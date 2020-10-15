Суд Італії прийняв новий переклад слів нацгвардійця Марківа, який доводить його невинуватість
Під час третього судового засідання в Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу заслухали висновки дослідження з його висловлювань про трагедію - тоді військовослужбовець вже перебував у в'язниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа з сусідом по камері в липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", він сказав: "в 2014 був убитий італійський репортер, і тепер провину хочуть покласти на мене".
Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Мілана переслухав свідчення нацгвардійця Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, яких припустився перекладач.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
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інакше і бути не могло.
бо на основі його "довільного" перекладу страждає Людина і введено в оману судів і обвинувачення (бо захист марно бився, доводячи цю..."помилку")..
На этого переводчика стоило бы подать в суд - ибо из-за его действий невиновный человек уже 3 года в тюрьме сидит.