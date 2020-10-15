УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8203 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 963 35

Харківська ОДА просить МОЗ дозволити лікувати пацієнтів із COVID-19 на дому: мобільні бригади ставитимуть крапельниці і кисневі концентратори

Харківська ОДА просить МОЗ дозволити лікувати пацієнтів із COVID-19 на дому: мобільні бригади ставитимуть крапельниці і кисневі концентратори

В алгоритм надання допомоги пацієнтам з COVID-19 необхідно внести зміни, які дозволять забезпечити більш якісне лікування на дому і завдяки цьому зменшити кількість хворих, які потребують госпіталізації, заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух.

"Ми разом з містом розробляємо дещо інший алгоритм надання допомоги хворим, який будемо пропонувати НСЗУ і Міністерству охорони здоров'я затвердити. Що передбачає цей алгоритм? Створення відповідного мобільного парку обладнання, тих-таки кисневих концентраторів, для того, щоб підтримати сімейну ланку медицини, щоб лікарі первинної ланки могли більш якісно надавати допомогу на дому, створюючи мобільні бригади, які будуть виїжджати до наших хворих, можливо, ставити крапельниці, забезпечувати хворих 3-4-5 днів кисневими концентраторами", - сказав Пастух, виступаючи перед депутатами на сесії Харківської облради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Таким чином ми зможемо більш якісно, ​​більшій кількості надати допомогу в початковій стадії захворювання", - додав заступник голови ХОДА.

Він зазначив, що у пацієнта, який отримує кисень в першу добу, значно вищі шанси не стати тяжкохворим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікар-інфекціоніст Голубовська: Ми входимо в найважчий епідсезон, треба дожити до квітня

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Харківщина (6054) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
В Харькове скорую к больному теперь может вызвать лишь так называемый семейный врач по звонку больного скорая уже не выезжает. Мест во всех больницах Харькова уже нет но самая главная беда дикая нехватка этих самых кислородных концентраторов даже в больницах. Откуда они думают их брать для больных короновирусом лежащим по домам абсолютно непонятно. Похоже начинаются те самые жуткие времена в Италии,Франции теперь и в Украине. В крайнем случае в Харькове начинается полная жопа и Гепа вовремя свалил оставив Харьков на произвол эпидемии. Я ни в коем случае не паникую и не нагнетаю панику но ситуация действительно ужасная. Но ещё ужасней поведение харьковчан которое добром не кончится уж точно.
показати весь коментар
15.10.2020 17:29
+9
Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы - Цензор.НЕТ 788
показати весь коментар
15.10.2020 16:59
+7
Какие такие "капельницы и концентраторы на дому"? К Кернесу, в соседнюю палату, которая засекречена? Ведь, в Харькове, вируса нет! Одна "икономика" на базаре...
показати весь коментар
15.10.2020 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьковская ОГА просит Минздрав разрешить лечить пациентов с COVID-19 на дому: мобильные бригады будут ставить капельницы и кислородные концентраторы - Цензор.НЕТ 788
показати весь коментар
15.10.2020 16:59 Відповісти
Та все уже! не ріпайтесь там в Харькове!
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
показати весь коментар
15.10.2020 19:18 Відповісти
блин!!!.. хреново это..
показати весь коментар
15.10.2020 19:43 Відповісти
На дому у полякової і кернеса.
показати весь коментар
15.10.2020 17:02 Відповісти
С бронхитом ложат в больничку, а с ковидом на дому-чудны дела твои!, Господи!)
показати весь коментар
15.10.2020 17:13 Відповісти
Так больничка на этом зарабатывает. В чем больше клиентов тем лучше
Просто щас уже ясно что будет перебор.
показати весь коментар
15.10.2020 17:28 Відповісти
дом где живет больной будет рад
показати весь коментар
15.10.2020 18:02 Відповісти
Переоборудования больших помещений спортплощадки и т д время упущено но на дому врачи не набегаються по квартирам.в одно место свозить и там легче лечить и организовать помощь .Не надо выдумывать велосипед.
показати весь коментар
15.10.2020 19:30 Відповісти
Спортзалы выставочные помещения имел ввиду.
показати весь коментар
15.10.2020 19:31 Відповісти
"На дому"... Де автор вчився? "На коридорі"?
показати весь коментар
15.10.2020 17:15 Відповісти
Какие такие "капельницы и концентраторы на дому"? К Кернесу, в соседнюю палату, которая засекречена? Ведь, в Харькове, вируса нет! Одна "икономика" на базаре...
показати весь коментар
15.10.2020 17:17 Відповісти
Молодцы. Хоть кто-то додумался, что стандартная медицина в данном случае мягко говоря малоэффективна. Пока чел обратится, пока дождутся теста, пока найдут место куда ложить и врачей. Проходит неделя в лучшем случае. После этого человека уже не в лучшем состоянии помещают в кучу больных, где запросто можно пдцепить еще какцю-то инфекцию и склеить ласты. Дай ему этот кислород на несколько дней раньше и всё было бы иначе.

Но скорее всего запретят так делать. Это подкоп под медицинскую монополию.
Зачем тогда больницы в таком количестве, если почти всё можно лечить дома в более комфортных и безопасных условиях.
показати весь коментар
15.10.2020 17:26 Відповісти
А как же лечебная тайна?!Ты думаеш соседи и знакомые больных обрадуются..узнав с ними рядом живёт куча ковидосников-19?! Будет просто злобный и истеричный писец!!! Особенно если это в мало населённом месте!!!!
показати весь коментар
15.10.2020 18:14 Відповісти
Если єто частный дом то вообще не вижу проблем.
В многоквартирном могут быть проблемы. Китайцы просто заваривали двери подъездов.
показати весь коментар
15.10.2020 18:25 Відповісти
В Харькове скорую к больному теперь может вызвать лишь так называемый семейный врач по звонку больного скорая уже не выезжает. Мест во всех больницах Харькова уже нет но самая главная беда дикая нехватка этих самых кислородных концентраторов даже в больницах. Откуда они думают их брать для больных короновирусом лежащим по домам абсолютно непонятно. Похоже начинаются те самые жуткие времена в Италии,Франции теперь и в Украине. В крайнем случае в Харькове начинается полная жопа и Гепа вовремя свалил оставив Харьков на произвол эпидемии. Я ни в коем случае не паникую и не нагнетаю панику но ситуация действительно ужасная. Но ещё ужасней поведение харьковчан которое добром не кончится уж точно.
показати весь коментар
15.10.2020 17:29 Відповісти
Гєпу в мЄри Харькава і COVID-19 втече
показати весь коментар
15.10.2020 18:31 Відповісти
Был лаг по времени около 4-6 месяцев так званая "власть" видосик снимала и в дорогу закатывали деньги А времени было уйма приготовиться но.. Теперь получите то за что голосовали в апреле 2019 Ну кто за это голосовал не жалко от слова совсем,жаль других кто не голосовал за Зе и стал заложником.
показати весь коментар
15.10.2020 19:35 Відповісти
Почему никто не вспоминает ярославского, которому зеленское чмо отдало быдлохарьков за борьбу с ковидом?
показати весь коментар
15.10.2020 17:34 Відповісти
Я так понял, что Гепу уже "на дому" лечат? И его дом- в Берлине?
показати весь коментар
15.10.2020 17:36 Відповісти
...в Дахау
показати весь коментар
15.10.2020 18:33 Відповісти
Клас!
Вже уявляю заголовки через місяць.
"В Харькавє на дамУ лікуються три мільйони хворих. Решта хворих про це ще не знають, але з нетерпінням, переминаючись з ноги на ногу, чекають чудодійної вах-цини від дяді Біла Гейца..."
показати весь коментар
15.10.2020 17:41 Відповісти
Можно еще по Новой почте отправлять.
показати весь коментар
15.10.2020 17:54 Відповісти
...голубами
показати весь коментар
15.10.2020 18:32 Відповісти
Ну, тогда за одно и морг в домашнем холодильнике!
показати весь коментар
15.10.2020 18:18 Відповісти
вскрытие сделает мобильный патологоанатом!
показати весь коментар
15.10.2020 18:21 Відповісти
Громадяни України, будьие патріотами - помирайте дома.
показати весь коментар
15.10.2020 18:34 Відповісти
На сході більше всього кричали, що ковід "безпечний" та "маски - зло!". Гепу вилікують в Германії, а ось бидлоелекторат Гепи хай дохне тихо вдома
показати весь коментар
15.10.2020 18:39 Відповісти
А чому не в Шаріте?!
показати весь коментар
15.10.2020 18:55 Відповісти
Та все уже! не ріпайтесь там в Харькове!
Полякова с Билік сделали свое дело!
По информации губернатора Харьковской области в "красную" зону карантина попали: Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
показати весь коментар
15.10.2020 19:14 Відповісти
https://twitter.com/Bykvu Букви

https://bykvu.com/ua/bukvy/trener-golova-harkivskoi-oda-kucher-opublikuvav-foto-z-portretom-kernesa/

Нічого особливого, просто голова Харківської ОДА Кучер опублікував фото з портретом Кернеса. І це викликало бурно реакцію в Мережі. Хтось навіть подумам, що аккаунт Кучера взломав Кернес.



Харківська ОДА просить МОЗ дозволити лікувати пацієнтів із COVID-19 на дому: мобільні бригади ставитимуть крапельниці і кисневі концентратори - Цензор.НЕТ 8685
показати весь коментар
15.10.2020 19:18 Відповісти
Нужно было так Кернеса лечить.
показати весь коментар
15.10.2020 19:24 Відповісти
Гепу не нужно было так лечить. Потому что у Гепы есть деньги.
Лечить на дому нужно только тех у кого денег нет. Все равно умрут, так зачем бюджетные на них тратить.
показати весь коментар
15.10.2020 19:35 Відповісти
Я именно об этом и хотел сказать..
показати весь коментар
15.10.2020 20:17 Відповісти
*****ская ОГА просит разрешить тяжелым пациентам помирать на дому. Мобильные бригады будут ставить им клизмы.
показати весь коментар
15.10.2020 19:34 Відповісти
це... пздць...
показати весь коментар
15.10.2020 21:06 Відповісти
 
 