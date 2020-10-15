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Новини
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На своїй дільниці я зроблю все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського", - Бутусов

На своїй дільниці я зроблю все, щоб припинити проведення незаконного

Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"#Stopopros Шановні співгромадяни, на своїй виборчій дільниці, я, як законослухняний громадянин України, зроблю все можливе, щоб не допустити проведення незаконного опитування, оголошеного президентом Володимиром Зеленським. Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії "Слуга народу", тому як тільки я побачу на своїй дільниці тих, хто проводить опитування Зеленського, зроблю все можливе, щоб припинити це правопорушення, зірвати опитування, вилучити як речовий доказ злочину папери цього опитування. Сподіваюся, що так вчинять на всіх виборчих дільницях всі громадяни, які поважають закони України", - заявив журналіст.

"І коротко по суті. Створення "вільної економічної зони на Донбасі" прямо суперечить державним інтересам України. Не може бути ніяких форм визнання будь-якої діяльності на території, на якій не діють українські закони. Зеленський намагається узаконити бізнес на окупованій території, оскільки це складова частина придністровського сценарію, реалізованого помічником Путіна Дмитром Козаком у Молдові. Росія домоглася, що влада Молдови визнала економічну діяльність окупованого РФ Придністров'я, оформляють документи на експорт з Придністров'я, збирають якісь податки з території, яку не контролюють, і таким чином, дають збирати податки і російській владі. Росія, в результаті, має можливість утримувати за рахунок самої Молдови свою окупаційну адміністрацію. Ми з вами розуміємо, що питання Зеленського - це чергове вкидання російських ініціатив, щоб домогтися припинення спротиву Україною, і легалізувати бізнес на Донбасі в українському правовому полі, щоб вони почали воювати проти нас за наш рахунок. Зрозуміло, ця чергова проросійська акція президента Зеленського має отримати жорстку відсіч у громадянському суспільстві", - акцентував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пане Зеленський, подальше перебування на посаді може призвести до довічного ув'язнення і вас, і ваших друзів", - агент НАБУ Шевченко

"Пропоную кожному вранці в день голосування вийти на свою виборчу дільницю, і в разі ознак опитування Зеленського на самій дільниці або біля дверей дільниці, що прямо заборонено законом, вжити заходів щодо затримання правопорушників і викласти негайно фото і відео цього порушення у фейсбук", - запропонував журналіст.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) місцеві вибори (1366) опитування (1925) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3578)


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Топ коментарі
+45
На своем участке я сделаю все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1339
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15.10.2020 14:47
+36
Доречі
На своем участке я сделаю все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3289
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15.10.2020 14:50
+35
в сравнении с нынешним зеленым недоразумением - предыдущая власть практичски идеальна.
да-да, не надо делать больших глаз.

а так все правильно...
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15.10.2020 14:55
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Я не Бутусов, но алгоритм, например, такой:

Зи старт алгоритма:

1. Попросите опрашивающего представиться: имя, фамилия, отчество, место работы, кем аккредитован проводить опрос. Все должно быть подтверждено соответствующими документами, то есть ответ: "Я Вася Петров, живу с мамой-папой на кроватке в комнатке, и здесь по зову сердца", - не пройдет.
2. Объясняете опрашивающему, что его действия являются агитацией в день выборов, а она запрещена законом, и потому его действия являются административным правонарушением. Почему агитацией? А потому, что данный опрос инициирован В. Зеленским, а он член партии "Слуга Народа", и, значит, это агитация в интересах этой партии (а какой пост на данный момент занимает В. Зеленский - это фиолетово, закон один для всех, закон есть закон, и никого нет выше закона).
3. Все происходящее документируете на телефон.

4. Сообщете зайчику-опрашивающему, что его фотография с указанием его имени-отчества-фамилии будет выложена в интернет, на всеобщее обзрение (как нарушителя закона и в качестве доказательства).
5. Вызываете полицию для составления протокола данного административного нарушения - агиатции в день выборов.

6. Ни в коем случае не орите и не хамите (и уж конечно не размахивайте кулаками).
Улыбайтесь "доброй улыбкой людоеда"(С), людям это нравится, это располагает.

Обращаетесь к депутату партии ЕС с тем чтобы было устроено обращение в Верховной Раде, что на таких-то и таких-то участках велась агитация в день выборов в интересах партии "Слуга народа", и что их кандидат должен быть с данных участков отозван,, потому как на избирателей было оказано давление, то есть выбор в пользу партии "Слуга Народа" был сделал по принуждению.

Зи энд алгоритма.
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16.10.2020 05:49 Відповісти
И еще дополнение:
Нужны как минимум два человека: один выясняет, а кто, собственно говоря, такой, этот самый опрашивающий, а второй - как бы случайно проходил и не при деле - будет все фиксировать не телефон.
Алгоритм верный, много раз использованный ротшильдовскими сявками, у них и заимствованный. Вот видите, как даже из такого дерьма, как сявки ротшильдовские, можно сделать "конфетку".
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16.10.2020 07:58 Відповісти
Следующий вопрос нашего опроса-референдума: в названии какого романа 19-го века упомянут нынешний президент Украины? Варианты ответа:
1.Дурак
2.Идиот
3.Враг
Отметьте галочкой верный по вашему мнению ответ
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15.10.2020 16:02 Відповісти
Юра,мы с тобой на одном участке голосуем. Я не против опроса.
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15.10.2020 16:03 Відповісти
тогда гуляй, https://censor.net/ru/user/421636 !
пока гуляй....
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15.10.2020 16:07 Відповісти
молодец Наташа
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25.10.2020 15:07 Відповісти
срань проплаченная...
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15.10.2020 16:21 Відповісти
Нулевой хитрожопый вопрос хитрожопого опроса: Вы не против опроса?
Варианты ответа:
1.Да, я не против
2.Нет, я не против
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15.10.2020 17:37 Відповісти
не поступят так 73%
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15.10.2020 16:32 Відповісти
не поступят так 73%
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15.10.2020 16:32 Відповісти
Нехрен эту биомассу о чем то спрашивать!
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15.10.2020 17:04 Відповісти
Иліта відповідати не хоче, то будуть питати інших.
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16.10.2020 09:38 Відповісти
Як би питання стосувалося колаборантів та кримінальної відповідальності щодо них то я б проголосував, але ж тоді і клоЗЕта можна було саджати і його оточення. Чого питання зрадників не включено в опитувальник?
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15.10.2020 17:17 Відповісти
Так какой участок у вас с Юрием? Во сколько планируете начинать "прекращать безобразия"? Хочу с попкорном подойти )
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15.10.2020 19:08 Відповісти
А хто це визначив "незаконність" даного опитування?
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15.10.2020 20:03 Відповісти
Закон Украины вообщето какие нах опросы в день выборов, делайТЕ свои соц опросы в любой другой день кроме дня голосования.
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15.10.2020 20:45 Відповісти
Да ещё и с риском заболеть 🤕 короновирусом
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16.10.2020 08:13 Відповісти
Опитування проводити у день виборів на дільниці забороняє закон. Поза - будь ласка. Але, якщо це опитування від "президента", то він повинен внести дані про витрати на нього у декларацію, а інакше - корупцуія.
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15.10.2020 21:35 Відповісти
Те , кто читает и знает законы... Кстати, ты бы тоже мог почитать - не понятно: что тебе мешает - всё в открытом доступе...
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15.10.2020 23:27 Відповісти
послухай Льошка преЗедента - він прямим текстом говорить, що вся ця протизаконна вакханалія відбуватиметься НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ.
То хто кого вводить в оману верескуне ти незрячий і глухий?
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16.10.2020 14:10 Відповісти
Реб'ята та кукухи --за поребриком , давай поради там .
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15.10.2020 21:42 Відповісти
Кто его будет проводить? Кто будет СЧИТАТЬ?))) Типа как в Крыму и Лугандоне?) Его проводит президент? За ЧЕЙ счет? И это я уже молчу, что это НЕЗАКОННАЯ агитация в день выборов...
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15.10.2020 23:41 Відповісти
"Незаконным" пишеться слитно, лапоть.
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16.10.2020 03:04 Відповісти
Але можно просто сказати "ні" з питання вільної економічної зони на Донбасі і по канабісу, "так" - для довічного для корупціонерів.
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15.10.2020 22:04 Відповісти
Так там же про підконтрольну частину Донбасу йдеться. Думка правильна. Коли буде суттєва різниця в рівні життя, значно легше буде відновити територіальну цілісність.
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15.10.2020 22:28 Відповісти
Та проходили ми це вже з вільними економічними зонами. Легалізована дірка у кордоні та й усе. Закон має бути єдиний для всіх і вся Україна - вільною економічною зоною. А так, здається, що Ахмєтка дуже просить..
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15.10.2020 22:59 Відповісти
а что тебе мешает торговать на подконтрольной части донбасса ??? .... ты сам себе противоречишь ... при чём тут оккупированная и не оккупированная часть ? и каким образом ответ да или нет повлияет на что либо ??? террористы тебе откроют двери ??))) БРЕД для долбайопов)
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15.10.2020 23:01 Відповісти
Ну и как помогла разница в уровне жизни в Грузии и Абхазии с Осетией восстановить территориальную целостность Грузии??? Не городите чепуху, территории освобождают военным путем, а потом уже идут пряники лояльным гражданам и кнуты с виселицами сепарам и пособникам оккупантов.
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15.10.2020 23:14 Відповісти
они уже и восточную часть Украины *присоединили* к *****.
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16.10.2020 09:04 Відповісти
А считать то кто ответы будет? Кто это будет проверять?)
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15.10.2020 23:43 Відповісти
А шо у Криму хтось перевіряв? Це така ж сама афера та маніпуляція від *******.
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16.10.2020 00:43 Відповісти
Так я об этом же и говорю)
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16.10.2020 01:05 Відповісти
Точно, це ж ваш коментар вище.
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16.10.2020 02:42 Відповісти
Если бы это была инициатива каких нибудь "центров", которые являются специалистами в этом, то тогда согласен... А так это инициатива президента, и он на эти фиговые опросы будет ссылаться... Нарисует себе цифры какие захочет, и будет ими оперировать, утверждать что так думает народ...
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16.10.2020 01:10 Відповісти
для цього є соц опитування які можна проводити в любий інший день, а не в день голосування створювати образ президента, що дуже переймається думкою громадян.
далі вони намалюють такі цифри в опитування які їм треба і почнуть посилатися на "думку народу"... я вже не кажу що це агітація за провладну партію слуг на виборах
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16.10.2020 12:53 Відповісти
я вообще выброшу листок на участке - ибо мне на наркоманские вопросы полностью насрать.
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15.10.2020 22:59 Відповісти
Нахрена было выбирать этого ублюдка, чтобы потом все время героически бороться и краснеть за его бесконечные зашквары, лажи и просто преступления и зраду???
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15.10.2020 23:23 Відповісти
Да-да ... СЭЗ в чужой стране дыныры и канабис - именно об этом мы и говорим на кухнях Ржака !!! Кто сказал, что зеля перестал шутить ?! ИМХО он ничем другим и не занимается,,,,
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15.10.2020 23:29 Відповісти
Только шутки все больше и больше идиотские...
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16.10.2020 05:30 Відповісти
ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КОГДА РОССИЯНИ, ВЕНГРЫ И ЕВРЕИ МАССОВО ПОСЕЛИВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ - ЕЕ ПОКИНУТ !!!??? И ДАТЬ ИМ СРОК !!!
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15.10.2020 23:33 Відповісти
поселилися незаконно - бо не питали в місцевого населення, чи воно їм дозволяє
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16.10.2020 02:30 Відповісти
А КТО НЕ ПИТАВ СРОК З КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА !!!
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16.10.2020 02:34 Відповісти
Знаєш, деякі мадяри, росіяни і євреї не питалися тебе, чи можна їм їхать на Донбас і захищать твою задницю... Ти їх теж "виселять" і "конфіскувать" будеш?... (Не забудь, коли мені відповідатимеш, до "капслока" додать "жирний шрифт", а то у мене зір поганий...).
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16.10.2020 05:24 Відповісти
А ЇМ АМНІСТІЯ !)
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16.10.2020 06:36 Відповісти
Сміяться у якому місці? І чому шрифт не жирний?!... Я ж просив!...
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16.10.2020 06:56 Відповісти
ВСЕ !!! ЧАС ВБИВАТИ СЄПАРОВ ПРИЙШЛО ЩЕ 7 РОКІВ ТОМУ НАЗАД !!! РУХ ВПЕРЕД !!!
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16.10.2020 02:36 Відповісти
Бійки будуть на дільницях, це вже очевидно. Сподіваюсь, що такі як Бутусов будуть на всіх дільницях, тоді ця Зеафера не пройде.
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16.10.2020 00:40 Відповісти
Звісно , , що результати опитування будуть написані в Офісі президента, і цим лайном буде годуватися вся країна під маркою того, що так думає народ !
Хоча очевидно, що народ не буде так думати. І не важливо, скільки людей візьме участь в цьому опитуванні, десять тисяч чи два мільйони.
Все одно буде написана цифра, яка буде вигідна Банковій !
Клоунада і знущання над народом Украіни , в дії !
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16.10.2020 01:06 Відповісти
Респект Юрію Бутусову !!
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16.10.2020 01:15 Відповісти
Повністю підтримую аргументи і висновки, які вказав Юрій Бутусов у цій статті.

І перш за все, потрібно фотографувати і фіксувати на відео і потім публікувати обличчя і людей, які будуть порушувати закон про вибори у вказаний спосіб.
Потрібно максимально поширити інформацію про цих порушників, щоб люди знали, хто ці злочинці-виконавці.
Злочинців-замовників злочину ми вже знаємо - це Володимир Зеленський і Андрій Єрмак.
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16.10.2020 03:15 Відповісти
мені вже набридло https://www.facebook.com/pravonavladu/posts/4589203261152688?notif_id=1602787245264133&notif_t=comment_mention ПОЧИТАЙТЕ ВІДПОВІДІ ОСОБОЛИВО НА МІЙ КОМЕНТАР В ЦІЙ ГЛІЦІ І ПОРАДІЙТЕ СКІЛЬКИ В НАС ЛЮДНЙ БЕЗ МІЗКІВ
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16.10.2020 07:37 Відповісти
Зроблю все - це як ? скрутить газету і буде бити по чолі ? Якраз це і буде незаконне перешкоджання...
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16.10.2020 08:42 Відповісти
о как
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16.10.2020 09:03 Відповісти
То цар якийсь нетолерантний був.
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16.10.2020 09:47 Відповісти
Пане Бутусов ні Ви ні я ні такі як ми з Вами як не сумно це визнавати нічого не зможемо зробити щоб зупинити цей каток "рузьке мира" який котиться по Україні з шаленою швидкістю тому що ми в меншості а "хахлам" яких в Україні на превеликий жаль більшість "какая разница"!!!
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16.10.2020 09:57 Відповісти
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