Заступник голови Харківської ОДА про ситуацію з COVID-19 в області: Ліжок не вистачає, пацієнтів кладуть у коридорах або ущільнюють у палатах

Ситуація з захворюваністю на коронавірус у Харківській області дуже складна, госпіталізувати хворих, які потребують кисневої підтримки та інтенсивної терапії, вже "майже неможливо".

Про це заявив сьогодні, 15 жовтня, під час сесії заступник голови Харківської обладміністрації Тарас Пастух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Харків.

Він зазначив, що останніми днями загальна заповнюваність ліжок в Харківській області складає 72-75%, але такий рівень склався за рахунок наявності в регіоні ліжко-місць для дітей та вагітних.

"Для надання допомоги хворим визначені ліжка в двох дитячих лікарнях та лікарні, яка надає послуги вагітним жінкам. Таких ліжок 630, заповнені 20-25 в середньому за добу", сказав Пастух, зазначивши, що вказані ліжко-місця не можуть бути заповнені дорослими пацієнтами з коронавірусом.

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В інших лікарняних закладах кількість госпіталізованих перевищує допустиму, пацієнтів кладуть в коридорах або ущільнюють в палатах.

Пастух додав, що при плануванні кількості ліжко-місць для хворих на коронавірус в регіоні були виділені 1,7 тис. ліжок, однак на сьогоднішній день їхня кількість вже збільшена до 2,8 тис.