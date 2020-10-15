"Питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі було нав'язано Медведчуком, народ не обговорює таке на кухні, - Гриценко

Ексміністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував "питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на сторінці в мережі Facebook.

Гриценко поцікавився у людей, чи справді вони обговорюють питання вільної економічної зони на Донбасі в повсякденному житті.

"Як на мене, то це питання було спочатку нав'язане нам з Вами путінським кумом Медведчуком, потім його другом/партнером Кравчуком разом із Фокіним, а тепер його медійно розганяє Зеленський. Чи я помиляюся - на Ваших кухнях справді галасують про "вільну економічну зону"?" - зазначив Гриценко.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

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