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В Офісі Президента озвучили всі п'ять "запитань Зеленського": скорочення нардепів, легалізація канабісу та ін. СПИСОК
В Офісі Президента України назвали всі п'ять запитань, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня. При цьому п'яте питання ще обговорюється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Так, на всеукраїнське опитування винесуть такі питання:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
- Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?
- Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування й запропонують українцям відповісти на п'ять запитань.
Топ коментарі
+87 Otec Pigidiy
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Чем отличается хлев от овечки ?
Чем отличается повар от супа ?
Спрашивать так интересно, но глупо....
Пам'ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ.
А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також ************** лише від закону.
Тому сміливо беріть цей папірчик із собою. Знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.
Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» Ваші захищені законом персональні дані.
І безумовно, маєте повне право викликати поліцію.
6. "Мабуть, я вже так заї*бав людей, що я піду?"
2-й вопрос - НЕТ! Предатели Родины обязаны сидеть в просто Зоне, а не в свободно-экономической!
Зе победил на президентских потому что подмял под себя самый разношёрстный электорат: от откровенной ваты, до патриотов наобещав им прямо противоположное. Сейчас он намерен повторить фокус и зная наш "мудрый" народ, у него вполне может прокатить
В Украине это 73%, что тоже хреново.
- Чи вважаєте Ви, що Зеленський має добровільно піти у відставку?
Так-
Ні-
Виключно піарний крок, щоб молодь прийшла на вибори і проголосовала за зелених. Але не факт, що молодь сьогодні проголосує за них. Інша справа, що молодь нікому сьогодні не вірить
повернення комунальних підприємств у власність держави.
створення нових робочих місць.
вигнання різних сівох з державних посад..
Та тільки канабіс важливіший за всі ці питання, правда ж, вАва?
Для реализации этого пожелания требуется принять закон. Что НЕ является прерогативой и сферой ответственности президента! Это вопрос к ВР!
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
А что он может ввести СЭЗ в Луганске? Или Донецке? Или может ее не ввести? Или вообще что то решает в ОРДЛО?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Такие решения принимаются законодательно. То есть ВР, а не президентом. Иди, бубочка, задачки за первый класс порешай. Может там чего получится!
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
Соседка тетя Клава, царапающая на листочке, равно как и сантехних Йося, безусловно являются экспертами в медицине. Как, впрочем, и доктор физических наук или программер Вася или ********** Вава!
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Учитывая что Будапештский меморандум бумажка о намерениях без единой прописанной гаранитии, то странам подписантам начхать на мнение любого гражданина Украины по данному вопросу.
Прежде чем требовать что-то от США, РФ и Британии, нехай Зебил Нелохович сначала научится жену *****, вместо Елдака!
Це єдиний реальний шлях до обвуздання московії.
Згідно цього документу Україна знищила 3-й у світі потенціал ядерної зброї, в обмін на що отримала від підписантів ГАРАНТІЇ недоторканності та цілосності територій держави та непороушності своїх кордонів.
Якщо б державою керував не бЄня, то США та Велика Британія змогли б змусити ЄС до спільного кроку, котрий вирішив би усю проблему з московією протягом 3 діб.
1, 2, 3 - Я повністю ПРОТИ цього!
Ніякого особливого статусу для окупованих частин території України не повинно бути, окрім одного - ці частини території України тимчасово окуповані збройними силами РФ. Це і є їхній особливий статус і так їх повинні називати всюди: в Україні, в ООН так в усіх інших місцях і організаціях, де представлена Україна.
4 - Так.
5 - Що це означає? - Запитання сформульоване так, що не зрозуміло, про які дії ("використання") йде мова? (По-дебільному сформульоване запитання.)
=> 5.1. Чи вважаю я, що ті люди, які так формулюють запитання (і той преЗЕдент, який такі запитання задає), цим фактом показують, що вони не вміють чітко мислити і формулювати думки? - Так, я так думаю.
ТОМУ ЩО ЦЕЙ запропонований ІНСТРУМЕНТ не тільки БУВ БИ НЕ КОРИСНИМ, А був би БІЛЬШ ШКІДЛИВИМ, ніж те, що є зараз.
Зеленський просто хоче посадити в тюрму Порошенка, причому, як зараз ми бачимо, посадити на довічне ув'язнення.
ЯКА КОРИСТЬ громадянам України могла би бути від того, що Зеленський і Коломойський задовільнили б таким чином свою садистську жагу помсти Порошенку та іншим можливим їхнім конкурентам? - Відповідь проста: іншим громадянам України від цього була б НЕ КОРИСТЬ, А шкода і ВТРАТИ (грошей, МОЖЛИВОСТЕЙ, ПРАВ).
ЦИМ ЗАПИТАННЯМ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧЕРГОВИЙ РАЗ ПОКАЗАВ, ЩО ВІН НЕ МОЖЕ АБО НЕ ХОЧЕ МИСЛИТИ І ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, а діє тільки в інтересах малої групи найбільш багатих людей (які можуть і готові платити йому грішми чи доступом до влади за те, що він буде знищувати їхніх конкурентів чи ворогів) і в кінцевому підсумку - ВІН ДІЄ ТІЛЬКИ ЗАРАДИ ВЛАСНИХ ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ (заради влади).
* Крім того, я хочу, щоб і Зеленського не посадили у довічне ув'язнення після того, як він вже перестане займати посаду Президент України.
Зеленський не тільки не виправив систему, яка дозволяє звільненим чиновникам через суд відновлюватися на посаді всупереч здоровому глузду і логіці роботи систем управління,
але навіть і можливості звільняти деяких чиновників не налагодив - особливо, прокурорів і суддів!
- Замість цього він особисто повертає раніше викритих і звільнених корупціонерів, зокрема, всупереч вимогам люстрації, і ще захищає від звільнення вже викритих, але ще не звільнених корупціонерів (як, наприклад, суддя і голова київського адмінсуду Вовк) заради того, щоб тримати цих "вовків" на короткому повідку шантажу і використовувати їх у власних особистих інтересах, наприклад, для боротьби і знищення конкурентів.
Внаслідок наявності загрози покарання за порушення закону стає дуже високою ціна помилки, і тому просте і зрозуміле людям поняття недовіри до інших людей "Феміда" замінює на більш складні поняття - "презумпція невинуватості" і "доказ вини", стверджуючи, що начебто просто не довіряти - це несправедливо, бо не довіряти можна тільки в разі, коли провина підозрюваного доведена у відповідності до якихось придуманих "Фемідою" канонів. І несправедливою просту недовіру робить саме наявність загрози покарання, в тому числі, в разі помилки (помилка першого роду - коли людина не винна, а її визнають винною). Якби покарання не було, то друга людина могла б мати недовіру до першої людини на основі навіть якоїсь підозри. І могла б відмовитись мати справи з першою людиною через недовіру. При цьому перша людина не зазнала б покарання за злочин, а тільки отримала б (значно легші) наслідки від того, що викликала підозру чи невдоволення, тобто, викликала недовіру (якимись своїми діями чи бездіяльністю). Тобто ціна помилки від недовіри, як правило, значно нижча, ніж ціна помилки, за яку призначене покарання. Таким чином "Феміда" фактично забирає у людей право на недовіру, вона не визнає недовіру, - замість недовіри вона вимагає обов'язкових "незаперечних" доказів провини і покарання (кари) за провину, а поки таких доказів немає, то вона оголошує підозрюваних невинуватими (а значить, і невинними). І ця їхня невинуватість (і формальна номінальна невинність) може тривати нескінченно довго, просто вічно - поки "немає доказів". І це дозволяє "Феміді" надовго і навіть назавжди "підвішувати" справи, і таким чином звільняти потенційних злочинців від відповідальності не тільки у вигляді покарання за злочин, але і від просто недовіри, внаслідок чого неможливо зняти з посади посадових осіб або припинити відносини з приватними особами навіть за наявності недовіри і підозри (бо в деяких випадках "Феміда" це забороняє). Практика знає випадки дуже нахабного використання цієї обманної схеми деякими найманими працівниками і чиновниками. Побічно (додатково до основної шкоди від "підвішування" справ) ця схема дозволяє деяким людям отримувати досить високу зарплату, навіть не з'являючись на роботі, бо через суд вони змогли забрати у роботодавця право їх звільнити з роботи просто через недовіру або навіть після зникнення потреби в їхніх послугах. А поки їх неможливо позбутися, вони можуть не тільки не приносити користі, але й завдавати шкоди. При цьому їхнє звільнення з роботи "Феміда" трактує, як, начебто, покарання, тому що це, начебто, позбавило б їх засобів до існування (це виправляється наявністю активного права на життя, яке радить запровадити Бог у проекті Царства Небесного) або просто обіцяних законом благ (це просто кривий - "занадто щедрий" - закон). Але є простий спосіб вийти з цього зачарованого кола: треба відділити недовіру з можливістю припинення відносин з одного боку і обвинувачення з покаранням - з іншого боку.
Як же цей довбоЗЕб вже набрид. Не знаю як ви, а я вже не витримую.
Пустая болтовня. За это ещё никого вообще не посадили и садить не собираются. А он о пожизненном.
Більшу ненависть ніж до кацапів викликає галабородька в ісполнєніі зєлєнскаго,й зєлєнській в ісполнєніі галабородьки.
Вопросы расщитаны на остатки зелёной плесени. Остальные понимают всю абсурдность таких опросов. Кстати, Кучма когда-то уже проводил опрос (рехферендум))) о сокращении количества депутатов, и что???
"Президент підписав указ щодо передачі сільгоспземель з державної до комунальної власності"
https://www.president.gov.ua/news/mi-povertayemo-zemlyu-lyudyam-prezident-********-ukaz-shodo-64613
Починається дерибан земельки ...