Кілька людей у Чернівцях захворіли одночасно на COVID-19 і грип, це веде до смерті, - Ляшко
В Україні вже були випадки, коли одна людина хворіла одночасно на грип і коронавірус. Таке поєднання веде до стрімкого розвитку хвороби і смерті.
Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу для того, щоб запобігти формуванню суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій в одній людині. У нас були випадки такої інфекції в Чернівцях, коли наклався грип і коронавірусна хвороба, і це стрімкий розвиток хвороби з летальним результатом", - розповів він.
За словами Ляшка, прогноз на зиму залежатиме від агресивності грипу та інших вірусів, які циркулюють в Україні в холодну пору року.
"Якщо буде накладка, то динаміка (захворюваності COVID-19. - Ред.) піде набагато швидше, оскільки циркуляція (інфекції. - Ред.) збільшиться", - пояснив Ляшко.
Щеплення від грипу зроблять насамперед медпрацівникам, педагогам, поліцейським і прикордонникам.
На зауваження журналіста про те, що вакцина від грипу в аптеках подорожчала вже в 10 разів, Ляшко відповів так: "Не знаю. Я знаю тільки те, що вона надходить в аптеки. Ми плануємо зробити рейд по аптеках і подивитися цінову політику щодо вакцин" .
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другое дело, что по идее эта проблема не должна быть новой, ведь и раньше можно было одновременно заразиться двумя разными гвидами гриппа одновременно или гриппом и другим коронавирусом
По По-перше -основною проблемою було розшифрувати ДНК вірусу бо вірус це не клітинна форма життя - саме це і свідчить про повільність та складність дослідження яке проводили вчені усього світу.
По-друге - Ідентифікували 2 типи вірусу H та L. В Італії був саме уханський агресивний тип вірусу що і спричинило таку велику летальність серед населення . Але в Італії основна кількість уражених це літні люди 78-90 з купою хронічних захворювань. В капіталістичних странах це така тривалість життя . Вакцинувати можна лише ослабленими клітинами вірусу для того щоб організм людини виробив імунітет( це і Є вакцина) Тобто існує комбінована або 2 вакцини для цих штамів вірусу...
Настоящий "доктор Смерть".
P.S.Зроблена прививка від грипу-не дає ніякого захисту від Ковід!