, окрім одного - ці частини території України тимчасово окуповані збройними силами РФ. Це і є їхній особливий статус і так їх повинні називати всюди: в Україні, в ООН так в усіх інших місцях і організаціях, де представлена Україна.

4 - Так.

5 - Що це означає? - Запитання сформульоване так, що не зрозуміло, про які дії ("використання") йде мова? (По-дебільному сформульоване запитання.)

=> 5.1. Чи вважаю я, що ті люди, які так формулюють запитання (і той преЗЕдент, який такі запитання задає), цим фактом показують, що вони не вміють чітко мислити і формулювати думки? - Так, я так думаю.
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16.10.2020 02:08 Відповісти
Я ПРОТИ довічного ув'язнення, про яке запитав Зеленський 14.10.2020.

ТОМУ ЩО ЦЕЙ запропонований ІНСТРУМЕНТ не тільки БУВ БИ НЕ КОРИСНИМ, А був би БІЛЬШ ШКІДЛИВИМ, ніж те, що є зараз.

Зеленський просто хоче посадити в тюрму Порошенка, причому, як зараз ми бачимо, посадити на довічне ув'язнення.
ЯКА КОРИСТЬ громадянам України могла би бути від того, що Зеленський і Коломойський задовільнили б таким чином свою садистську жагу помсти Порошенку та іншим можливим їхнім конкурентам? - Відповідь проста: іншим громадянам України від цього була б НЕ КОРИСТЬ, А шкода і ВТРАТИ (грошей, МОЖЛИВОСТЕЙ, ПРАВ).

ЦИМ ЗАПИТАННЯМ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧЕРГОВИЙ РАЗ ПОКАЗАВ, ЩО ВІН НЕ МОЖЕ АБО НЕ ХОЧЕ МИСЛИТИ І ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, а діє тільки в інтересах малої групи найбільш багатих людей (які можуть і готові платити йому грішми чи доступом до влади за те, що він буде знищувати їхніх конкурентів чи ворогів) і в кінцевому підсумку - ВІН ДІЄ ТІЛЬКИ ЗАРАДИ ВЛАСНИХ ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ (заради влади).

* Крім того, я хочу, щоб і Зеленського не посадили у довічне ув'язнення після того, як він вже перестане займати посаду Президент України.
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16.10.2020 02:14 Відповісти
Щоб чиновник втратив можливість продовжувати займатися корупцією, немає необхідності садити його в тюрму - достатньо просто звільнити його з посади (і не допускати до цієї чи подібних посад у майбутньому (хоча б на деякий час)).

Зеленський не тільки не виправив систему, яка дозволяє звільненим чиновникам через суд відновлюватися на посаді всупереч здоровому глузду і логіці роботи систем управління,
але навіть і можливості звільняти деяких чиновників не налагодив - особливо, прокурорів і суддів!
- Замість цього він особисто повертає раніше викритих і звільнених корупціонерів, зокрема, всупереч вимогам люстрації, і ще захищає від звільнення вже викритих, але ще не звільнених корупціонерів (як, наприклад, суддя і голова київського адмінсуду Вовк) заради того, щоб тримати цих "вовків" на короткому повідку шантажу і використовувати їх у власних особистих інтересах, наприклад, для боротьби і знищення конкурентів.
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16.10.2020 02:23 Відповісти
.......Обманні схеми. Підміна понять: "презумпція невинуватості" забирає право на недовіру.
Внаслідок наявності загрози покарання за порушення закону стає дуже високою ціна помилки, і тому просте і зрозуміле людям поняття недовіри до інших людей "Феміда" замінює на більш складні поняття - "презумпція невинуватості" і "доказ вини", стверджуючи, що начебто просто не довіряти - це несправедливо, бо не довіряти можна тільки в разі, коли провина підозрюваного доведена у відповідності до якихось придуманих "Фемідою" канонів. І несправедливою просту недовіру робить саме наявність загрози покарання, в тому числі, в разі помилки (помилка першого роду - коли людина не винна, а її визнають винною). Якби покарання не було, то друга людина могла б мати недовіру до першої людини на основі навіть якоїсь підозри. І могла б відмовитись мати справи з першою людиною через недовіру. При цьому перша людина не зазнала б покарання за злочин, а тільки отримала б (значно легші) наслідки від того, що викликала підозру чи невдоволення, тобто, викликала недовіру (якимись своїми діями чи бездіяльністю). Тобто ціна помилки від недовіри, як правило, значно нижча, ніж ціна помилки, за яку призначене покарання. Таким чином "Феміда" фактично забирає у людей право на недовіру, вона не визнає недовіру, - замість недовіри вона вимагає обов'язкових "незаперечних" доказів провини і покарання (кари) за провину, а поки таких доказів немає, то вона оголошує підозрюваних невинуватими (а значить, і невинними). І ця їхня невинуватість (і формальна номінальна невинність) може тривати нескінченно довго, просто вічно - поки "немає доказів". І це дозволяє "Феміді" надовго і навіть назавжди "підвішувати" справи, і таким чином звільняти потенційних злочинців від відповідальності не тільки у вигляді покарання за злочин, але і від просто недовіри, внаслідок чого неможливо зняти з посади посадових осіб або припинити відносини з приватними особами навіть за наявності недовіри і підозри (бо в деяких випадках "Феміда" це забороняє). Практика знає випадки дуже нахабного використання цієї обманної схеми деякими найманими працівниками і чиновниками. Побічно (додатково до основної шкоди від "підвішування" справ) ця схема дозволяє деяким людям отримувати досить високу зарплату, навіть не з'являючись на роботі, бо через суд вони змогли забрати у роботодавця право їх звільнити з роботи просто через недовіру або навіть після зникнення потреби в їхніх послугах. А поки їх неможливо позбутися, вони можуть не тільки не приносити користі, але й завдавати шкоди. При цьому їхнє звільнення з роботи "Феміда" трактує, як, начебто, покарання, тому що це, начебто, позбавило б їх засобів до існування (це виправляється наявністю активного права на життя, яке радить запровадити Бог у проекті Царства Небесного) або просто обіцяних законом благ (це просто кривий - "занадто щедрий" - закон). Але є простий спосіб вийти з цього зачарованого кола: треба відділити недовіру з можливістю припинення відносин з одного боку і обвинувачення з покаранням - з іншого боку.
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16.10.2020 02:24 Відповісти
Щоб чиновник втратив можливість продовжувати займатися корупцією, немає необхідності садити його в тюрму - достатньо просто звільнити його з посади.... або підвищити добробут людей до рівня чиновника
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16.10.2020 07:42 Відповісти
А ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ООН !!! КОГДА РОССИЯ ОТВЕТИТ ЗА АГРЕССИЮ ПРОТИВ СТРАН ООН !!!!!!!!!!!!!????????????
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16.10.2020 02:24 Відповісти
ГДЕ ЛЮДИ ПРОЛИВАВШИЕ СВОЮ КРОВЬ ЗА УКРАИНСКИЙ НАРОД НА КЛЮЧЕВЫХ ДОЛЖНОСТЯХ !!!
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16.10.2020 02:38 Відповісти
?????????????????????????????????????????????????????????????????????...
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16.10.2020 02:39 Відповісти
«Ой ***** ліл!».(с)

Як же цей довбоЗЕб вже набрид. Не знаю як ви, а я вже не витримую.
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16.10.2020 02:52 Відповісти
успокойтесь :дурик всегда плохо кончает.
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16.10.2020 02:59 Відповісти
такое впечатление, что палату №6 отремонтировали и пустили новых пациентов во главе со старшим палаты зеленским...
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16.10.2020 03:27 Відповісти
"Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?"
Пустая болтовня. За это ещё никого вообще не посадили и садить не собираются. А он о пожизненном.
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16.10.2020 04:09 Відповісти
морковка вывешена дело за зебланами
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16.10.2020 04:48 Відповісти
Про легализацию сексуальных услуг где вопрос? "Где, про скорые помощи, б.?"
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16.10.2020 05:57 Відповісти
Ініціюю збір підписів про усунення падлюки з президенства.
Більшу ненависть ніж до кацапів викликає галабородька в ісполнєніі зєлєнскаго,й зєлєнській в ісполнєніі галабородьки.
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16.10.2020 07:20 Відповісти
Маємо нарешті визнати, що бізнес генерує кадри не здатні до державного управління!
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16.10.2020 07:37 Відповісти
где обнуление презедента?
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16.10.2020 07:39 Відповісти
Вы что творите, власть придержащие ? Вопросы эти для 73? На мякине опять народ прокинуть? Это сволочизм высшего порядка. Нет слов.
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16.10.2020 07:43 Відповісти
Фигня вопросы, не стоят внимания,как игра на детской площадке. Только по вопросу 2: категорически против, никаких свободных зон, никаких субвенций, никаких льгот за счет Украины этим врагам Украины. А все остальные вопросы - что бы прикрыть, завуалировать основной вопрос №2.
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16.10.2020 08:23 Відповісти
"Жжёт конечно скоморох",но тут по канабису небось опечатка получилась6хотелось ему чего-то "покрепче".какого-нибудь беленького порошочка, чтоб сразу "заштырило".Но лиха беда начало-"замыслид канабис,но в уме совсЕЕЕЕм-то другую дурь уже на бомажке видит"..
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16.10.2020 09:35 Відповісти
Если человек идиот, то это надолго (с).
Вопросы расщитаны на остатки зелёной плесени. Остальные понимают всю абсурдность таких опросов. Кстати, Кучма когда-то уже проводил опрос (рехферендум))) о сокращении количества депутатов, и что???
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16.10.2020 09:55 Відповісти
Траву - легализуем, долбасс - бомбим, прокацапских - отстреливаем. Не перепутай, кутузов.
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16.10.2020 13:42 Відповісти
В Офисе Президента озвучили все пять "вопросов Зеленского" - и оказалось Точно ! 100% !!! Именно об этом мы все на кухнях и говорим..Прям жрать забываем - только бы поговорить про сэз, канабис и депутатов. Кто сказал, что зеленский бросил шутить ?!
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16.10.2020 13:42 Відповісти
5 "вапросіков" - це відолікання уваги. Наприклад, від цього:
"Президент підписав указ щодо передачі сільгоспземель з державної до комунальної власності"
https://www.president.gov.ua/news/mi-povertayemo-zemlyu-lyudyam-prezident-********-ukaz-shodo-64613
Починається дерибан земельки ...
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16.10.2020 15:01 Відповісти
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