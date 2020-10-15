МКМТ проігнорувала висновки розслідувань Мінекономіки щодо імпорту мінеральних добрив в Україні, - ZN.ua

Із звіту Мінекономіки випливає, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проігнорувала основні висновки і рекомендації відомства при ухваленні рішення про обмежувальні заходи на імпорт мінеральних добрив в Україну 22 червня 2020 року.

Всупереч рекомендаціям міністерства, МКМТ ухвалила рішення на користь іноземних виробників. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на матеріал "Чому біле називали чорним" видання ZN.UA

За відомостями видання, Окружний адмінсуд зобов'язав МКМТ надати всі копії рішень, висновків та інших документів, на підставі яких було прийнято рішення зупинити спецрозслідування міністерства без застосування відповідних спеціальних заходів.

Документи, які опинилися у розпорядженні ZN.UA, свідчать про те, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України раніше дійшло висновку, що спеціальні заходи щодо імпорту мінеральних добрив є необхідними.

"Враховуючи вищезазначене та задля виконання вимог Закону, міністерство рекомендує Комісії розглянути питання про застосування спеціальних заходів стосовно імпорту в Україну товару… Спеціальні заходи пропонується застосувати шляхом введення квот…", - йдеться у висновках розслідування.

Згідно з даними видання, в розсекреченому звіті Мінекономіки говориться: "У разі незастосування спеціальних заходів існує загроза банкрутства вітчизняних підприємств та знищення галузі виробництва мінеральних добрив в Україні. У разі реалізації цього сценарію споживачі товару будуть поставлені в залежність від імпортної продукції".

Видання також наводить витяги зі звіту, з яких випливає, що МКМТ ухвалила рішення, яке суперечить національним інтересам та завдає шкоди національному товаровиробнику.

Зокрема, у звіті за підсумками розслідувань, йдеться про таке: "Обсяги імпорту відносно загального виробництва товару в Україні становлять колосальні показники від 739,2% до 2551,85%. Відповідно, в таких умовах національний виробник позбавлений можливості конкурувати з імпортною продукцією".

"В період розслідування частка національного виробника на внутрішньому ринку України не перевищувала 11,59%, а рівень завантаження виробничих потужностей не перевищував 37,47%. Сукупна оцінка наведених факторів дає підстави для висновку щодо наявності факту негативного впливу імпорту на стан національної галузі", - йдеться в документі.

У висновках Мінекономіки також йдеться про те, що "спеціальні заходи не призначені для заборони імпорту, а спрямовані на забезпечення конкурентного середовища на ринку і підвищення конкурентоспроможності національного виробника".

Видання зазначає, що Мінекономіки не мало на меті завдати шкоди національному АПК за рахунок впровадження захисних механізмів, які підтримали б вітчизняний хімпром, хоча ціла низка аграрних лобістів, серед яких особливо активно відзначилися ВАР, УКАБ та низка інших асоціацій, намагалися зобразити ситуацію саме таким чином.

Згідно з даними видання, у підсумку головними вигодоотримувачами рішення МКМТ про припинення розслідування без введення обмежувальних заходів стали російські виробники добрив.

"Кабінет міністрів України демонструє інертність, в упор не вбачаючи, як ті ж російські компанії навчилися обходити санкції України. Застосовуються різні форми кооперації, які російські виробники міндобрив налагодили з країнами, з якими Україна традиційно відкрито і вільно торгує. Російський демпінг нікуди не дівся. Він лише замаскувався під упаковками з Грузії, Білорусі, Польщі, Сербії, Болгарії, Туреччини, Литви, які часто не мають для таких обсягів імпорту добрив в Україну ані достатньої кількості дешевої сировини, ані відповідних виробничих можливостей. Не випадково серед зацікавлених сторін спецрозслідувань Мінекономіки раптом опинилися і російські гіганти "Уралхім", "Єврохім" і навіть Російська асоціація виробників добрив. Саме ці гравці виявилися серед головних опонентів будь-яких обмежувальних заходів, які могла б запровадити МКМТ, але не запровадила ", - пише ZN.UA.

Нагадаємо, 22 червня МКМТ прийняла рішення відмовити українським виробникам у захисних заходах та введенні квот на імпорт мінеральних добрив з формулюванням: "застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України". Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України вело два спеціальних розслідування щодо імпорту мінеральних добрив в Україні з серпня 2019 року по червень 2020 року.