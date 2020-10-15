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Новини Коронавірус і карантин
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Заступник голови Харківської ОДА про ситуацію з COVID-19 в області: Ліжок не вистачає, пацієнтів кладуть у коридорах або ущільнюють у палатах

Заступник голови Харківської ОДА про ситуацію з COVID-19 в області: Ліжок не вистачає, пацієнтів кладуть у коридорах або ущільнюють у палатах

Ситуація з захворюваністю на коронавірус у Харківській області дуже складна, госпіталізувати хворих, які потребують кисневої підтримки та інтенсивної терапії, вже "майже неможливо".

Про це заявив сьогодні, 15 жовтня, під час сесії заступник голови Харківської обладміністрації Тарас Пастух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Харків.

Він зазначив, що останніми днями загальна заповнюваність ліжок в Харківській області складає 72-75%, але такий рівень склався за рахунок наявності в регіоні ліжко-місць для дітей та вагітних.

"Для надання допомоги хворим визначені ліжка в двох дитячих лікарнях та лікарні, яка надає послуги вагітним жінкам. Таких ліжок 630, заповнені 20-25 в середньому за добу", сказав Пастух, зазначивши, що вказані ліжко-місця не можуть бути заповнені дорослими пацієнтами з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 741 випадок. Серед лідерів - Сумщина і Полтавщина

В інших лікарняних закладах кількість госпіталізованих перевищує допустиму, пацієнтів кладуть в коридорах або ущільнюють в палатах.

Пастух додав, що при плануванні кількості ліжко-місць для хворих на коронавірус в регіоні були виділені 1,7 тис. ліжок, однак на сьогоднішній день їхня кількість вже збільшена до 2,8 тис.

Автор: 

карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Треба везти до гепи в "Шаріте". Саме смішне, що вони знову за нього (або інше ригівське чмо) проголосують.
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15.10.2020 14:37
+2
Нехай везуть до кернеса і полякової додому.
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15.10.2020 14:40
+2
Ачётакова,не вистачає ліжок- їдьте до Німеччини. Як гепа,який на вас всіх буй ложив.Тільки перед поїздкою не забудьте за нього проголосувати.
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15.10.2020 16:08
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значит шмыга брешет как зеленски
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15.10.2020 14:36 Відповісти
Потрібно вводити воєнний стан та мобілізовувати медиків і розгортати військові шпиталі поруч з опорними лікарнями, або на їх території! Але про це не хоче запитати Зеленський у народу, йому важливіше маріхуана і її легалізація!
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15.10.2020 15:03 Відповісти
Треба везти до гепи в "Шаріте". Саме смішне, що вони знову за нього (або інше ригівське чмо) проголосують.
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15.10.2020 14:37 Відповісти
Быдло всегда так голосует. И плюет на маски.
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15.10.2020 17:50 Відповісти
Зато красівый фонтан с абізянкамі!!!!
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15.10.2020 21:22 Відповісти
ой вей, а пару місяців тому риторіка харківських можновладців стосовно ковіду була зовсім іншою..
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15.10.2020 14:37 Відповісти
Нехай везуть до кернеса і полякової додому.
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15.10.2020 14:40 Відповісти
Кто нибудь знает, чем лежание в коридоре или палате без подачи кислорода лучше лежания в постели дома?
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15.10.2020 14:47 Відповісти
ну если поциент погибает, или заплатит то с палаты кого-то вышвырнут и занесут его)
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15.10.2020 15:02 Відповісти
Пациентов закатывают в дороги
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15.10.2020 15:03 Відповісти
Вначале эпидемии в Харьковской обл долго вообще не было больных, потом - единицы, а сейчас - каждые сутки на первом месте. Что-то прорвало или вначале был фальсификат.
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15.10.2020 15:11 Відповісти
Жители Харькова и области, не слушайте вы этих паникеров. ВСЕ на КАНЦЕРТ Ольки Паляковой. Взлянув на ее ноги, перед смертью будет, что вспомнить.
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15.10.2020 15:43 Відповісти
Ачётакова,не вистачає ліжок- їдьте до Німеччини. Як гепа,який на вас всіх буй ложив.Тільки перед поїздкою не забудьте за нього проголосувати.
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15.10.2020 16:08 Відповісти
надо еще один концерт устроить, теперь винника пригласите.
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15.10.2020 16:34 Відповісти
И Поплавского, пожалуста, и Поплавского. Можно Полякову, говорят, у нее новые трусы. А то постарела мадама, старые донашивала.
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15.10.2020 17:01 Відповісти
Где фото и видео?
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15.10.2020 16:52 Відповісти
А Степашка сказал, что еще 32 тысячи коек в резерве и проблем никаких нет. И Ляшко, как-то, притих. Кто врет?
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15.10.2020 16:59 Відповісти
 
 