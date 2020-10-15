У Раді пропонують прийняти зміни до законодавства про відстрочку призову на строкову військову службу співробітників ДСНС

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти в першому читанні і в цілому законопроєкт № 3689 "Про внесення змін до статті 17 закону "Про військовий обов'язок і військову службі"про відстрочку призову на строкову військову службу окремим категоріям громадян.

Це рішення комітет прийняв на своєму засіданні у відеорежимі 15 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Законопроєктом пропонується врегулювати питання, пов’язані з наданням відстрочки від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У нині чинному законодавстві відстрочка від призову надається поліцейським на весь період їхньої служби.

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Комітет також рекомендував парламенту прийняти за основу проєкт закону про внесення зміни до статті 2 закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" №3403.

Законопроєкт пропонує врегулювати питання передачі боєприпасів Збройних сил України, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури і спорту, в структурі яких є відділення з кульової стрільби та (або) біатлону.