Кілька людей у Чернівцях захворіли одночасно на COVID-19 і грип, це веде до смерті, - Ляшко

В Україні вже були випадки, коли одна людина хворіла одночасно на грип і коронавірус. Таке поєднання веде до стрімкого розвитку хвороби і смерті.

Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу для того, щоб запобігти формуванню суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій в одній людині. У нас були випадки такої інфекції в Чернівцях, коли наклався грип і коронавірусна хвороба, і це стрімкий розвиток хвороби з летальним результатом", - розповів він.

За словами Ляшка, прогноз на зиму залежатиме від агресивності грипу та інших вірусів, які циркулюють в Україні в холодну пору року.

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"Якщо буде накладка, то динаміка (захворюваності COVID-19. - Ред.) піде набагато швидше, оскільки циркуляція (інфекції. - Ред.) збільшиться", - пояснив Ляшко.

Щеплення від грипу зроблять насамперед медпрацівникам, педагогам, поліцейським і прикордонникам.

На зауваження журналіста про те, що вакцина від грипу в аптеках подорожчала вже в 10 разів, Ляшко відповів так: "Не знаю. Я знаю тільки те, що вона надходить в аптеки. Ми плануємо зробити рейд по аптеках і подивитися цінову політику щодо вакцин" .