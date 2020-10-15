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Новини Санкції проти Росії
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Пєсков про санкції Євросоюзу через отруєння Навального: Це свідомий недружній крок, який завдав шкоди відносинам ЄС і РФ

Пєсков про санкції Євросоюзу через отруєння Навального: Це свідомий недружній крок, який завдав шкоди відносинам ЄС і РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв, що Росія на нові санкції Євросоюзу дасть відповідь, яка буде найкращим чином відповідати її інтересам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Москва, безумовно, проаналізує ситуацію і діятиме відповідно до власних інтересів", - зазначив Пєсков.

Говорячи про відповідь РФ на нові санкції, прессекретар Путіна зазначив, що буде дано "ту відповідь, яка найкращим чином відповідатиме інтересам Російської Федерації".

За словами Пєскова, нові санкції ЄС щодо Росії є свідомим недружнім кроком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння Навального: Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти деяких російських чиновників

"На наш жаль, це свідомий недружній крок стосовно Росії, Рада ЄС цим рішенням завдала шкоди відносинам з нашою країною", - наголосив він.

На його погляд, "сумний бік цього питання полягає в тому, що жодна логіка в подібному рішенні не проглядається, абсолютно ніяка логіка". "Це як раз, напевно, є обтяжливими обставинами подібного рішення, ухваленого Радою ЄС", - вважає представник Кремля.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз запровадив санкції проти шести чиновників Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, влада Великої Британії запровадила санкції проти шести фізичних осіб і Науково-дослідного інституту органічної хімії та технології у зв'язку з отруєнням Навального.

Також читайте: Пєсков про наміри Зеленського підписати мирну угоду з Путіним: "Головне - врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) санкції (11768) Євросоюз (13313) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+11
Чего он жалуется? Им ведь только польза.
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15.10.2020 15:20
+6
Ничего не меняется на Московии. "мы вольны убивать неугодных нам. Отстреливать,, травить, а кого и ледорубом по голове. А вы должны продолжать с нами дружить"
Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ - Цензор.НЕТ 9842
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15.10.2020 15:33
+5
Казав ***** що всі санкції раісі на користь .
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15.10.2020 15:20
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Чего он жалуется? Им ведь только польза.
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15.10.2020 15:20 Відповісти
Казав ***** що всі санкції раісі на користь .
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15.10.2020 15:20 Відповісти
у воронежа от постоянного напряжения уже скоро крыша поедет.
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15.10.2020 15:22 Відповісти
Эрдоган закрывши Южный и Турецкий потоки ударил в спину братскому народу Мавзолейного Забордюрья колосальный урон.
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15.10.2020 15:26 Відповісти
Потихоньку мир заганяет одичалых за стену.
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15.10.2020 15:32 Відповісти
Ничего не меняется на Московии. "мы вольны убивать неугодных нам. Отстреливать,, травить, а кого и ледорубом по голове. А вы должны продолжать с нами дружить"
Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ - Цензор.НЕТ 9842
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15.10.2020 15:33 Відповісти
Так, глядишь, дело дойдет и до первых лиц ЕС - это для них тоже предупреждение.
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15.10.2020 16:54 Відповісти
Песков о санкциях Евросоюза из-за отравления Навального: Это сознательный недружественный шаг, нанесший вред отношениям ЕС и РФ - Цензор.НЕТ 4883
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15.10.2020 15:37 Відповісти
"...он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
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15.10.2020 15:54 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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15.10.2020 15:54 Відповісти
хм, вчера кацапи последний раз отвезли на мкс иностранца
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15.10.2020 15:59 Відповісти
Йоршик туалетный встрепенулся...
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15.10.2020 16:00 Відповісти
москалей олущенных теперь будут чмырить все, кому не лень
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15.10.2020 16:10 Відповісти
А сам альфонс, жулик и мошенник Письков и его жена-олигархша Навка разве еще не под санкциями? Ибо не х@й наслаждаться жизнью, плавая по Средиземноморью на супер-яхтах, пора осваивать прелести Сибирского отдыха в орде - в жизни это очень может пригодиться.
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15.10.2020 16:21 Відповісти
а само отравление Навального, Литвиненко, Скрипаля и прочих это
несознательный дружественный шаг?
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15.10.2020 16:29 Відповісти
Это - демонстрация наглости, угроз и возможностей ордынских спецслужб для всех жителей ЕС и мира, включая первых лиц стран.
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15.10.2020 16:57 Відповісти
Лупоглазий ! Ти єта... толька не заруби єкспарт балалаек в ЄС ,іначе ім пісец !
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15.10.2020 16:39 Відповісти
такой смешной этот лупатый придурок..... ему бы почтальйона печкина в театре играть а не прес секретарём работать.. и на грим тратиться ненужно..
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15.10.2020 18:06 Відповісти
А коли ви Навального травили,це мабуть був такий дружній прикол.
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15.10.2020 18:07 Відповісти
Давайте зеркальный ответ, вывозите из ЕС все лапти, матрешки и балалайки.
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15.10.2020 19:34 Відповісти
ДА КТО ИХ СЛУШАЕТ ЭТУ ТЬМУ ТАРАКАНЬ !!!
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15.10.2020 22:35 Відповісти
 
 