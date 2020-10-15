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Суд Італії прийняв новий переклад слів нацгвардійця Марківа, який доводить його невинуватість

Суд Італії прийняв новий переклад слів нацгвардійця Марківа, який доводить його невинуватість

Під час третього судового засідання в Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу заслухали висновки дослідження з його висловлювань про трагедію - тоді військовослужбовець вже перебував у в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа з сусідом по камері в липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", він сказав: "в 2014 був убитий італійський репортер, і тепер провину хочуть покласти на мене".

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Мілана переслухав свідчення нацгвардійця Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, яких припустився перекладач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляція у справі нацгвардійця Марківа: українська громада в Мілані вийшла на акцію підтримки. ВIДЕО

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Автор: 

Італія (1564) суд (11653) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+15
перекладачу приплатили москалі.
інакше і бути не могло.
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15.10.2020 15:00
+13
Тут руку приклав Сальвіні, він тоді був міністром МВД і великий друг путлєра, ще давив на прем"єра, але його зняли за взятку від путлєра яку розкопали італійські журналюги!!! Тому наш хлопець і попав!!!
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15.10.2020 15:09
+11
"Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик."

На этого переводчика стоило бы подать в суд - ибо из-за его действий невиновный человек уже 3 года в тюрьме сидит.
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15.10.2020 15:09
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перекладачу приплатили москалі.
інакше і бути не могло.
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15.10.2020 15:00 Відповісти
Тут руку приклав Сальвіні, він тоді був міністром МВД і великий друг путлєра, ще давив на прем"єра, але його зняли за взятку від путлєра яку розкопали італійські журналюги!!! Тому наш хлопець і попав!!!
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15.10.2020 15:09 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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15.10.2020 15:03 Відповісти
перекладачу має бути не тільки соромно, але й якесь неморальне покарання..
бо на основі його "довільного" перекладу страждає Людина і введено в оману судів і обвинувачення (бо захист марно бився, доводячи цю..."помилку")..
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15.10.2020 15:04 Відповісти
Справа не в перекладі а в тих хто на цей процес поставив, а це промокшанськи сили і вони могли зробити з перекладом що завгодно!!!
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15.10.2020 15:13 Відповісти
Справа і в перекладі також, і неморальне покарання за його довільний переклад термін який присудили Марківу
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15.10.2020 18:00 Відповісти
От коли москалі італійців почнуть труїти Новічком, тоді, напевно, і суди почнуть правильно перекладати та судити
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15.10.2020 15:05 Відповісти
"Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик."

На этого переводчика стоило бы подать в суд - ибо из-за его действий невиновный человек уже 3 года в тюрьме сидит.
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15.10.2020 15:09 Відповісти
Не стоило, а необходимо подать в суд.
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15.10.2020 15:17 Відповісти
А где-то есть оригинальный текст Маркива?
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15.10.2020 15:45 Відповісти
Нє ну переклад майже тотожний як справедливість і італійський суд - що уж тут.
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15.10.2020 15:47 Відповісти
італыйські фашисти-мусоліновці судять українського солдата, за те що захищав свою батьківщину від агресії, яку визнано і в ООН і євросоюзом
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15.10.2020 18:30 Відповісти
ЭТО НЕ СУД !!! А ТУПЫЕ, ЖИРНЫЕ, МАФИОЗНЫЕ СВОЛОЧИ !!!
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15.10.2020 22:30 Відповісти
 
 