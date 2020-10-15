На своїй дільниці я зроблю все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського", - Бутусов

Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"#Stopopros Шановні співгромадяни, на своїй виборчій дільниці, я, як законослухняний громадянин України, зроблю все можливе, щоб не допустити проведення незаконного опитування, оголошеного президентом Володимиром Зеленським. Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії "Слуга народу", тому як тільки я побачу на своїй дільниці тих, хто проводить опитування Зеленського, зроблю все можливе, щоб припинити це правопорушення, зірвати опитування, вилучити як речовий доказ злочину папери цього опитування. Сподіваюся, що так вчинять на всіх виборчих дільницях всі громадяни, які поважають закони України", - заявив журналіст.

"І коротко по суті. Створення "вільної економічної зони на Донбасі" прямо суперечить державним інтересам України. Не може бути ніяких форм визнання будь-якої діяльності на території, на якій не діють українські закони. Зеленський намагається узаконити бізнес на окупованій території, оскільки це складова частина придністровського сценарію, реалізованого помічником Путіна Дмитром Козаком у Молдові. Росія домоглася, що влада Молдови визнала економічну діяльність окупованого РФ Придністров'я, оформляють документи на експорт з Придністров'я, збирають якісь податки з території, яку не контролюють, і таким чином, дають збирати податки і російській владі. Росія, в результаті, має можливість утримувати за рахунок самої Молдови свою окупаційну адміністрацію. Ми з вами розуміємо, що питання Зеленського - це чергове вкидання російських ініціатив, щоб домогтися припинення спротиву Україною, і легалізувати бізнес на Донбасі в українському правовому полі, щоб вони почали воювати проти нас за наш рахунок. Зрозуміло, ця чергова проросійська акція президента Зеленського має отримати жорстку відсіч у громадянському суспільстві", - акцентував Бутусов.

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"Пропоную кожному вранці в день голосування вийти на свою виборчу дільницю, і в разі ознак опитування Зеленського на самій дільниці або біля дверей дільниці, що прямо заборонено законом, вжити заходів щодо затримання правопорушників і викласти негайно фото і відео цього порушення у фейсбук", - запропонував журналіст.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.