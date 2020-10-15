Українські виробники готові розпочати випуск власних вакцин проти дифтерії, правця та кору, - Степанов

Українські виробники готові запустити виробництво власних вакцин проти дифтерії, правця, кору та інших хвороб, існують відповідні потужності й фахівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я із посиланням на главу відомства Максима Степанова.

"Ми маємо створити своє виробництво вакцин. Наша країна повинна мати повністю своє забезпечення вакцинами. Це шлях не швидкий. Це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові до цього приступити. Принаймні три виробники, з якими ми розмовляли, які мають відповідні потужності. Я кажу про ті вакцини, якими ми користуємося постійно: проти дифтерії, правця, кору. Це питання нашої біобезпеки. Як показує COVID-19, нам необхідно мати власне виробництво. Навіть якщо на першому етапі це буде дорожче", - сказав він.

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Щодо отримання вакцин проти COVID-19, які зараз проходять клінічні випробування у світі, міністр нагадав, що Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс щодо доступу до вакцини проти коронавірусу різних країн світу.

"Ми займаємося цим 5 місяців, починаючи з травня. Нам підтвердили, що коли з’явиться вакцина від коронавірусу, ми можемо розраховувати на 8 мільйонів доз щодо цієї ініціативи. Паралельно МОЗ веде перемовини також з такими світовими компаніями, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - підсумував міністр.