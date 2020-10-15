Отруєння Навального: Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти деяких російських чиновників
Влада Великої Британії слідом за Євросоюзом запроваджує санкції проти шести фізичних осіб і Науково-дослідного інституту органічної хімії та технології у зв'язку зі справою російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомили в британському МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Велика Британія застосує санкції, оголошені ЄС проти шести фізичних осіб і однієї організації, пов'язаних з отруєнням і замахом на вбивство Навального", - йдеться в повідомленні МЗС.
Під санкції підпали директор ФСБ Олександр Бортников, начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярин, перший заступник голови президентської адміністрації Сергій Кирієнко, повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Міняйло та заступники міністра оборони РФ Павло Попов і Олексій Криворучко.
Зазначені обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки до Великої Британії та заморожування банківських активів.
Також санкції запроваджуються проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології.
"Разом з нашими міжнародними партнерами ми запроваджуємо санкції проти тих, хто відповідальний за отруєння Олексія Навального. Будь-яке застосування хімзброї з боку російської держави порушує міжнародне законодавство. Ми рішуче налаштовані притягнути до відповідальності винних", - сказав глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.
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