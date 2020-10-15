Поліція Одеси розслідує отримання численних травм 4-річною дівчинкою після падіння з турніка в дитсадку

Одеські правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом травмування дитини в дошкільному навчальному закладі під час прогулянки на свіжому повітрі.

Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотирирічна дівчинка впала з турніка під час прогулянки на свіжому повітрі у дворі дитсадочка і зазнала тілесних ушкоджень у вигляді черепно-мозкової травми, забою головного мозку та перелому потиличної кістки", - сказано в повідомленні на сайті поліції.

Зараз дитина перебуває з мамою в лікарні. Про сам інцидент правоохоронців сповістив батько дитини.

"За словами чоловіка, вихователі не лише не догледіли його доньку, а й, бачачи, що після падіння з висоти їй стало погано (дитину нудило і вона постійно скаржилася на головний біль), не вжили заходів, щоб дівчинці була надана допомога, і розповіли про те, що сталося, лише за кілька годин, коли він прийшов по доньку", - говориться в повідомленні.

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Зі свого боку персонал дитячого закладу підтверджує, що з дитиною стався "прикрий випадок під час прогулянки з групою".

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Триває досудове розслідування.