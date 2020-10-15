Поліція про напад на агітатора "ЄС" у Харкові: "Інформація про застосування ножа не відповідає дійсності"
Харківська поліція повідомила, що встановлює обставини конфлікту, який стався між агітаторами "Європейської Солідарності" і "Слуги народу" вранці 15 жовтня.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Інформація про застосування ножа не відповідає дійсності. Постраждалих немає, по медичну допомогу ніхто не звертався ... Інформація про подію внесена в єдиний облік Московського відділу поліції. Проводиться перевірка", - повідомляє поліція.
За інформацією правоохоронців, конфлікт стався через розміщення агітаційного столу. 63-річна жінка-агітатор від ЄС повідомила патрульним, що у неї стався словесний конфлікт з агітатором від іншої політичної сили щодо місця, на якому стоїть його стіл з агітаційною літературою. Чоловік пересунув цей стіл, зібрав свій намет і пішов з місця події до приїзду поліції. Крім того, за словами заявниці, чоловік зачепив її фрагментом конструкції, але в лікарню жінка не зверталася.
Раніше харківська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" заявила, що агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста партії "Європейська Солідарність".
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Уже обсудили.
Представляю себе в 1943 году Берлинский отдел милиции...
Но агитаторы, они такие - сегодня за "ЕС", а завтра за "ОПЗЖ".
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/
Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1315649016022077441/photo/1
Завтра каждый из них может оказаться на месте другого.
І одні, і інші проти ЄС і НАТО.
Я про Амєдова- Єлажева-Поліграфича.
Чистый бизнес!
Авжеж, це ж не в зеленого слугу харкнули. Тоді б не тільки ножа знайшли б, а й вибухівку у кишені, чи кулимета за спиною.
а патом объявила, что выложенная ею фото - фейк