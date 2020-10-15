Замовлення від Міноборони на виготовлення ракетних комплексів "Нептун" поки не отримували, - директор КБ "Луч" Коростельов
ГП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" поки не отримувало замовлення від Міністерства оборони України на виготовлення ракетних протикорабельних комплексів "Нептун".
Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів керівник підприємства Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційного замовлення ми ще не отримали, як і завдання щодо кількості комплексів і термінів їх поставки. Ми зі свого боку письмово підтвердили готовність почати серійне виробництво комплексів для ЗСУ.
Зараз наші виробничі потужності та підприємства, з якими ми працюємо в кооперації у цьому проєкті, а їх тільки основних близько 20, дозволяють нам виготовити дивізіон ракетних комплексів "Нептун" упродовж року", - сказав Коростельов.
За словами директора КБ "Луч", під час виготовлення РК "Нептун" використовуються коплектуючі тільки вітчизняного виробництва.
"Із зарубіжних партнерів нам би ніхто зі складових важливих систем нічого не продав би. У цій області є не багато виробників, і кожен дуже дорожить своїми розробками. І ніхто не хоче мати нових конкурентів.
Важливо, що підприємства вітчизняного ОПК змогли реалізувати цей проєкт і довели, що ми здатні конкурувати в такій високотехнологічній сфері. Ми випустили не просто крилату ракету, а "комплекс", який включає багато складових частин, від проєктування до бойових пусків і прийняття на озброєння", - зазначив Коростельов.
Будь ласка, зачекайте...
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Чувак, хто ти за фахом?
Таксист?
https://lugansk-ukraine.livejournal.com/tag/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD
КБ «Луч» как головному предприятию, которое проектировало весь комплекс, а также проектировало ракету, удалось за 2,5 года и в довольно стесненных финансовых ресурсах завершить эту работу, которая сама по себе является неординарной.
На самом деле, на разработку комплекса потрачены смешные цифры.
До конца следующего года дивизион ракетных комплексов «Нептун» может быть поставлен в войска. Я думаю даже, что даже раньше. Для изготовления составляющих ракетного комплекса нам потребуется порядка 10-11 месяцев. Тем более, его сдавать можно частями.
Такие системы вооружения, кроме нас, изготавливают еще порядка пяти стран. Поэтому мы - понятно, - имеем экспортный потенциал. Тем более, наша цена - не самая высокая.
Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.
Муділа, а це шо:
«Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.»
????!!!!!!!
Бо ж тут люди далекі від цих справ, теж читають його оці псевдотехнічні тексти, і деякі сприймають за факт.
«https://censor.net/ru/user/347491
Ракетна зброя че ПКР Оттоман яка атакує корабель зверху вниз і пробиває його корпус своєю кінетичною енергією і вибухає всередині бойовою частиною з запалювальними ***************! »
А от, якщо пробиває («пролітає») «Нептун», то погано:
«https://censor.net/ru/user/347491
Про ракету Нептун відомо .. Важка і велика ракета [«Нептун»] пролітає ціль наскрізь і вибух звичайної БЧ не наносить цілі істотних ушкоджень!»
(ідіоте, пролетіла і вибухнула? проблема спрацювання підривача всередині?
Ідіоте, ти не розумієш навіть, те, що пишеш сам !
100%.
Проект способен сохранить лишь только экспорт. На него вся надежда
Карл, ты только подумай, Карл! Депутат украинской Верховной Рады, не то, что не воевавший, а даже не служивший в ВСУ, предлягает СОКРАЩАТЬ их Армию во время ВОЙНЫ!
https://**********.com.ua/2020/10/oleg-korostelov-sered-novynok-kb-luch-u-linijczi-ptrk-nadlegkyj-kerovanyj-protytankovyj-kompleks/
Як я тут писав, що насправді нема ніх√я, то мене миттєво банили і позначали, як спам.
Подавіться тепер своїми банами.
хотя в такой ситуации как у нас в стране наверно 2 года вполне хватит что бы видно было что собой представляют говнополитики волею случая попавшите во власть.
Важно. Именно в этом суть: не надо импичмента, Майдана и т.д.
И точное знание, что выборы уже скоро, заставит не оскотиниваться избранных.
Если проще объяснить( ), вот местные выборы, в быдлохарькове усиленно чинят во всех дворах дороги, как и каждые гепины 5 лет. А так сволочь будет вынуждена чинить дороги каждый год.
-- именно поэтому:
Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали
Это как же, вашу мать -- извиняюсь, понимать? (с)
Російський ЦУП порадив космонавтам заклеїти скотчем місце розгерметизації, коли у них з'явиться вільний час, а також надіслати фото і відео можливого місця витоку.
https://techno.24tv.ua/mks-znayshli-mistse-vitoku-povitrya-za-dopomogoyu-novini-tehnologiy_n1436396