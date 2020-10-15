На своїй дільниці я зроблю все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського", - Бутусов
Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії "Слуга народу".
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"#Stopopros Шановні співгромадяни, на своїй виборчій дільниці, я, як законослухняний громадянин України, зроблю все можливе, щоб не допустити проведення незаконного опитування, оголошеного президентом Володимиром Зеленським. Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії "Слуга народу", тому як тільки я побачу на своїй дільниці тих, хто проводить опитування Зеленського, зроблю все можливе, щоб припинити це правопорушення, зірвати опитування, вилучити як речовий доказ злочину папери цього опитування. Сподіваюся, що так вчинять на всіх виборчих дільницях всі громадяни, які поважають закони України", - заявив журналіст.
"І коротко по суті. Створення "вільної економічної зони на Донбасі" прямо суперечить державним інтересам України. Не може бути ніяких форм визнання будь-якої діяльності на території, на якій не діють українські закони. Зеленський намагається узаконити бізнес на окупованій території, оскільки це складова частина придністровського сценарію, реалізованого помічником Путіна Дмитром Козаком у Молдові. Росія домоглася, що влада Молдови визнала економічну діяльність окупованого РФ Придністров'я, оформляють документи на експорт з Придністров'я, збирають якісь податки з території, яку не контролюють, і таким чином, дають збирати податки і російській владі. Росія, в результаті, має можливість утримувати за рахунок самої Молдови свою окупаційну адміністрацію. Ми з вами розуміємо, що питання Зеленського - це чергове вкидання російських ініціатив, щоб домогтися припинення спротиву Україною, і легалізувати бізнес на Донбасі в українському правовому полі, щоб вони почали воювати проти нас за наш рахунок. Зрозуміло, ця чергова проросійська акція президента Зеленського має отримати жорстку відсіч у громадянському суспільстві", - акцентував Бутусов.
"Пропоную кожному вранці в день голосування вийти на свою виборчу дільницю, і в разі ознак опитування Зеленського на самій дільниці або біля дверей дільниці, що прямо заборонено законом, вжити заходів щодо затримання правопорушників і викласти негайно фото і відео цього порушення у фейсбук", - запропонував журналіст.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.
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Зи старт алгоритма:
1. Попросите опрашивающего представиться: имя, фамилия, отчество, место работы, кем аккредитован проводить опрос. Все должно быть подтверждено соответствующими документами, то есть ответ: "Я Вася Петров, живу с мамой-папой на кроватке в комнатке, и здесь по зову сердца", - не пройдет.
2. Объясняете опрашивающему, что его действия являются агитацией в день выборов, а она запрещена законом, и потому его действия являются административным правонарушением. Почему агитацией? А потому, что данный опрос инициирован В. Зеленским, а он член партии "Слуга Народа", и, значит, это агитация в интересах этой партии (а какой пост на данный момент занимает В. Зеленский - это фиолетово, закон один для всех, закон есть закон, и никого нет выше закона).
3. Все происходящее документируете на телефон.
4. Сообщете зайчику-опрашивающему, что его фотография с указанием его имени-отчества-фамилии будет выложена в интернет, на всеобщее обзрение (как нарушителя закона и в качестве доказательства).
5. Вызываете полицию для составления протокола данного административного нарушения - агиатции в день выборов.
6. Ни в коем случае не орите и не хамите (и уж конечно не размахивайте кулаками).
Улыбайтесь "доброй улыбкой людоеда"(С), людям это нравится, это располагает.
Обращаетесь к депутату партии ЕС с тем чтобы было устроено обращение в Верховной Раде, что на таких-то и таких-то участках велась агитация в день выборов в интересах партии "Слуга народа", и что их кандидат должен быть с данных участков отозван,, потому как на избирателей было оказано давление, то есть выбор в пользу партии "Слуга Народа" был сделал по принуждению.
Зи энд алгоритма.
Нужны как минимум два человека: один выясняет, а кто, собственно говоря, такой, этот самый опрашивающий, а второй - как бы случайно проходил и не при деле - будет все фиксировать не телефон.
Алгоритм верный, много раз использованный ротшильдовскими сявками, у них и заимствованный. Вот видите, как даже из такого дерьма, как сявки ротшильдовские, можно сделать "конфетку".
1.Дурак
2.Идиот
3.Враг
Отметьте галочкой верный по вашему мнению ответ
пока гуляй....
Варианты ответа:
1.Да, я не против
2.Нет, я не против
То хто кого вводить в оману верескуне ти незрячий і глухий?
далі вони намалюють такі цифри в опитування які їм треба і почнуть посилатися на "думку народу"... я вже не кажу що це агітація за провладну партію слуг на виборах
Хоча очевидно, що народ не буде так думати. І не важливо, скільки людей візьме участь в цьому опитуванні, десять тисяч чи два мільйони.
Все одно буде написана цифра, яка буде вигідна Банковій !
Клоунада і знущання над народом Украіни , в дії !
І перш за все, потрібно фотографувати і фіксувати на відео і потім публікувати обличчя і людей, які будуть порушувати закон про вибори у вказаний спосіб.
Потрібно максимально поширити інформацію про цих порушників, щоб люди знали, хто ці злочинці-виконавці.
Злочинців-замовників злочину ми вже знаємо - це Володимир Зеленський і Андрій Єрмак.