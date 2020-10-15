Поліція про напад на агітатора "ЄС" у Харкові: "Інформація про застосування ножа не відповідає дійсності"

Харківська поліція повідомила, що встановлює обставини конфлікту, який стався між агітаторами "Європейської Солідарності" і "Слуги народу" вранці 15 жовтня.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Інформація про застосування ножа не відповідає дійсності. Постраждалих немає, по медичну допомогу ніхто не звертався ... Інформація про подію внесена в єдиний облік Московського відділу поліції. Проводиться перевірка", - повідомляє поліція.

За інформацією правоохоронців, конфлікт стався через розміщення агітаційного столу. 63-річна жінка-агітатор від ЄС повідомила патрульним, що у неї стався словесний конфлікт з агітатором від іншої політичної сили щодо місця, на якому стоїть його стіл з агітаційною літературою. Чоловік пересунув цей стіл, зібрав свій намет і пішов з місця події до приїзду поліції. Крім того, за словами заявниці, чоловік зачепив її фрагментом конструкції, але в лікарню жінка не зверталася.

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Раніше харківська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" заявила, що агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста партії "Європейська Солідарність".