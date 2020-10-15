В Офісі Президента озвучили всі п'ять "запитань Зеленського": скорочення нардепів, легалізація канабісу та ін. СПИСОК

В Офісі Президента України назвали всі п'ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня. При цьому п'яте питання ще обговорюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Так, на всеукраїнське опитування винесуть такі питання:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

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Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування й запропонують українцям відповісти на п'ять запитань.