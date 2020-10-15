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Новини Місцеві вибори-2020
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"Питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі було нав'язано Медведчуком, народ не обговорює таке на кухні, - Гриценко

Ексміністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував "питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на сторінці в мережі Facebook.

Гриценко поцікавився у людей, чи справді вони обговорюють питання вільної економічної зони на Донбасі в повсякденному житті.

"Як на мене, то це питання було спочатку нав'язане нам з Вами путінським кумом Медведчуком, потім його другом/партнером Кравчуком разом із Фокіним, а тепер його медійно розганяє Зеленський. Чи я помиляюся - на Ваших кухнях справді галасують про "вільну економічну зону"?" - зазначив Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ідею вільної економічної зони на Донбасі: Це шлях до припинення війни

Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність Фокіна на переговорах стосовно Донбасу не стала "великою втратою", - Гармаш

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (23689) Медведчук Віктор (1706) місцеві вибори (1366) опитування (1925) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+17
Я згоден з Гриценко. Недолуга маріонетка Зельцман озвучує тільки те, що йому напишуть, при цьому, зовсім розуміючи зміст написаного.
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15.10.2020 17:13
+14
Igor L - твой выход!!!!
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15.10.2020 16:58
+14
Краще б поставили питання - чи хочете ви відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, як Південна Корея від комуняк з КНДР?
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15.10.2020 17:14
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Igor L - твой выход!!!!
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15.10.2020 16:58 Відповісти
и Лариса тоже

эти усы - ея сексуальные грёзы
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15.10.2020 16:59 Відповісти
"Вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе был навязан Медведчуком, народ не обсуждает такое на кухне, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6016
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15.10.2020 17:03 Відповісти
"Питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі був нав'язаний Медведчуком, народ не обговорює таке на кухні, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6613
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15.10.2020 17:46 Відповісти
Десь пропав коханець гриця.
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15.10.2020 18:55 Відповісти
Жду бенефис Игорь Л )))
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15.10.2020 16:58 Відповісти
Панталоний- завали, наконец, своё хлебало. Сиди под юбкой у мостовой, тихо мой посуду дома и не позорься больше, в люди не показывайся!!!
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15.10.2020 16:58 Відповісти
Это, что сейчас начинается вокруг:
Панталоний, лушпайка, агент набухла-Шевченко, прислуга богдана-лерос, рябошапка и прочая публика, котороя нам это говно «понавыбирало» и рьяно за него топило - теперь решили , что могут и имеют право учить остальных как дальше в этом п#зд€це выживать???
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15.10.2020 17:02 Відповісти
Если мертвечук навязал, так пусть получит народное мнение и закрыть ему рот и ОП.
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15.10.2020 17:10 Відповісти
Далеко не поклонник полковника? но что он сказал неправильного по отношению к вопросу о создании СЭЗ в лугандонии? Неужели каждый, из уже выше обгадивших колонеля ,спал и видел как бежит с мешком денег и преференциями к людям разрушившим нашу Украину?
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15.10.2020 17:10 Відповісти
каждый, из уже выше обгадивших колонеля...


кого ? !!!!!
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15.10.2020 17:12 Відповісти
полковника
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15.10.2020 17:19 Відповісти
откосившего от войны ?
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15.10.2020 17:31 Відповісти
да какая разница? colonel - полковник.
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15.10.2020 19:45 Відповісти
Я згоден з Гриценко. Недолуга маріонетка Зельцман озвучує тільки те, що йому напишуть, при цьому, зовсім розуміючи зміст написаного.
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15.10.2020 17:13 Відповісти
Гриценкові треба було бути розумним трохи раніше.
Але з з його твердженням згоден. Але чому тільки мервечук? Зебіл, за звичкою, озвучує усі шпаргалки, що йому кладуть на стіл.
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15.10.2020 18:10 Відповісти
Краще б поставили питання - чи хочете ви відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, як Південна Корея від комуняк з КНДР?
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15.10.2020 17:14 Відповісти
Свободная экономическая зона Донбасс? А вот сейчас Кривбассу стало обидно. И это обсуждают все таксисты Кривого Рога
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15.10.2020 17:16 Відповісти
Ну да, ну да... Создайте на Дамбасе СЭЗ и там Ахметов организует новое государство.
На каком основании Донбасс должен иметь какие-то привилегии? Патамушта, типа, не гонит порожняк? Им отмываться еще лет 100, а не получать бонусы.
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15.10.2020 17:23 Відповісти
Дурачки... Не выбрали Гриценко, теперь жрите.
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15.10.2020 17:24 Відповісти
Носенко тоже не выбрали
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15.10.2020 17:32 Відповісти
А шо это за шпрот, Носенко?
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15.10.2020 17:40 Відповісти
Это такой же кандидат в президенты Украины, как и Гриценко.
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15.10.2020 17:48 Відповісти
так серливый онотоль ничем от мыролюбного петюньки не отличался.
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15.10.2020 17:40 Відповісти
Откуда ты можешь знать, каким бы он был Презом? Обосрались с Зе, теперя всех подряд обсираете.
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15.10.2020 17:44 Відповісти
маша. вы дурочка? кто вам сказал что я за зеленского голосовал?
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15.10.2020 17:45 Відповісти
Да мне, хамло, ваще пофиг за кого ты свой пенис в урну совал.
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15.10.2020 17:47 Відповісти
ну так чего ты хамло вылазиш? сиди тихо и ровно.
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15.10.2020 17:48 Відповісти
Я бы тебе, дятлу безкультурному, ответила, но в очередной бан неохота.
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15.10.2020 17:52 Відповісти
а по тебе сразу видно, что ты девка при мозгах
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15.10.2020 17:49 Відповісти
Я еще и при...пи...
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15.10.2020 17:58 Відповісти
Тут Онотоле прав на 100%.
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15.10.2020 17:32 Відповісти
а там, где он агитировал за ЗЕ, он тоже прав ?
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15.10.2020 17:50 Відповісти
А за кого ему оставалось агитировать? За винницкого жлоба?
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15.10.2020 18:10 Відповісти
А ты, Маша, ещё не разочаровалась в скоморохе?
Значит рано ещё его устранять. Надо, чтобы такие как ты хлебнули по полной его "реформы".
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15.10.2020 18:18 Відповісти
Да по мне, они все - гавно и сплошное разочарование! Тех, кто был реально опасен или убили или выгнали с Украины.
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15.10.2020 20:10 Відповісти
Может вам лучше вообще не ходить на выборы? Подумайте.
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15.10.2020 20:50 Відповісти
Может и лучше. Посмотрим на следующего кандидата.
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15.10.2020 20:55 Відповісти
Его "реформы"? Да все эти реформы начаты винницким жлобом, а зелепань их продолжает.
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16.10.2020 07:37 Відповісти
Ага, значит Панталоний Грыць таки агитировал за Зе. Так Панталоний, прежде чем рот раскрывать- должен выйти и покаятся перед Украиной за то, что агитровал за кремлевских кукол и за все это предательство. А пока он этого не сделал- Панталону, пасть на замке держать следует.
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15.10.2020 18:39 Відповісти
Я же написал - "тут", а не "тогда".
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15.10.2020 18:16 Відповісти
Это всё вопросы, с заранее известными ответами... ...и когда всё накроется медным коломойским тазом, отвечать будут граждане и Зеля...

Для того они друг дружку и выбрали -- одностайно.
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15.10.2020 17:35 Відповісти
Народ вообще не даёт дупля, что оно такое и к чему приведет.
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15.10.2020 17:35 Відповісти
Хіба справа тільки в питаннях. Зеленський взагалі не має право проводити жодні опитування, бо достовірність його результату не можна проконтролювати. Намалюють, що захочуть.
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15.10.2020 17:36 Відповісти
ГРИЦЕНКО В ПРЕЗИДЕНТЫ!!!
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15.10.2020 17:37 Відповісти
А чево? Я согласен. Вы думаете, что было бы хуже? Народец-то, у нас, туповатый
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15.10.2020 17:42 Відповісти
Так у нас уже есть один тупованый президент для туповатого народа,

зачем нам ещё один туповатый с фельдфебельским уклоном ?
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15.10.2020 17:51 Відповісти
Попробовать нужно. Юльку еще не испытали и Гриценко. Вся падаль уже отпрезидентила и результат на лицо: полный развал Украины.
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15.10.2020 17:54 Відповісти
ты не пробовала продать свою квартиру и на все деньги купить лотарейных билетов ?
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15.10.2020 18:00 Відповісти
Я пробовала тока в ... . Не понравилось.
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15.10.2020 18:02 Відповісти
теперь в... табу ?
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15.10.2020 18:05 Відповісти
Под полным запретом.
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15.10.2020 18:08 Відповісти
Лариска, а нахрена ты перелогинилась ?

Тебя ж за версту узнаешь )))
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15.10.2020 18:01 Відповісти
Лариска у тебя по кухне скачет, а я Мария.
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15.10.2020 18:03 Відповісти
ну да, ну да ...
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15.10.2020 18:04 Відповісти
Да ну?
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15.10.2020 18:06 Відповісти
На самом деле там какой-нить Василий.

Ниже оно, после того, как спалилось, про собирательный образ рассказывает.
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15.10.2020 20:25 Відповісти
Оно тебя в кровати за пиписку дергает, проницательный ты наш.
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15.10.2020 20:32 Відповісти
Пошло быстренько лесом вприприжку, недоразумение собирательное.
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15.10.2020 20:34 Відповісти
Ваши интеллектуальные способности, сэр, чрезвычайно ограничены вашим врожденным скудоумием.
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15.10.2020 20:38 Відповісти
Ну давайте критикувати все-таки об'єктивно - до Гриценка є питання, але от він точно не туповатий - ТРИ дипломи в людини, причому один диплом отриманий в США...
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15.10.2020 18:19 Відповісти
справа в тому, шо я людину оцінюю не по дипломам, а по його висловлюванням
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15.10.2020 18:23 Відповісти
а ще краще по діям
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15.10.2020 18:24 Відповісти
Гриценко за поведінкою - типовий інтелігент. У цьому його плюси, але у цьому і його мінуси... Так, він, як людина з однозначно проукраїнськими поглядами мав би виступити проти Зе перед 2 туром (тим більше, зелений 1+1 мочив його рейтинг набагато більше, ніж 5 канал чи тьам Прямий), але очевидно в ньому зіграла обіда на Петю, що його в 2014 не назначили міністром оборони...
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15.10.2020 18:27 Відповісти
есть такое выражение - посредственная мямля.
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15.10.2020 18:30 Відповісти
Марія, а чого ти согласен??? Весело троль спалився!
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15.10.2020 18:48 Відповісти
Та можеш не виправдовуватися, усі все вже зрозуміли...
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15.10.2020 20:00 Відповісти
медведчук агент путлера, а гриценко амбициозная глупая собачка агентки путлера мостовой
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15.10.2020 17:44 Відповісти
"Питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі був нав'язаний Медведчуком, народ не обговорює таке на кухні, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7139
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15.10.2020 17:51 Відповісти
През, видно, не бухал никада в военной компании. "Всем налито? - первейший вопрос армейского застолья.
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15.10.2020 17:56 Відповісти
Лариска, а нахрена ты нам всем наизбирала этого лишенца по фамилии "Лишь бы не Порох" ?
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15.10.2020 18:02 Відповісти
Хотела голосовать за Гриценко, но в 1 туре голосовала за Юлю, так как у Гриця был облом с рейтингом. А када пролетела Юля, то во 2 туре голосовала за Зеленского. Очень не хотела Порошенко, ну очень. Имею на это избирательное право.
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15.10.2020 18:05 Відповісти
Имею на это избирательное право.


а теперь имеешь результат твоего права.

нравится ?
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15.10.2020 18:10 Відповісти
Из анекдота: - Девушка, вы такая высокая красивая, а выбрали себе такого низенького, не красивого жениха. Ну почему? - Да очень просто. Все мужики - говно, поэтому я выбрала кучку поменьше.
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15.10.2020 18:13 Відповісти
Так дошло?
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15.10.2020 18:13 Відповісти
От щось я взагалі не впевнений, що Зе - менше г, ніж Пе)))

Достатньо подивитися на цифри росту ВВП влітку 2019 і на падіння ВВП в мінус в січні 2020 ще до початку карантину...
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15.10.2020 18:29 Відповісти
Я бы их всех расстрелял, без исключения.
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15.10.2020 20:00 Відповісти
пока что твои фантазии дошли только тебе
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15.10.2020 18:42 Відповісти
ну давай сравним кучки.

я тебе назову кучку из ЗЕ, а ті мне для сравнения назов'шь кучку из Пороха, которая больше.

идёт ?
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15.10.2020 18:28 Відповісти
Давай, валяй.
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15.10.2020 20:03 Відповісти
Едине питання яке хвилює виборців зеленого блазня, щоб у них все було, і їм за нічого не було.
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15.10.2020 17:55 Відповісти
Партизанен.Повернувся з брянщини?!
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15.10.2020 18:04 Відповісти
Да народ и другие из предложенных вопросов не обсуждает на кухне. Вообще, более глупых вопрос и придумать трудно. Из серии - "А хотели бы вы, чтобы ежемесячно по 10тыс баксов поступало вам на карточку?"
Зе сам не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Поэтому вопросы, как раз к нему появились уже давно! Но фиг я угадал. Вопросы появились, оказывается, у него к избирателям)) Целых пять штук! И избиратели должны ему отвечать....
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15.10.2020 18:05 Відповісти
"Питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі був нав'язаний Медведчуком, народ не обговорює таке на кухні, - Гриценко - Цензор.НЕТ 81
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.
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15.10.2020 18:50 Відповісти
И чо? Я к примеру против преференций для донбасса. Они чо, избранные чтоли?
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15.10.2020 19:19 Відповісти
И правильно против. Жил на Дамбасе 8 лет и нихрена не удивлен, что они кинули Украине такую подляну. Судить их надо, за измену Родине. Ну а насчет зоны я согласен! И кайло в руки!
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15.10.2020 20:05 Відповісти
А че это не обсуждает народ?? Обсуждает народ везде и воля народа такова: чтобы Дамбас Позорный оставался Зоной. Просто Зоной. Пожизненно. Такова расплата дамбаских иуд за предательство Родины!
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15.10.2020 20:21 Відповісти
Народ на кухне обсуждает введение смертной казни за связь с врагом ( оккупантом) и его пособниками, и уголовное наказание за отрицание оккупации РФерией ОРДЛО, Крыма и Севастополя и нападении ( агрессии) РФ на Украину, лишении украинского гражданства всех обладателей рашен паспортов ( особенно полученных после 2013 года)., разрыв дип. отношений с Рашей, перекрытия линии соприкосновения с оккупированными ОРДЛО и Крымом. В общем многое обсуждают.. Но уж точно не о разрешении на употреблении наркотиков в медицине. ( разрешение проституции, однополые браки и т.д...)
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15.10.2020 20:32 Відповісти
Зе запакував головне для себе питання про Донбас в оболонку з п'яти питань. Наданя ВЕЗ Донбасу дає змогу зіграти зі статусом на користь кремля. Не пройде.
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15.10.2020 22:26 Відповісти
НАСТОЯЩИЙ УКРАИНЕЦ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗА СЕПАРАТИЗМ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИНЫ ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ САМЫМ ЖЕСТКИМ СПОСОБОМ !!!
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15.10.2020 22:26 Відповісти
Фомин тоже самое озвучивал
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15.10.2020 22:28 Відповісти
Бред
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15.10.2020 23:50 Відповісти
зона очень даже нужна... лет на 40... без права въезда в Украину и выезда из зоны... а назвать ее можно и свободной экономической... лишь бы эти падлы, наплевавшие на Украину и сейчас живущие на две пенсии посдыхали, не оставив после себя таких же уродов какими были сами...
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16.10.2020 04:36 Відповісти
 
 