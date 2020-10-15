Замовлення від Міноборони на виготовлення ракетних комплексів "Нептун" поки не отримували, - директор КБ "Луч" Коростельов

ГП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" поки не отримувало замовлення від Міністерства оборони України на виготовлення ракетних протикорабельних комплексів "Нептун".

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів керівник підприємства Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційного замовлення ми ще не отримали, як і завдання щодо кількості комплексів і термінів їх поставки. Ми зі свого боку письмово підтвердили готовність почати серійне виробництво комплексів для ЗСУ.

Зараз наші виробничі потужності та підприємства, з якими ми працюємо в кооперації у цьому проєкті, а їх тільки основних близько 20, дозволяють нам виготовити дивізіон ракетних комплексів "Нептун" упродовж року", - сказав Коростельов.

За словами директора КБ "Луч", під час виготовлення РК "Нептун" використовуються коплектуючі тільки вітчизняного виробництва.

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"Із зарубіжних партнерів нам би ніхто зі складових важливих систем нічого не продав би. У цій області є не багато виробників, і кожен дуже дорожить своїми розробками. І ніхто не хоче мати нових конкурентів.

Важливо, що підприємства вітчизняного ОПК змогли реалізувати цей проєкт і довели, що ми здатні конкурувати в такій високотехнологічній сфері. Ми випустили не просто крилату ракету, а "комплекс", який включає багато складових частин, від проєктування до бойових пусків і прийняття на озброєння", - зазначив Коростельов.

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