Для створення корабельного варіанту "Нептуна" необхідно мінімум півтора року, - директор КБ "Луч" Коростельов

Для створення корабельного варіанту ракетного комплексу "Нептун" необхідно мінімум півтора року.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів генеральний конструктор - генеральний директор ДП "Державне Київське конструкторське бюро" Луч "Олег Коростельов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ракета, швидше за все, не зазнає істотних змін, вона просто вистрілюватиметься з іншої платформи. Тут, скоріше, слід говорити про створення комплексу, який буде розміщуватися на кораблі. Саме так він і потребує значного доопрацювання. Тому, що ми запускаємо ракету не з землі, де можна прив'язатися до місцевості за допомогою спеціальних систем, а запускаємо з корабля, де потрібно той же меридіан, транслювати від точних його позицій у даний момент часу до системи, яка забезпечить впровадження та передачу даних на саму ракету.

Ми готові розмістити "Нептун" на будь-який плавзасіб, здатний нести комплекс щонайменше з чотирма ракетами. Це може бути, наприклад, ракетний катер. За моїми попередніми підрахунками, виконання цієї роботи з проведенням випробувань може зайняти мінімум півтора року", - сказав Коростельов.

Читайте також: ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" вже через півтора місяці, а дивізіон з'явиться в 2021 році, - "Укроборонпром"