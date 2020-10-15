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Новини Коронавірус і карантин
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Кілька людей у Чернівцях захворіли одночасно на COVID-19 і грип, це веде до смерті, - Ляшко

Кілька людей у Чернівцях захворіли одночасно на COVID-19 і грип, це веде до смерті, - Ляшко

В Україні вже були випадки, коли одна людина хворіла одночасно на грип і коронавірус. Таке поєднання веде до стрімкого розвитку хвороби і смерті.

Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу для того, щоб запобігти формуванню суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій в одній людині. У нас були випадки такої інфекції в Чернівцях, коли наклався грип і коронавірусна хвороба, і це стрімкий розвиток хвороби з летальним результатом", - розповів він.

За словами Ляшка, прогноз на зиму залежатиме від агресивності грипу та інших вірусів, які циркулюють в Україні в холодну пору року.

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"Якщо буде накладка, то динаміка (захворюваності COVID-19. - Ред.) піде набагато швидше, оскільки циркуляція (інфекції. - Ред.) збільшиться", - пояснив Ляшко.

Щеплення від грипу зроблять насамперед медпрацівникам, педагогам, поліцейським і прикордонникам.

На зауваження журналіста про те, що вакцина від грипу в аптеках подорожчала вже в 10 разів, Ляшко відповів так: "Не знаю. Я знаю тільки те, що вона надходить в аптеки. Ми плануємо зробити рейд по аптеках і подивитися цінову політику щодо вакцин" .

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) карантин (18172) Чернівці (561) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
А лікувати не пробували?
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15.10.2020 16:29
+5
чим лікувати грип? наявні нечисленні противірусні препарати (ремантадин, озельтамівір) помірно ефективні в перші 24 години хвороби (коли рідко їх починають застосовувати, адже ще триває інкубаційний період), далі їх застосування ніяк не впливає на перебіг грипу
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15.10.2020 16:35
+4
нет, только ветеринар ляшко
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15.10.2020 16:28
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А как узнали за Грипп?
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15.10.2020 16:24 Відповісти
Летальність при захворювання грипом та коронавірусом говорить про абсолютну відсутність медицини в Україні. Чому саме грип та коронавірус має викликати летальні наслідки? В нас закінчились ліки від грипу? Коронавірус ми поки не лікуємо, але ж грип лікується і це лікування допомагає вбивати і коронавірус! Отже смертельним виявляється не поєднання двох хвороб, а повна відсутність вміння лікарів подолати навіть звичайний грип!
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15.10.2020 16:29 Відповісти
чим лікувати грип? наявні нечисленні противірусні препарати (ремантадин, озельтамівір) помірно ефективні в перші 24 години хвороби (коли рідко їх починають застосовувати, адже ще триває інкубаційний період), далі їх застосування ніяк не впливає на перебіг грипу
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15.10.2020 16:35 Відповісти
Тож є методи лікування навіть коронавірусу шляхом переливання плазми з антитілами. Невже ці передові методи не можна застосувати для тих пацієнтів які мають дві хвороби одночасно? Чи будемо в 21 століття спостерігати як люди помирають? Якщо лікарі місцевих лікарень неспроможні виконувати складні медичні процедури, то потрібно формувати бригаду медиків які будуть літати по Україні на гелікоптерах, возити плазму і надавати допомогу таким хворим оперативно в будь якому медичному закладі. Чому МОЗ досі не створив такі бригади! Гелікопетри закуплені у Франції простоюють без діла!
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15.10.2020 16:45 Відповісти
Клоун під чужим ніком, як же ж ти дістав своєю маячнею. Ти "експерт" геть в усьому, при цьому настільки підлий, що використовуєш чужий нікнейм.
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15.10.2020 19:59 Відповісти
От мені цікаво, чому ви так в тому впевнені? В природі є купа прикладів, коли 2 речовини в цілому безпечні при змішуванні дають небезпечну реакцію. Звідки ви можете знати, що відбувається в організмі людини при наявності обох вірусів одночасно?
Як мінімум навантаження на систему вдвічі більше.
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15.10.2020 16:39 Відповісти
Чому тільки в Україні поєднання грипу та коронавірусу призводить до смерті пацієнту?
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15.10.2020 16:45 Відповісти
Клоун під чужим ніком, хто тобі сказав, що так лише в Україні?
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15.10.2020 20:02 Відповісти
Это не возможно!!!!так как ковид и есть грипп и умирают не от ковид или гриппа а от осложнений.
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15.10.2020 16:26 Відповісти
в смысле - ковид и есть грипп? абсолютно разные вирусы.
другое дело, что по идее эта проблема не должна быть новой, ведь и раньше можно было одновременно заразиться двумя разными гвидами гриппа одновременно или гриппом и другим коронавирусом
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15.10.2020 16:31 Відповісти
Он тупой ничего не понимает ибо по специальности не работал .... интересно какая у него в дипломе указана специальность. Бюрократ управленец...Родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет им.О.О. Богомольца. В 2015 году окончил заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (факультет Государственное управление в области охраны здоровья). Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.
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15.10.2020 16:38 Відповісти
Они все там тупые, как и это
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15.10.2020 18:36 Відповісти
Что невозможно? Есть разные штаммы гриппа. Если специально человека заразить четырьмя штаммами гриппа, то естественно это в четыре раза хуже для организма, если бы был один штамм.
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15.10.2020 16:58 Відповісти
Трупы умерших от Короны сжигают?Если нет,то скоро будет 45 миллионов Коороновирусных....
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15.10.2020 16:26 Відповісти
согласен, корону находят в канализации, не всех хоронят в мешках, значит скоро этот вирус будет в подземных водах.
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15.10.2020 16:31 Відповісти
чепуха, а самое главное короной заражаются воздушно-капельно, а не орально-фекально
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15.10.2020 16:32 Відповісти
какая-то муть от замминистра - а у нас есть цельный министр?
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15.10.2020 16:27 Відповісти
нет, только ветеринар ляшко
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15.10.2020 16:28 Відповісти
А лікувати не пробували?
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15.10.2020 16:29 Відповісти
А були вже підтверджені лабораторні дослідження? Ковід, як і звичайний грип, і окремо можуть викликати стрімкий розвиток захворювання. А головний вірусолог вже знає який штамп звичайного грипу зараз бродить? Бо вони кожен рік різні.
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15.10.2020 16:35 Відповісти
Даже китайцы не могли определить тип вируса.... Сам зимой рылся в интеренете и доставал всех кого мог из иностранных институтов. «. Коллега» по форуму дал несколько ссылок на научные статьи , более того он имел доступ к статистике ибо сам ей занимался при мёд организации.... Так вот Л и Н штаммы совсем разные ..... То что сейчас в Чили новая мутация с большим количеством «шипов» короны.... Это свидетельствует что вирус неплохо адаптировался к проникновению в организм.... Далее идёт иммунный ответ
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15.10.2020 16:50 Відповісти
Це Ви про ковід? Поясніть мені (як невігласу в медицині): як можна проводити вакцинування від "звичайного" грипу, якщо ще невідомий його тип і як він мутував в поєднанні з ковідом?
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15.10.2020 17:05 Відповісти
Дуже просто - на даний момент ідентифіковано 2 штами вірусу (штам це як вид - це послідовність АС ТG)
По По-перше -основною проблемою було розшифрувати ДНК вірусу бо вірус це не клітинна форма життя - саме це і свідчить про повільність та складність дослідження яке проводили вчені усього світу.
По-друге - Ідентифікували 2 типи вірусу H та L. В Італії був саме уханський агресивний тип вірусу що і спричинило таку велику летальність серед населення . Але в Італії основна кількість уражених це літні люди 78-90 з купою хронічних захворювань. В капіталістичних странах це така тривалість життя . Вакцинувати можна лише ослабленими клітинами вірусу для того щоб організм людини виробив імунітет( це і Є вакцина) Тобто існує комбінована або 2 вакцини для цих штамів вірусу...
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16.10.2020 00:03 Відповісти
Вірус грипу та ковід це різні віруси
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16.10.2020 00:04 Відповісти
Мене цікавить саме який звичайний штам грипу вже зафіксували.
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16.10.2020 00:28 Відповісти
L та H
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16.10.2020 00:48 Відповісти
Такі дослідження в Україні не проводили - жодних даних.... Н та L це ковід до яких є вакцина
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16.10.2020 00:49 Відповісти
Дякую за відповідь.
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16.10.2020 00:57 Відповісти
МАлАдец! Обнадежил больных.
Настоящий "доктор Смерть".
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15.10.2020 16:35 Відповісти
Если не заплатите за вакцину от гриппа, то обязательно умрёте от короны.
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15.10.2020 16:35 Відповісти
ВОНО все більш стає схожим на біологічну зброю.
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15.10.2020 16:39 Відповісти
Не говорите чепухи.... это не биологическое оружие - почитайте в интеренете масса информации грамотных спецов.... США самые первые прерпугались и провели исследования - это мутация ....
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15.10.2020 16:52 Відповісти
в Украине эпохи Зеленского эффективней лечится подорожником.. от всего.. или кровопусканием..
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15.10.2020 16:45 Відповісти
Даже знаю кому надо делать "пускание крови".
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15.10.2020 16:53 Відповісти
Пиявки
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15.10.2020 17:19 Відповісти
Я так понимаю - вакцину от гриппа закупили "дох и больше", а срок ее годности небольшой, отсюда и подобные истеричные заявления-манипуляции "если не купишь - кирдык тебе!"((((((
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15.10.2020 16:52 Відповісти
пздц,ждемс от незнайки-рейдера шмона аптек...
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15.10.2020 16:52 Відповісти
слова Суперинфекция и Микс.-мог сказать либо креативный менеджер,либо стендаперд...так что кухарки будут заведовать всем.
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15.10.2020 16:56 Відповісти
Лядский ты муфлон! Во всем мире вакцинируют от гриппа БЕСПЛАТНО, а ты "рейд" собрался по аптекам делать, гнида!
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15.10.2020 17:13 Відповісти
Не подумайте,що я веду антипрививочну агітацію,але...В Італії,де як всі знають була тяжка ситуація на початку року з цією «короною»,виникло питання,а що ж буде тут творитися,коли в осінній період до ковіда добавиться ще й грип?»Так ось італійські вірусологи заспокоюють,що,по ідеї,нічого страшного статися не може.Тому що,штам грипу,який зараз «прийде в гості»циркулює між людьми з 2016 року.А так як,ми «знайомі» з цим штамом вже чотири роки,то ми,у своїй більшості виробили до нього імунітет.Тому боятися якогось катаклізму не варто,хіба би прийшло щось нове.Але,як показує дослідження тих держав,що першими увійшли у «грипозний період»-вони мають справу із штамом 2016року і нового нічого не добавилося.Тому людям із зони ризику(старість,хрон.захворювання)-так,прививку зробити треба.А для решти-достатньо носити маску і тримати відстань.Ясно,що порівнювати рівень медицини Італії з українською медициною-неварто .Все таки Італія тратить на свою медицину сто десять мільярдів євро і постійно кричить,що цього є критично мало.Але і не треба розганяти істерику.
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15.10.2020 17:17 Відповісти
А для решти-достатньо носити маску і тримати відстань. -- Рэшта, бессмертные! Конституцию декламируют и про права человека блеют.
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15.10.2020 17:28 Відповісти
Я говорю про грип.Що в Італії будуть вакцинувати для профілактики грипу тільки старих і хворих,як завжди.А решта-за власним бажанням.Ніякої поголовної вакцинації від грипу не буде.Цього року «балом заправляє» Ковід,від якого нема ні ліків,ні вакцини.
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15.10.2020 17:49 Відповісти
Але вірус грипу це союзник ковіда - ковід буде атакувати лише при наявності запалення від грипу - це різні типи вірусу . Поки ковід чекав та максимально розповсюдився - це цілком природня поведінка вірусу - адаптація мутація та розповсюдження .... Під час запалення грипу ковід саме і буде иявлятись та атакувати клітини.... Китай звітував про 80% людей які зовсім не мали симптомів але були носіями....ломбардія постраждала найбільш ... я маю інформацію від місцевого джерела - колега працює в департаменті
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16.10.2020 00:55 Відповісти
Знаєте,проблема з Ковідом і грипом є одна-вони мають одинакові симптоми.Різниця між ними є незначна:Ковід,проявляє себе підвищенням температури,а потім добавляються симптоми вірусного зараження,такі як кашель,втрата нюху,горло,ломота тіла,ослабленність,головний біль.Тоді як грип,у більшості випадків спочатку дає «ломкість»м'язів і кісток,і тільки потім температуру.Ось така мінімальна різниця.І лікарі звичайно розуміють,що якщо «грипозники» і «ковідні» зійдуться разом в один момент у лікарню,то від тої кількості людей,яких треба елементарно розсортувати по діагнозам-медицина загнеться.Тому лікарі кажуть:»а давайте,провакцинуємо всіх від грипу,і тоді коли ми будемо мати справу з температурою і кашлем,ми з впевненістю будемо знати,що маєм перед собою-Ковідом».Якщо би Ковід мав такі ж самі симптоми як кір,вітрянка чи менінгіт,то тоді би нас кололи прививками від кору,вітрянки чи менінгіту і про грип би ніхто і не згадував.
P.S.Зроблена прививка від грипу-не дає ніякого захисту від Ковід!
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16.10.2020 02:24 Відповісти
Дякую за відповідь. Ви добре розумієте « соціальність» італійців.... мама мія.... про французів майже теж саме « о ла ла». Саме причина була в тому - італійці як правило дуже соціально згуртовані - тобто живуть досить щільно і постійно спілкуються. Але проблема була в тому що соціальна різниця та вікова різниця майже відсутня. Шо я маю на увазі - діти та батьки з дідусями та бабусями живуть однією родиною та дуже щільно- це ви самі розумієте бо там на місці все бачите. Саме така соціальність і була основною проблемою такого сильного розповсюдження та летальності. Літніх людей дуже багато в Італії. В Європі вцілому середня тривалість життя довша. Тому ковід спричинив смерть як правило цієї літньої категорії соціуму. Щільність проживання та віковий мікс людей максимально сприяв розповсюдженню інфекції. Така ситуація і у Франції . Перший день відміни карантину- товар на вулицях просто по всіх парках та там де можно тусити ... Кафе усі забиті.... Соціальна складова Европи це постійне спілкування - це основна проблема в даному випадку. Китай в цьому питанні вийграв- там як солдати виконували вказівки.... Китай отямився швидко. ( комуністичний лад в сенсі ковіду дуже вдалий- це як у мурашнику - як солдати)
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16.10.2020 12:54 Відповісти
Сам носи намордник от простуды
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15.10.2020 18:42 Відповісти
Даже цікаво відповіли- але на жаль ви відповіли як звичайна домогосподарка. Тільки не ображайтесь тому що ви не спеціаліст і цілком логічно розмірковуєте. Але ви не розумієте сам предмет розмови. Ви не знаете що таке вірус і так далі... бо ви не вивчали це спеціально за фахом тощо ....АЛЕ проблема не в Вас а в тому що -ІДІОТИ яких понапризначали на керівні посади не маючи жодного уявлення про те з чим вони мають справу - приймають дурні рішення( це свідчить про рівень інтелекту цих Трускавецький спеціалістів)
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16.10.2020 02:34 Відповісти
Я-не вірусолог і я не роблю ніяких!своїх логічних припущень.Я просто перекладаю з італійської на українську то,що говорять,пишуть,пояснюють італійські вірусологи.І так як ці італійські вірусологи розуміють,що якщо вони будуть у своїх розповідях заглиблюватися у специфічні терміни,то решта простих італійців їх навіть слухати не буде,бо не буде розуміти.Простих людей цікавить тільки два питання:1)як з тим жити,щоб то пережити?2)коли це все закінчиться?І вірусологи це пояснюють,але простою хлопською мовою,що іх зрозуміли всі решта,хто про вірусологію не має зеленого поняття.А я -маю телек на роботі,сиджу то всьо слухаю тому що я маю старших родичів,безвідповідальних дітей,роботу,яка залежить від кількості туристів і себе,яка якщо захворіє,не буде кому пожаліти.А так як італійську я знаю добре,ось я і записалася не у вірусологи!А у перекладачі!
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16.10.2020 11:28 Відповісти
В Киеве на сайте таблетки уа можно забронировать и купить вакцину от гриппа Джиси Флю. решайте вопрос с вакцинацией сейчас, чтобы потом не жалеть и не платить зебильным эскулапам в частных клиниках двойную цену.
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15.10.2020 17:53 Відповісти
спасибо за рекламу
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15.10.2020 18:41 Відповісти
это не реклама, а попытка помочь умеющим читать и думать.
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15.10.2020 18:55 Відповісти
для лечения нужно до 100000 грн. клоун уже объявлял тарифы
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16.10.2020 08:54 Відповісти
 
 