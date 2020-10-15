Трофімов про можливе звільнення з ОП: Шкода, що в такий непростий для країни час сили окремих людей витрачаються на внутрішні війни та інтриги

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов, який відповідає за регіональну політику, заявляє, що його роботу може оцінювати лише президент України Володимир Зеленський, а не радники глави ОП.

"Прочитав сьогоднішній матеріал УП ("Української правди". - Ред.) про розклади в ОП. Я так розумію, ми вступили в якусь нову політичну епоху, якщо оцінки керівникам ОП і їхній роботі тепер роздає радник, який не так давно з'явився в Офісі. Так дійде до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати ... Заявляю офіційно: на пост першого заступника керівника Офісу президента України мене призначив президент України Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу на тому чи іншому напрямі", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже шкода, що в такий непростий для країни час сили і енергія окремих людей витрачаються на внутрішні війни та інтриги, а не на подолання зовнішніх викликів і зміцнення позицій президента і України як держави", - додав Трофімов.

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Журналісти "Української правди" у своєму матеріалі від 15 жовтня написали про те, що нібито у керівника ОП Андрія Єрмака і його першого заступника не складаються стосунки, і зараз нібито до Трофімова є серйозна претензія - "провал регіональної політики напередодні місцевих виборів".

"Мені здається, що перший заступник, який відповідає за регіональну політику, повинен бути жорстким, чітко розуміти функціонал губернаторів. Тому що децентралізація зробила так, що на перший план вийшли регіональні громади, а губернатори опинилися на другому плані", - сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

На питання, чи можуть звільнити Трофімова після місцевих виборів, радник Єрмака відповів: "Оцінку Трофімову даватиме особисто президент. Разом з Андрієм Борисовичем (Єрмаком. - Ред.) і Сергієм Нахмановичем (першим помічником президента Сергієм Шефіром. - Ред.)".

У той же час сам Єрмак на питання видання заявив, що в Офісі президента взагалі не готуються до кадрових змін.

"Кадрові перестановки в Офісі президента України на сьогодні не обговорюються. Звичайно, ви можете придумати будь-які інші варіанти відповідей, підписавши їх "джерелом у владі", як це часто бувало. Але на сьогодні це так", - зазначив він.