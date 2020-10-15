Харківська ОДА просить МОЗ дозволити лікувати пацієнтів із COVID-19 на дому: мобільні бригади ставитимуть крапельниці і кисневі концентратори
В алгоритм надання допомоги пацієнтам з COVID-19 необхідно внести зміни, які дозволять забезпечити більш якісне лікування на дому і завдяки цьому зменшити кількість хворих, які потребують госпіталізації, заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух.
"Ми разом з містом розробляємо дещо інший алгоритм надання допомоги хворим, який будемо пропонувати НСЗУ і Міністерству охорони здоров'я затвердити. Що передбачає цей алгоритм? Створення відповідного мобільного парку обладнання, тих-таки кисневих концентраторів, для того, щоб підтримати сімейну ланку медицини, щоб лікарі первинної ланки могли більш якісно надавати допомогу на дому, створюючи мобільні бригади, які будуть виїжджати до наших хворих, можливо, ставити крапельниці, забезпечувати хворих 3-4-5 днів кисневими концентраторами", - сказав Пастух, виступаючи перед депутатами на сесії Харківської облради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Таким чином ми зможемо більш якісно, більшій кількості надати допомогу в початковій стадії захворювання", - додав заступник голови ХОДА.
Він зазначив, що у пацієнта, який отримує кисень в першу добу, значно вищі шанси не стати тяжкохворим.
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Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
Просто щас уже ясно что будет перебор.
Но скорее всего запретят так делать. Это подкоп под медицинскую монополию.
Зачем тогда больницы в таком количестве, если почти всё можно лечить дома в более комфортных и безопасных условиях.
В многоквартирном могут быть проблемы. Китайцы просто заваривали двери подъездов.
Вже уявляю заголовки через місяць.
"В Харькавє на дамУ лікуються три мільйони хворих. Решта хворих про це ще не знають, але з нетерпінням, переминаючись з ноги на ногу, чекають чудодійної вах-цини від дяді Біла Гейца..."
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/
Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.
Лечить на дому нужно только тех у кого денег нет. Все равно умрут, так зачем бюджетные на них тратить.