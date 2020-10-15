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Замовлення від Міноборони на виготовлення ракетних комплексів "Нептун" поки не отримували, - директор КБ "Луч" Коростельов

Замовлення від Міноборони на виготовлення ракетних комплексів

ГП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" поки не отримувало замовлення від Міністерства оборони України на виготовлення ракетних протикорабельних комплексів "Нептун".

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів керівник підприємства Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційного замовлення ми ще не отримали, як і завдання щодо кількості комплексів і термінів їх поставки. Ми зі свого боку письмово підтвердили готовність почати серійне виробництво комплексів для ЗСУ.

Зараз наші виробничі потужності та підприємства, з якими ми працюємо в кооперації у цьому проєкті, а їх тільки основних близько 20, дозволяють нам виготовити дивізіон ракетних комплексів "Нептун" упродовж року", - сказав Коростельов.

За словами директора КБ "Луч", під час виготовлення РК "Нептун" використовуються коплектуючі тільки вітчизняного виробництва.

Читайте також: Для створення корабельного варіанту "Нептуна" необхідно мінімум півтора року, - директор КБ "Луч" Коростельов

"Із зарубіжних партнерів нам би ніхто зі складових важливих систем нічого не продав би. У цій області є не багато виробників, і кожен дуже дорожить своїми розробками. І ніхто не хоче мати нових конкурентів.

Важливо, що підприємства вітчизняного ОПК змогли реалізувати цей проєкт і довели, що ми здатні конкурувати в такій високотехнологічній сфері. Ми випустили не просто крилату ракету, а "комплекс", який включає багато складових частин, від проєктування до бойових пусків і прийняття на озброєння", - зазначив Коростельов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" вже через півтора місяці, а дивізіон з'явиться в 2021 році, - "Укроборонпром"

Автор: 

крилаті ракети (1070) Міноборони (7307) оборона (4770) ракети (4004) Коростельов Олег (17)


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Топ коментарі
+25
это зеленая диверсия Офиса перЗедента и МинОбороны против обороноспособности страны и нашей Армии.. Зеленых нужно вешать!!!
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15.10.2020 17:04
+20
И не получат- ..уйло не велит.
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15.10.2020 17:03
+16
А зачем? Моральный урод из краснодарского края Парашной *********, выкинутый в роддоме головой вниз, прямо на кафельный пол, некто Арахамия ВСУ сокращать будет. Во время войны.
Карл, ты только подумай, Карл! Депутат украинской Верховной Рады, не то, что не воевавший, а даже не служивший в ВСУ, предлягает СОКРАЩАТЬ их Армию во время ВОЙНЫ!
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15.10.2020 17:08
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Правила форума Рада форумчан
И не получат- ..уйло не велит.
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15.10.2020 17:03 Відповісти
А чи є той Нептун в реальності? Де бойові стрільби по кораблям? Поки що стріляли тільки по ліхтеру з отражателями. А чи побачить Нептун в морі реальний корабель і чи зможе його потопити! Звичайна осколково-фугасна бойова частина не підходить для атаки надводних цілей, потрібна **************-запалювальна. Да і траєкторія атаки не підходить, ракета на пробиває зверху вних корпус корабля, а лише пролітає корабель не наносячи йому критичних уражень! Цей ПКР ще доробляти років 10, краще б купили вже існуючий Оттоман.
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15.10.2020 17:11 Відповісти
«отражатэлямы»
Чувак, хто ти за фахом?
Таксист?
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15.10.2020 17:23 Відповісти
еХперт 😎
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15.10.2020 17:25 Відповісти
Пан Генеральний директор, Генеральний конструктор, Патріот України, Олег Петрович Коростильов, прямим текстом каже, що зелена влада САБОТУЄ роботи по прийняттю комплексу «Нептун» на озброєння ЗСУ, а воно, ідіот, мекече якусь маячню !
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15.10.2020 17:40 Відповісти
Немає що приймати на озброєння. Ракета на вміє атакувати зверху вниз і не має осколково-запалювальної *************** БЧ. Нептун це напівфабрикат який ще 10 років потрібно доводити до результату! Ми можемо ще 4 млрд. грн викинути на цю ракету і пан Коростильов чудово їх освоїть і буде цілуватись після кожного пуску зі сльозами на очах! Я б теж розціловував кожного ідіота який дав мені роздерибанити 4 млрд грн на Нептунах та Вільхах-М!
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15.10.2020 17:57 Відповісти
Санітара свого, що тебе розв'язав, розцілуй в сраку...
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15.10.2020 17:59 Відповісти
ЗАСПОКОЙСЯ НАЄМЧИКУ ЧИ ЙОМУ ПОДІБНИЙ, НЕ НИЙ ЗА ЗАРПЛАТУ, КОШТИ ПОТРІБНІ НА РАКЕТНУ ЗБРОЮ, А БІЛЯ КОРОСТИЛЬОВА ПРИКАЦАПЛЕНИЙ ТИ І РЯДОМ НЕ СТОЇШ..
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15.10.2020 18:49 Відповісти
Ракетна зброя че ПКР Оттоман яка атакує корабель зверху вниз і пробиває його корпус своєю кінетичною енергією і вибухає всередині бойовою частиною з запалювальними ***************! А Нептун це подєлка яку ще 10-15 років потрібно доводити до нормального функціоналу. Звичайно роботи вести потрібно, але не шаленими ресурсами по 4 млрд грн на рік!
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15.10.2020 18:52 Відповісти
Тварико, кацапська, ознайомся:

https://lugansk-ukraine.livejournal.com/tag/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD

КБ «Луч» как головному предприятию, которое проектировало весь комплекс, а также проектировало ракету, удалось за 2,5 года и в довольно стесненных финансовых ресурсах завершить эту работу, которая сама по себе является неординарной.
На самом деле, на разработку комплекса потрачены смешные цифры.
До конца следующего года дивизион ракетных комплексов «Нептун» может быть поставлен в войска. Я думаю даже, что даже раньше. Для изготовления составляющих ракетного комплекса нам потребуется порядка 10-11 месяцев. Тем более, его сдавать можно частями.
Такие системы вооружения, кроме нас, изготавливают еще порядка пяти стран. Поэтому мы - понятно, - имеем экспортный потенциал. Тем более, наша цена - не самая высокая.

Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.
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15.10.2020 19:19 Відповісти
ПКР Непут на здатно ефективно вражати морські надводні цілі, як це ще пояснити даунам? Немає потрібної бойової частини, а є тільки банально осколкова фугасна, яка не може знищити корабель! Ракета не може робити підскок перед ціллю, щоб атакувати зверху вниз, ще не вміє і на це потрібен час, щоб доводити ракету до потрібного стану. Головка самонаведення ракети ще не дозволяє розпізнавати на поврехні води морські цілі і наводити на них ракету. Поки що випробування проводились в ідеальних мовах, коли на ліхтерах, по яким стріляли ракетами ставили антени-отражатєлі які чітко наводили ракету на ціль спеціально відбитим сигналом, якій відивався в потрібному напрямку! Це все дитячий садочок а не бойова система! І в першу чергу потрібні ракети повітряного базування, бо пункти постійної дислокації та батареї ПКР Нептун будуть знищені в першу чергу ракетними ударами ворога і здійснити атаку по кораблям та катерам противника ми зможем тільки доставивши ракету літаками або гелікоптерами і здійснивши пуски з поза меж дії корабельної та берегової системи ППО ворога!
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15.10.2020 19:31 Відповісти
Ідіоте, хто ти за фахом ?!
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15.10.2020 19:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/347491 «.....а Нептун це сира болванка, яку потрібно ще вчити літати і долати РЕБ та ППО ворога!»

Муділа, а це шо:
«Як стало відомо Defense Express під час випробувань, які пройшли 17 червня, до межі закритого під час стрільб сектору акваторії підійшли кораблі Чорноморського флоту РФ, які намагались засобами радіоелектронної боротьби подавити керування та наведення крилатої ракети.
Попри це, комплекс РК-360МЦ "Нептун", включно із системами навігації та наведення на ціль ракети Р-360, відпрацювали штатно.»
????!!!!!!!
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15.10.2020 20:53 Відповісти
залиште - ігорок це безнадіний сабж. Йому постили фоточки того ж USS Cole де діромаха такка що фура заїде, техніка в хлам, комунікації в хлам, особовий склад буквально срав в штани (читайте спогади) - і це не від ПКР, а від галімого човна з вибухівкою який вибухнув поруч з бортом.
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15.10.2020 23:22 Відповісти
Та я ж не для нього пишу.
Бо ж тут люди далекі від цих справ, теж читають його оці псевдотехнічні тексти, і деякі сприймають за факт.
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16.10.2020 10:43 Відповісти
Ви розповсюджуєте чутки а не факти. Факт в тім що Нептун не є ефективною зброєю! Європейці свої ракети Отомат навіть переробляли для атаки морської цілі зверху, бо атака в борт не приносить бажаного ефекту і не знищує корабель, а Отомат має запалювальні ************* а не дешеву осколкову БЧ як у Нептуна! А ви досі як довбень продовжуєте стверджувати що Нептун це реальна зброя! Порівняйте ТТХ Нептуна з європейськими аналогами і побачити що Нептун це дешева підйопка.
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16.10.2020 10:50 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/articles/detalno-pro-raketu-neptun/ Що відомо про ракету "Нептун"
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15.10.2020 19:28 Відповісти
Про ракету Нептун відомо що вона занадто важка і велика для розміщення на артилерійських, десантних та ракетних катерах, на літаках та гелікоптерах і тому вся ця розробка йде в смітник, бо її неможливо буде застосувати в реальних бойових умовах. На мобільних установках ракети будуть знищені ракетними та авіаційними ударами ще під час висування ПКР Нептун на вогневі позиції та в ППД, а на літаки їх прикрутити не вийде! Ось і вся розробка! Так завжди буває коли немає мізків у влади і розробникам дають можливість самим визначати ТТХ майбутньої зброї! Ось вони і намутили! Важка і велика ракета пролітає ціль наскрізь і вибух звичайної БЧ не наносить цілі істотних ушкоджень! Короче повна куйня! Орден дайте Коростильову за утилізацію 4 млрд грн! За ці гроші можна було накупити Оттоманів і надійно захистити узбережжя
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15.10.2020 19:36 Відповісти
Отут харашо, шо пробиває :
«https://censor.net/ru/user/347491

Ракетна зброя че ПКР Оттоман яка атакує корабель зверху вниз і пробиває його корпус своєю кінетичною енергією і вибухає всередині бойовою частиною з запалювальними ***************! »Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев - Цензор.НЕТ 6984
А от, якщо пробиває («пролітає») «Нептун», то погано:

«https://censor.net/ru/user/347491

Про ракету Нептун відомо .. Важка і велика ракета [«Нептун»] пролітає ціль наскрізь і вибух звичайної БЧ не наносить цілі істотних ушкоджень!»
(ідіоте, пролетіла і вибухнула? проблема спрацювання підривача всередині?

Ідіоте, ти не розумієш навіть, те, що пишеш сам !
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15.10.2020 19:52 Відповісти
Вибух відбувається всередині цілі, але двигун інерцією виносить все полум'я від вибуху назовні і пожежа всередині не починається. А якби були *************, які вибухом розкидувались в різні відсіки і вибухали після того як двигун ракети проб'є корпус і вилетить назовні, це б давало більший ефект, бо більшість кораблів потопають не від пробоїн ракети і не від вибухів БЧ, а від пожежі.
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15.10.2020 23:32 Відповісти
Чувак, ти стоїш на обліку у психіатра.
100%.
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16.10.2020 10:44 Відповісти
Європейці переробляли свої ПКР Отомат на атаку зверху, саме тому що атака в борт не дає потрібного ефекту! Це відомі факти, тільки вони невідомі розробникам Нептуна! А може відомі але розробники вважають населення України ідіотами!
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16.10.2020 10:51 Відповісти
Який ПКР Оттоман - це взагалі що? Ігорок ти що куриш а?
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15.10.2020 23:30 Відповісти
Є ПКР Оттоман, з запалювальними ***************. Дуже цікава ракета, яка стоїть на озброєнні кількох країн і може бути розміщена на всіх типах катерів, літаків, гелікоптерів.
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15.10.2020 23:33 Відповісти
Хто виробник?
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15.10.2020 23:36 Відповісти
Правильна назва ПКР Otomat, її виробник - європейський концерн керованих ракет MBDA
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16.10.2020 00:05 Відповісти
Отож, а ніякий не отоман. Італійське лайно, яке кинули французи і стоїть на озброєні в країнах третього світу.
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16.10.2020 00:14 Відповісти
Отомат вважається найбільш потужною та ефективною протикорабельною ракетою яка стоїть на озброєнні європейських армій! Французи відмовились від дорогої модернізації Отомата щоб направити кошти власним виробникам озброєння, але від цього Отомат не став гіршим.
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16.10.2020 09:47 Відповісти
Єдина європейська армія де стоїть Отомат - це Італія (країна виробник). Решта країни третього світу.
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16.10.2020 11:38 Відповісти
Чувак $20 млн, це 4 мільярди гривень? Точно?
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15.10.2020 19:36 Відповісти
Про які 20 млн. доларів йдеться? в 2018 році видали АВАНСОМ (без урахування вже виданих в попередні періоди коштів) більше 4 млрд грн на ракетні програми Вільха-М та Нептун і ці гроші десь загубились, а до того ще не один мілярд був вбуханий в ракетні розробки КБ Луч які нічого не дали! КБ Луч потрібно підвішувати за ноги і трусити щоб вони розповіли як вони з порошенком утилізовували державні мільярди! Такої куйні як Вільха-М яка не може гнучкими рулями Луча відхилятись за межі еліпса розсіювання - я ще не бачив, а Нептун це сира болванка, яку потрібно ще вчити літати і долати РЕБ та ППО ворога! А велику та повільну ковбасу-ракету збити засобами ППО абсолютно нескладно! Що передового в ПКР Нептун? Нічого! Вона летить на дозвукових швидкостях як звичайний літак і можна її розстрілювати хоч з корабля хоч з літака ракетами і навіть артилерійським озброєнням! Чим хвалиться КБ Луч? Що вони розробили зброю 80-х років минулого століття? Де надзвукові швикості, де складна траєкторія, де ******* засоби наведення, де наведення по даним БПЛА та супутників?
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15.10.2020 19:42 Відповісти
П Р У Ф про «4 мільярди грн. авансом у 2018 на «Нептун», Б У Д Е ? !
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15.10.2020 20:08 Відповісти
В 2018 році уряд виділив додаткові 4 млрд грн на закупівлю ракетних систем Нептун та Вільха-М і ці гроші отримали АВАНСОМ за непоставлену продукцію та послуги і роздерибанили в КБ Луч.
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15.10.2020 23:53 Відповісти
П Р У Ф
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16.10.2020 10:45 Відповісти
Зебіл він місцевий за фахом.
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15.10.2020 18:43 Відповісти
Нептун нептуном, а мене от цікавить чи є той ігорьок в реальності?
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15.10.2020 23:16 Відповісти
Та ні! Це Арахамія вже військо скорочує.. Для "прискорення" треба один екземпляр запустити в ту контору...
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15.10.2020 17:30 Відповісти
это зеленая диверсия Офиса перЗедента и МинОбороны против обороноспособности страны и нашей Армии.. Зеленых нужно вешать!!!
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15.10.2020 17:04 Відповісти
При этой плесени и не получите...
Проект способен сохранить лишь только экспорт. На него вся надежда
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15.10.2020 17:08 Відповісти
А зачем? Моральный урод из краснодарского края Парашной *********, выкинутый в роддоме головой вниз, прямо на кафельный пол, некто Арахамия ВСУ сокращать будет. Во время войны.
Карл, ты только подумай, Карл! Депутат украинской Верховной Рады, не то, что не воевавший, а даже не служивший в ВСУ, предлягает СОКРАЩАТЬ их Армию во время ВОЙНЫ!
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15.10.2020 17:08 Відповісти
Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев - Цензор.НЕТ 3033
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15.10.2020 17:33 Відповісти
Тут повне інтерв'ю
https://**********.com.ua/2020/10/oleg-korostelov-sered-novynok-kb-luch-u-linijczi-ptrk-nadlegkyj-kerovanyj-protytankovyj-kompleks/
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15.10.2020 17:27 Відповісти
На рояли скоро получите заказ.
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15.10.2020 17:29 Відповісти
Що і треба було довести.
Як я тут писав, що насправді нема ніх√я, то мене миттєво банили і позначали, як спам.
Подавіться тепер своїми банами.
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15.10.2020 17:30 Відповісти
При Порохе уже бы все кричали зрада...
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15.10.2020 17:42 Відповісти
ничего удивительного, горный козел ара хам ия озвучил доктрину зеленый мразей, - сокращение армии. похоже пора разгонять этих зебаранов и даешь досрочные!!
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15.10.2020 17:47 Відповісти
В идеале выборы очередные должны быть раз в год - нельзя никому доверять такие должности на 5 лет!
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15.10.2020 18:29 Відповісти
в принципе на сколько срок не важно. важна процедура реального импичмента презика и реальная процедура отправки в небытие говнопарламента. а не сидеть и ждать пока правящие мрази нажрутся и решат сами свалить по забугорным вилам.
хотя в такой ситуации как у нас в стране наверно 2 года вполне хватит что бы видно было что собой представляют говнополитики волею случая попавшите во власть.
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15.10.2020 19:10 Відповісти
в принципе на сколько срок не важно.

Важно. Именно в этом суть: не надо импичмента, Майдана и т.д.
И точное знание, что выборы уже скоро, заставит не оскотиниваться избранных.
Если проще объяснить( ), вот местные выборы, в быдлохарькове усиленно чинят во всех дворах дороги, как и каждые гепины 5 лет. А так сволочь будет вынуждена чинить дороги каждый год.
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15.10.2020 20:19 Відповісти
Україна має бути парламентською республікою. Не було і не буде у нас достойного президента, бо кожен українець - сам собі гетьман. Це історична правда нашого народу. Тому потрібно враховувати менталітет українців, реформувати парламент відповідно до ******** потреб держави і обрати його. А про інститут президенства згадувати як невдалий експеримент у підручниках історії України.
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15.10.2020 19:15 Відповісти
Не принципиально, если каденция тех же депутатов тоже будет год. Кроме того, по Конституции мы и так парламентская страна, Рада главнее президента.
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15.10.2020 20:21 Відповісти
На ракетах не наворуешь а вот в асфальт закатать это да
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15.10.2020 17:56 Відповісти
та про які гроші на оборону ви говорите? вони краще клістрони з комплексів ппо повитягують щоб навіть старі ракети не полетіли
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15.10.2020 17:58 Відповісти
Навіщо замовляти,для малороссів війни РФ проти України не існує.
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15.10.2020 18:00 Відповісти
Важно, что предприятия отечественного ОПК смогли реализовать этот проект и доказали, что мы способны конкурировать в такой высокотехнологичной сфере.
-- именно поэтому:
Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали
Это как же, вашу мать -- извиняюсь, понимать? (с)
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15.10.2020 18:02 Відповісти
На МКС знайшли місце витоку повітря за допомогою пакетика чаю

Російський ЦУП порадив космонавтам заклеїти скотчем місце розгерметизації, коли у них з'явиться вільний час, а також надіслати фото і відео можливого місця витоку.
https://techno.24tv.ua/mks-znayshli-mistse-vitoku-povitrya-za-dopomogoyu-novini-tehnologiy_n1436396
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15.10.2020 20:00 Відповісти
Це вже не просто дно. Це повний пи##дець...
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15.10.2020 20:17 Відповісти
Наверное у Зе стратега вы заказа так и не получите. Они вот уже про сокращение начали говорить...
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15.10.2020 21:12 Відповісти
Это потому, что мартышка Арахамия ещё не выпал из окна.
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18.10.2020 22:22 Відповісти
 
 