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У Раді пропонують прийняти зміни до законодавства про відстрочку призову на строкову військову службу співробітників ДСНС

У Раді пропонують прийняти зміни до законодавства про відстрочку призову на строкову військову службу співробітників ДСНС

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти в першому читанні і в цілому законопроєкт № 3689 "Про внесення змін до статті 17 закону "Про військовий обов'язок і військову службі"про відстрочку призову на строкову військову службу окремим категоріям громадян.

Це рішення комітет прийняв на своєму засіданні у відеорежимі 15 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Законопроєктом пропонується врегулювати питання, пов’язані з наданням відстрочки від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У нині чинному законодавстві відстрочка від призову надається поліцейським на весь період їхньої служби.

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Комітет також рекомендував парламенту прийняти за основу проєкт закону про внесення зміни до статті 2 закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" №3403.

Законопроєкт пропонує врегулювати питання передачі боєприпасів Збройних сил України, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури і спорту, в структурі яких є відділення з кульової стрільби та (або) біатлону.

Автор: 

ВР (14941) призов (431) ДСНС (5085)


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Топ коментарі
+3
а как пожар, так хоть увольняйся
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15.10.2020 16:45
+2
а как они вообще попали в ГСЧС без службы ?
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15.10.2020 16:01
+2
в этом случае или Родину, или ЗЕлю, а вместе - никак
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15.10.2020 16:20
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а как они вообще попали в ГСЧС без службы ?
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15.10.2020 16:01 Відповісти
Тобто якщо став поліцаєм то захищати Батьківщину не треба ?
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15.10.2020 16:05 Відповісти
в этом случае или Родину, или ЗЕлю, а вместе - никак
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15.10.2020 16:20 Відповісти
А при минулій владі вони кого захищали ? Аж ніяк не Батьківщину.
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15.10.2020 16:58 Відповісти
а еще предлагаю:
ЗЕльоных граждан автоматически признавать дезертирами, как их вождя и духовного настаника, известного как некий ЗЕЛЯ
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15.10.2020 16:19 Відповісти
Одно время Иван Петрович Сидоров работал в ГСЧС. Служба нужная и полезная, но погоны, воинские звания, подражание армии вызывало улыбку.
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15.10.2020 16:30 Відповісти
а как пожар, так хоть увольняйся
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15.10.2020 16:45 Відповісти
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15.10.2020 17:54 Відповісти
Шо за цирк? Пусть служат как все!
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15.10.2020 17:12 Відповісти
Їм відстрочка, а пожежі чомусь гасить багатоверстатне ЗСУ.
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16.10.2020 07:08 Відповісти
 
 