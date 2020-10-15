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Новини
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Поліція про напад на агітатора "ЄС" у Харкові: "Інформація про застосування ножа не відповідає дійсності"

Поліція про напад на агітатора

Харківська поліція повідомила, що встановлює обставини конфлікту, який стався між агітаторами "Європейської Солідарності" і "Слуги народу" вранці 15 жовтня.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Інформація про застосування ножа не відповідає дійсності. Постраждалих немає, по медичну допомогу ніхто не звертався ... Інформація про подію внесена в єдиний облік Московського відділу поліції. Проводиться перевірка", - повідомляє поліція.

За інформацією правоохоронців, конфлікт стався через розміщення агітаційного столу. 63-річна жінка-агітатор від ЄС повідомила патрульним, що у неї стався словесний конфлікт з агітатором від іншої політичної сили щодо місця, на якому стоїть його стіл з агітаційною літературою. Чоловік пересунув цей стіл, зібрав свій намет і пішов з місця події до приїзду поліції. Крім того, за словами заявниці, чоловік зачепив її фрагментом конструкції, але в лікарню жінка не зверталася.

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Раніше харківська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" заявила, що агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста партії "Європейська Солідарність".

Автор: 

агітація (201) Харків (5562) Слуга народу (2810) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+10
Кто б сомневался, шо "слуги" нивчом невиноваты)
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15.10.2020 15:50
+8
Ментам не верю. Харьковским тем более. Это Харьков 2014 года. Где "доблестные" менты были?
Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3152
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15.10.2020 15:54
+6
Тут один дописувач, котрий пропагандує ідеї ;руссково міра; і постійно постить ;ікони; зі Сраліним взяв нік ;патріот України;. Я вивів його на діалог- виявилося що він дійсно патріот. Радянської України в складі ссср.

Я про Амєдова- Єлажева-Поліграфича.
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15.10.2020 16:25
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Какая разница?
Уже обсудили.
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15.10.2020 15:47 Відповісти
Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции.

Представляю себе в 1943 году Берлинский отдел милиции...
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15.10.2020 16:30 Відповісти
Алигатор от "ЕС" из Харького)))
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15.10.2020 15:47 Відповісти
Это конечно смешно.
Но агитаторы, они такие - сегодня за "ЕС", а завтра за "ОПЗЖ".
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15.10.2020 15:51 Відповісти
https://twitter.com/Bykvu

https://twitter.com/Bykvu Букви

https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/

Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.


Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 2850
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15.10.2020 15:49 Відповісти
Зато агитаторы ОПЗЖ и Нацкорпуса стоят рядом и не ссорятся.

https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1315649016022077441/photo/1
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15.10.2020 15:50 Відповісти
А чому вони мають сваритися?
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15.10.2020 15:52 Відповісти
Действительно.
Завтра каждый из них может оказаться на месте другого.
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15.10.2020 15:54 Відповісти
Дійсно. Хіба в них різні цілі?
І одні, і інші проти ЄС і НАТО.
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15.10.2020 16:02 Відповісти
Тут один дописувач, котрий пропагандує ідеї ;руссково міра; і постійно постить ;ікони; зі Сраліним взяв нік ;патріот України;. Я вивів його на діалог- виявилося що він дійсно патріот. Радянської України в складі ссср.

Я про Амєдова- Єлажева-Поліграфича.
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15.10.2020 16:25 Відповісти
и его можно понять - в Радянській Україні у него стоял и девки давали
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15.10.2020 16:32 Відповісти
В ті то й річ, що в радянській Україні він тільки школу закінчив. Але при Порошенку він допився до інсульту, а при Зеленському отримав пенсію по інвалідності.
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15.10.2020 16:40 Відповісти
))))
Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3439
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15.10.2020 15:53 Відповісти
Никакой политики.
Чистый бизнес!
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15.10.2020 15:55 Відповісти
це як колись Ригоанали та Свобода за Інтернет з одного рахунку платили
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15.10.2020 16:38 Відповісти
Кто б сомневался, шо "слуги" нивчом невиноваты)
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15.10.2020 15:50 Відповісти
Хто б сумнівався, що ЄС знов збрешуть.
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16.10.2020 12:01 Відповісти
Ну а що ще можуть сказати в мацковскам атдєле паліціі. Ачётакова,павздорили рєбята,дело маладоє
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15.10.2020 15:51 Відповісти
Очередная новость из серии: "...., но осадочек остался".
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15.10.2020 15:52 Відповісти
Ментам не верю. Харьковским тем более. Это Харьков 2014 года. Где "доблестные" менты были?
Полиция о нападении на агитатора "ЕС" в Харькове: "Информация о применении ножа не соответствует действительности" - Цензор.НЕТ 3152
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15.10.2020 15:54 Відповісти
То не нож был,то зубочистка..
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15.10.2020 15:54 Відповісти
"Информация о применении ножа не соответствует действительности"
Авжеж, це ж не в зеленого слугу харкнули. Тоді б не тільки ножа знайшли б, а й вибухівку у кишені, чи кулимета за спиною.
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15.10.2020 15:54 Відповісти
Новость,пока до Цензора дошла,стала Триллером с поножовщиной.Такие шакаладные дела.Мафия!,Как со вчерашним обедом президента.,или опросом.Все сюжеты мимикрируют в триллеры с душераздирающими поробностями.Волосы становятся дыба.Их и так мало. От страха могу и не дожить до следующих ,членовредительских поробностей.
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15.10.2020 16:06 Відповісти
Вчерашний обед по правилам этикета выложила в сеть офиса президент-мана,

а патом объявила, что выложенная ею фото - фейк
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15.10.2020 16:34 Відповісти
зебилы как могут заминают пример своей неумолимо наростающей агонии)
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15.10.2020 16:17 Відповісти
Конечно не соответствует, слова "нож" аваковцы не знают, знают только "предмет, похожий на нож".
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15.10.2020 17:39 Відповісти
Тут ніж навіть на ніж не був схожий, бо агітаторка ЄС забула вдома очі.
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16.10.2020 12:05 Відповісти
 
 