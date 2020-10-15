Суд Італії прийняв новий переклад слів нацгвардійця Марківа, який доводить його невинуватість

Під час третього судового засідання в Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу заслухали висновки дослідження з його висловлювань про трагедію - тоді військовослужбовець вже перебував у в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа з сусідом по камері в липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", він сказав: "в 2014 був убитий італійський репортер, і тепер провину хочуть покласти на мене".

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Мілана переслухав свідчення нацгвардійця Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, яких припустився перекладач.

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Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.