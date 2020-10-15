Харківська ОДА просить МОЗ дозволити лікувати пацієнтів із COVID-19 на дому: мобільні бригади ставитимуть крапельниці і кисневі концентратори

В алгоритм надання допомоги пацієнтам з COVID-19 необхідно внести зміни, які дозволять забезпечити більш якісне лікування на дому і завдяки цьому зменшити кількість хворих, які потребують госпіталізації, заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух.

"Ми разом з містом розробляємо дещо інший алгоритм надання допомоги хворим, який будемо пропонувати НСЗУ і Міністерству охорони здоров'я затвердити. Що передбачає цей алгоритм? Створення відповідного мобільного парку обладнання, тих-таки кисневих концентраторів, для того, щоб підтримати сімейну ланку медицини, щоб лікарі первинної ланки могли більш якісно надавати допомогу на дому, створюючи мобільні бригади, які будуть виїжджати до наших хворих, можливо, ставити крапельниці, забезпечувати хворих 3-4-5 днів кисневими концентраторами", - сказав Пастух, виступаючи перед депутатами на сесії Харківської облради в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Таким чином ми зможемо більш якісно, ​​більшій кількості надати допомогу в початковій стадії захворювання", - додав заступник голови ХОДА.

Він зазначив, що у пацієнта, який отримує кисень в першу добу, значно вищі шанси не стати тяжкохворим.

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