Українські виробники готові розпочати випуск власних вакцин проти дифтерії, правця та кору, - Степанов
Українські виробники готові запустити виробництво власних вакцин проти дифтерії, правця, кору та інших хвороб, існують відповідні потужності й фахівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я із посиланням на главу відомства Максима Степанова.
"Ми маємо створити своє виробництво вакцин. Наша країна повинна мати повністю своє забезпечення вакцинами. Це шлях не швидкий. Це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові до цього приступити. Принаймні три виробники, з якими ми розмовляли, які мають відповідні потужності. Я кажу про ті вакцини, якими ми користуємося постійно: проти дифтерії, правця, кору. Це питання нашої біобезпеки. Як показує COVID-19, нам необхідно мати власне виробництво. Навіть якщо на першому етапі це буде дорожче", - сказав він.
Щодо отримання вакцин проти COVID-19, які зараз проходять клінічні випробування у світі, міністр нагадав, що Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс щодо доступу до вакцини проти коронавірусу різних країн світу.
"Ми займаємося цим 5 місяців, починаючи з травня. Нам підтвердили, що коли з’явиться вакцина від коронавірусу, ми можемо розраховувати на 8 мільйонів доз щодо цієї ініціативи. Паралельно МОЗ веде перемовини також з такими світовими компаніями, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - підсумував міністр.
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это я бы тоже хотел знать - в чем проблема...почему не включаются в работу
Звать сюда мировых специалистов в эти поликлиники, куда невозможно записаться на прием, так как одна (!) линия в регистратуре и одна вечно спешащая женщина на телефоне?
Нет, уж, извините. Я радуюсь за тех, кто находит себя в нормальных странах, где чиновники служат людям, а не так, как у нас.
они ж все о нариде думают, и день и ночь - так давайте их пропустим без очереди.
"Друзі! Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження.
Місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3 -5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.
Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція."
Во всем мире кроме тоталитарного Китая и Раши, вакцины делают частные корпорации.
Для Степанова пример, видимо - Раша, а не Германия.