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Новини
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Українські виробники готові розпочати випуск власних вакцин проти дифтерії, правця та кору, - Степанов

Українські виробники готові розпочати випуск власних вакцин проти дифтерії, правця та кору, - Степанов

Українські виробники готові запустити виробництво власних вакцин проти дифтерії, правця, кору та інших хвороб, існують відповідні потужності й фахівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я із посиланням на главу відомства Максима Степанова.

"Ми маємо створити своє виробництво вакцин. Наша країна повинна мати повністю своє забезпечення вакцинами. Це шлях не швидкий. Це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові до цього приступити. Принаймні три виробники, з якими ми розмовляли, які мають відповідні потужності. Я кажу про ті вакцини, якими ми користуємося постійно: проти дифтерії, правця, кору. Це питання нашої біобезпеки. Як показує COVID-19, нам необхідно мати власне виробництво. Навіть якщо на першому етапі це буде дорожче", - сказав він.

Також читайте: Вакцина проти COVID-19 коштуватиме трохи більше тисячі гривень, - Степанов

Щодо отримання вакцин проти COVID-19, які зараз проходять клінічні випробування у світі, міністр нагадав, що Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс щодо доступу до вакцини проти коронавірусу різних країн світу.

"Ми займаємося цим 5 місяців, починаючи з травня. Нам підтвердили, що коли з’явиться вакцина від коронавірусу, ми можемо розраховувати на 8 мільйонів доз щодо цієї ініціативи. Паралельно МОЗ веде перемовини також з такими світовими компаніями, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - підсумував міністр.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+3
готовы.. но что-то их тормозит? бюрократия местная или конкуренты закордонные?
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15.10.2020 15:06
+1
Потрібно розробляти власну вакцину від коронавірусу, запрошувати фахівців які володіють методиками розробки вакцин в найкращих лабораторіях світу, купляти обладнання і проводити випробування. В найближчі 15-20 років світ буде всі гроші витрачати на вакцини від нових коронавірусів та інших інфекційних хвороб і тому вже зараз потрібно направити найбільші зусилля на подолання науково-технологічного відставання України від світових виробників вакцин!
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15.10.2020 15:06
+1
А в это время один киевский местный дурачок делает себе пиар: (собирается отапливать улицу!) :

"Друзі! Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження.
Місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3 -5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.
Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція."
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15.10.2020 15:07
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готовы.. но что-то их тормозит? бюрократия местная или конкуренты закордонные?
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15.10.2020 15:06 Відповісти
Или что пострашнее, отсутствие оных вакцин.
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15.10.2020 15:28 Відповісти
Харьковский завод "Биолек" в течение десятилетий, при Совке и позже производил вакцину "АКДС" против кори столбняка и дифтерии. В чем проблемы? Есть технология, оборудование и специалисты.
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15.10.2020 16:45 Відповісти
это Вы спрашиваете у меня?
это я бы тоже хотел знать - в чем проблема...почему не включаются в работу
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15.10.2020 16:54 Відповісти
Потрібно розробляти власну вакцину від коронавірусу, запрошувати фахівців які володіють методиками розробки вакцин в найкращих лабораторіях світу, купляти обладнання і проводити випробування. В найближчі 15-20 років світ буде всі гроші витрачати на вакцини від нових коронавірусів та інших інфекційних хвороб і тому вже зараз потрібно направити найбільші зусилля на подолання науково-технологічного відставання України від світових виробників вакцин!
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15.10.2020 15:06 Відповісти
Моя коллега вышла на пенсию, два (!) месяца не могла получить удостоверение пенсионера, после получения (раньше не принимают) еще месяц (!) ждала, пока в Ощадбанке изготовят "Карточку Киянина". Получила. Уже две (!) недели ждет не дождется, пока ее активируют. Говорят: "приезжайте к нам, будем разбираться". Цифровое государство? Забота о людях?
Звать сюда мировых специалистов в эти поликлиники, куда невозможно записаться на прием, так как одна (!) линия в регистратуре и одна вечно спешащая женщина на телефоне?
Нет, уж, извините. Я радуюсь за тех, кто находит себя в нормальных странах, где чиновники служат людям, а не так, как у нас.
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15.10.2020 15:12 Відповісти
а можно уколоть в начале самому зелупенскому и его пащенкам?

они ж все о нариде думают, и день и ночь - так давайте их пропустим без очереди.
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15.10.2020 15:07 Відповісти
Это же не тарелки на столе, тут они нарид вперед пропустят.
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15.10.2020 15:29 Відповісти
А в это время один киевский местный дурачок делает себе пиар: (собирается отапливать улицу!) :

"Друзі! Хочу повідомити, що із 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження.
Місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3 -5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників.
Кияни повинні мати комфорт і тепло в оселях. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція."
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15.10.2020 15:07 Відповісти
Спасибо, но както уже это перестало беспокоить.
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15.10.2020 15:08 Відповісти
а ***** зі своєю плацебою іде на хер
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15.10.2020 15:08 Відповісти
Богатыреву позови она умеет.
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15.10.2020 15:12 Відповісти
Дремучий совок.
Во всем мире кроме тоталитарного Китая и Раши, вакцины делают частные корпорации.
Для Степанова пример, видимо - Раша, а не Германия.
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15.10.2020 16:00 Відповісти
Я готов к полёту на Марс.
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15.10.2020 18:35 Відповісти
 
 