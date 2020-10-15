Пєсков про санкції Євросоюзу через отруєння Навального: Це свідомий недружній крок, який завдав шкоди відносинам ЄС і РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв, що Росія на нові санкції Євросоюзу дасть відповідь, яка буде найкращим чином відповідати її інтересам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Москва, безумовно, проаналізує ситуацію і діятиме відповідно до власних інтересів", - зазначив Пєсков.

Говорячи про відповідь РФ на нові санкції, прессекретар Путіна зазначив, що буде дано "ту відповідь, яка найкращим чином відповідатиме інтересам Російської Федерації".

За словами Пєскова, нові санкції ЄС щодо Росії є свідомим недружнім кроком.

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"На наш жаль, це свідомий недружній крок стосовно Росії, Рада ЄС цим рішенням завдала шкоди відносинам з нашою країною", - наголосив він.

На його погляд, "сумний бік цього питання полягає в тому, що жодна логіка в подібному рішенні не проглядається, абсолютно ніяка логіка". "Це як раз, напевно, є обтяжливими обставинами подібного рішення, ухваленого Радою ЄС", - вважає представник Кремля.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз запровадив санкції проти шести чиновників Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, влада Великої Британії запровадила санкції проти шести фізичних осіб і Науково-дослідного інституту органічної хімії та технології у зв'язку з отруєнням Навального.

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