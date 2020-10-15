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Новини
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Трофімов про можливе звільнення з ОП: Шкода, що в такий непростий для країни час сили окремих людей витрачаються на внутрішні війни та інтриги

Трофімов про можливе звільнення з ОП: Шкода, що в такий непростий для країни час сили окремих людей витрачаються на внутрішні війни та інтриги

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов, який відповідає за регіональну політику, заявляє, що його роботу може оцінювати лише президент України Володимир Зеленський, а не радники глави ОП.

"Прочитав сьогоднішній матеріал УП ("Української правди". - Ред.) про розклади в ОП. Я так розумію, ми вступили в якусь нову політичну епоху, якщо оцінки керівникам ОП і їхній роботі тепер роздає радник, який не так давно з'явився в Офісі. Так дійде до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати ... Заявляю офіційно: на пост першого заступника керівника Офісу президента України мене призначив президент України Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу на тому чи іншому напрямі", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже шкода, що в такий непростий для країни час сили і енергія окремих людей витрачаються на внутрішні війни та інтриги, а не на подолання зовнішніх викликів і зміцнення позицій президента і України як держави", - додав Трофімов.

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Журналісти "Української правди" у своєму матеріалі від 15 жовтня написали про те, що нібито у керівника ОП Андрія Єрмака і його першого заступника не складаються стосунки, і зараз нібито до Трофімова є серйозна претензія - "провал регіональної політики напередодні місцевих виборів".

"Мені здається, що перший заступник, який відповідає за регіональну політику, повинен бути жорстким, чітко розуміти функціонал губернаторів. Тому що децентралізація зробила так, що на перший план вийшли регіональні громади, а губернатори опинилися на другому плані", - сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

На питання, чи можуть звільнити Трофімова після місцевих виборів, радник Єрмака відповів: "Оцінку Трофімову даватиме особисто президент. Разом з Андрієм Борисовичем (Єрмаком. - Ред.) і Сергієм Нахмановичем (першим помічником президента Сергієм Шефіром. - Ред.)".

У той же час сам Єрмак на питання видання заявив, що в Офісі президента взагалі не готуються до кадрових змін.

"Кадрові перестановки в Офісі президента України на сьогодні не обговорюються. Звичайно, ви можете придумати будь-які інші варіанти відповідей, підписавши їх "джерелом у владі", як це часто бувало. Але на сьогодні це так", - зазначив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) звільнення (2667) Шефір Сергій (128) Трофімов (44) Єрмак Андрій (1368) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+6
у корыта становится все теснее
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15.10.2020 14:23
+6
должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов


Слово "функционал" имеет два значения:

1) математическая функция от функции

2) неразборчивый в связях активный гомосексуалист

Что из этого имелось ввиду ?

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15.10.2020 14:29
+6
этот понял.

ты не читал, как он получение Томоса называл расколом по религиозному признаку ?
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15.10.2020 14:33
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15.10.2020 14:23 Відповісти
Єрмак з Шефіром когось можуть оцінювати? Люди які просрали за 1,5 року більше ніж просрав порошенко? Хлопці, йдіть накуй з політики і залиште в спокої Зеленського! Ви катастрофічні невдахи та ідіоти, Вам радиниками та помічниками працювати тільки на цвинтарі, де вже гірше точно не буде!
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15.10.2020 14:32 Відповісти
Для того щоб була ефективна робота з міцевою елітою, її потрібно спочатку змінити - посадити старих мафіозі і вигнати їх з місцевої влади, бо Кернеси та Труханови вони накуй посилають Президента та його офіс. Місцева мафія це доларові мільярдери з власними арміями які можуть замутити збройних мятеж в любий момент в будь якому місці і те що у нас за 1,5 року немає збройних сутичок по регіонам це і є перемога! Бо Аваков та Баканов це пусте місце і втримати ситуацію вони не зможуть і тому тиснути на місцеву мафію абсолютно безглуздо, не маючи сильної поліції та СБУ в регіонах, не маючи нормальних прокурорів та суддів! А домовлятись з місцевими баронами це теж ганьба, бо це фактично ставить центральну владу поза Законом!
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15.10.2020 14:38 Відповісти
"ЩІРІ УКРАІНЬЦІ" --- ермак андрей борисович и шефир сергей нахманович ! пипец----Израиль громко смеется !
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15.10.2020 15:11 Відповісти
ещё один дрим-тим не понял куда он попал...
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15.10.2020 14:26 Відповісти
этот понял.

ты не читал, как он получение Томоса называл расколом по религиозному признаку ?
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15.10.2020 14:33 Відповісти
должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов


Слово "функционал" имеет два значения:

1) математическая функция от функции

2) неразборчивый в связях активный гомосексуалист

Что из этого имелось ввиду ?

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15.10.2020 14:29 Відповісти
мне кажется, что губернаторы в РФ, а в Украине главы ОГА

и ещё мне кажется, что украинские главы ОГА не очень продвинутые математики ...
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15.10.2020 15:19 Відповісти
они сами себя функционалами называют ..
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15.10.2020 17:57 Відповісти
И этот любитель РПЦ МП может вылететь из обоймы ПреЗедента! Террариум единомышленников в купе с турборежимом)))
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15.10.2020 14:33 Відповісти
После МИ-6 Ермаку надо на кого-то перевести стрелки.
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15.10.2020 15:20 Відповісти
наверно прикус не тот, корыто по царапал.
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15.10.2020 14:42 Відповісти
Кто быстрее вылетит он, или Ермак - хз.
На Ермака котят бочку беня и рюкзаков.
Первый ревнует, а место второго Ермак уже продал и успел потратить все деньги.
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15.10.2020 14:53 Відповісти
"ЩІРІ УКРАІНЬЦІ" --- ермак андрей борисович и шефир сергей нахманович ! пипец----Израиль громко смеется !
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15.10.2020 15:14 Відповісти
ясно мнение Первого заместителя Завхоза
Хотелось бы услышать мнение остальных 7 замов и их помощьников
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15.10.2020 15:29 Відповісти
 
 