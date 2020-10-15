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Для створення корабельного варіанту "Нептуна" необхідно мінімум півтора року, - директор КБ "Луч" Коростельов

Для створення корабельного варіанту

Для створення корабельного варіанту ракетного комплексу "Нептун" необхідно мінімум півтора року.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів генеральний конструктор - генеральний директор ДП "Державне Київське конструкторське бюро" Луч "Олег Коростельов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ракета, швидше за все, не зазнає істотних змін, вона просто вистрілюватиметься з іншої платформи. Тут, скоріше, слід говорити про створення комплексу, який буде розміщуватися на кораблі. Саме так він і потребує значного доопрацювання. Тому, що ми запускаємо ракету не з землі, де можна прив'язатися до місцевості за допомогою спеціальних систем, а запускаємо з корабля, де потрібно той же меридіан, транслювати від точних його позицій у даний момент часу до системи, яка забезпечить впровадження та передачу даних на саму ракету.

Ми готові розмістити "Нептун" на будь-який плавзасіб, здатний нести комплекс щонайменше з чотирма ракетами. Це може бути, наприклад, ракетний катер. За моїми попередніми підрахунками, виконання цієї роботи з проведенням випробувань може зайняти мінімум півтора року", - сказав Коростельов.

Читайте також: ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" вже через півтора місяці, а дивізіон з'явиться в 2021 році, - "Укроборонпром"

Автор: 

військово-промисловий комплекс (281) крилаті ракети (1070) оборона (4770) ракети (4001) Коростельов Олег (17)


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Когда твоей страной правит патриот страны-агрессора, то о разработке и поставке в ВСУ новых типов вооружения можно только мечтать
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15.10.2020 16:38 Відповісти
Удачи!!!..
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15.10.2020 16:45 Відповісти
Давайте ребятки, мы верим в вас!!
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15.10.2020 17:02 Відповісти
Работайте скорее, мужики, пуйло не ждет.
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15.10.2020 17:06 Відповісти
Деньги то не выделены ,как начать работу? При Зе с Дерьмаком и не выделят.
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15.10.2020 17:31 Відповісти
значит самое время что бы начать проектирование

*** я забыл . у нас же перемирие и вообще все так здорово что армию можно и сокращать
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15.10.2020 17:15 Відповісти
ПРИ ТАКОМ КАК ЭТА КОРОСТА С РУССКОЙ ФАМИЛИЕЙ ИХ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ !!!
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15.10.2020 22:21 Відповісти
Досить реалістичний з певною часткою оптимізму прогноз. Бо курує роботу не Турч і при владі зєльоне чмо. Тому удачі вам хлопці, при цих уйобках вона вам згодиться.
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15.10.2020 23:14 Відповісти
При такой зелёной шобле, если она останется у власти. А то и вовсе, может и не случиться. Эти дебилы с радостью бегут покупать такое у англичан. Это же намного проще, ещё и отломится...
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18.10.2020 22:13 Відповісти
 
 