"ЄС" виграла апеляційний суд у справі про відмову реєстрації кандидатів на виборах у Кременчуцьку міськраду

"Європейська Солідарність" у судовому порядку захистила реєстрацію кандидатів від партії в Кременчуцьку міську раду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це стало відомо після засідання Харківського апеляційного суду, який розглядав позов представника "Слуги народу" про оскарження реєстрації кандидатів від опозиційної політичної сили.

Нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Фріз зазначила, що спроби не допустити до виборів партію в Кременчуці марні, адже політсила діє в межах українського законодавства.

"Сподіваюся, що це буде останнє рішення, тому що всі намагання спочатку членів ТВК, потім представників провладної "Слуги народу" заблокувати реєстрацію списку наших кандидатів у Кременчуці зруйновані. Вони ні до чого не призводять, лише витрачаються ресурси, необхідні для виборчої кампанії позиції на те, щоб перебувати в судах як першої інстанції, так і апеляційної", – зазначила Фріз.

"Якщо б партія "Слуги народу" в Полтавській області витрачала свої фізичні, моральні та інтелектуальні здібності не на те, щоб перешкоджати "Європейській Солідарності" вести виборчу кампанію, а на свою виборчу кампанію, вони б досягли набагато кращого результату", – додала народна депутатка.

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Народний депутат Микола Княжицький підкреслив: "Європейська Солідарність" виграла апеляційний суд у кременчуцької мафії. Вже четвертий. Вони намагаються зловживати правосуддям, але марно. Ми переможемо".

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

Крім того, Кременчуцька ТВК всупереч рішенням судів провела жеребкування без "Європейської Солідарності".

11 жовтня "Європейська Солідарність" виграла суд першої інстанції, а сьогодні здобула перемогу в апеляційному суді.

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