"Питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі було нав'язано Медведчуком, народ не обговорює таке на кухні, - Гриценко
Ексміністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував "питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на сторінці в мережі Facebook.
Гриценко поцікавився у людей, чи справді вони обговорюють питання вільної економічної зони на Донбасі в повсякденному житті.
"Як на мене, то це питання було спочатку нав'язане нам з Вами путінським кумом Медведчуком, потім його другом/партнером Кравчуком разом із Фокіним, а тепер його медійно розганяє Зеленський. Чи я помиляюся - на Ваших кухнях справді галасують про "вільну економічну зону"?" - зазначив Гриценко.
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Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
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эти усы - ея сексуальные грёзы
Панталоний, лушпайка, агент набухла-Шевченко, прислуга богдана-лерос, рябошапка и прочая публика, котороя нам это говно «понавыбирало» и рьяно за него топило - теперь решили , что могут и имеют право учить остальных как дальше в этом п#зд€це выживать???
кого ? !!!!!
Але з з його твердженням згоден. Але чому тільки мервечук? Зебіл, за звичкою, озвучує усі шпаргалки, що йому кладуть на стіл.
На каком основании Донбасс должен иметь какие-то привилегии? Патамушта, типа, не гонит порожняк? Им отмываться еще лет 100, а не получать бонусы.
Значит рано ещё его устранять. Надо, чтобы такие как ты хлебнули по полной его "реформы".
Для того они друг дружку и выбрали -- одностайно.
зачем нам ещё один туповатый с фельдфебельским уклоном ?
Тебя ж за версту узнаешь )))
Ниже оно, после того, как спалилось, про собирательный образ рассказывает.
а теперь имеешь результат твоего права.
нравится ?
Достатньо подивитися на цифри росту ВВП влітку 2019 і на падіння ВВП в мінус в січні 2020 ще до початку карантину...
я тебе назову кучку из ЗЕ, а ті мне для сравнения назов'шь кучку из Пороха, которая больше.
идёт ?
Зе сам не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Поэтому вопросы, как раз к нему появились уже давно! Но фиг я угадал. Вопросы появились, оказывается, у него к избирателям)) Целых пять штук! И избиратели должны ему отвечать....
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.