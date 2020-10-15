Політика Зеленського ведеться проти інвесторів у "зелену" енергетику, - Energy Watch Group
Політика президента України Володимира Зеленського спрямована проти розвитку "зеленої" енергетики в Україні, що призводить до відтоку інвестицій з країни.
Про це заявив президент Energy Watch Group Ганс-Йозеф Фелл в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Обозреватель.
"Президент Зеленський закликав інвесторів вкладати гроші в "зелену" енергетику. Так що, ми бачимо, що він має позитивну думку щодо поновлюваних джерел енергії, але вся його політика побудована проти виконання цих цілей", – сказав Фелл.
Він наголосив, що рішення влади про ретроспективне зменшення "зеленого" тарифу є негативним сигналом для всіх інвесторів як українських, так і зарубіжних. У такій ситуації інвестори можуть надовго піти з України, причому не тільки ті, хто вкладає в розвиток енергетики, але й ті, хто інвестує в інші сфери.
"Скорочення "зелених тарифів" заднім числом – це сигнал для інвесторів у всіх інших сферах – сільському господарстві і так далі. Тобто, це сигнал про те, що Україна – країна, в якій немає стабільних законів, їх можуть поправити заднім числом і це може привести до катастрофи. Подібні кризи ми спостерігали в Іспанії, Чехії 10 років тому. Й іноземні інвестори просто зникли з обох країн, також з інших сфер", – пояснив Фелл.
На його думку, встановлені зараз розміри "зелених" тарифів, не є стабільними, й інвестори не впевнені, що в майбутньому їх знову не змінять. Тому ризик інвестування в Україну для них досяг критичної позначки.
"Нові "зелені" тарифи також нестабільні, вони закріплені навіть не на 20 років, а до 2029 року. І ця причина, з якої ніхто не захоче інвестувати в Україну. Це занадто короткий проміжок часу, який не дає впевненості в стабільності для інвестицій", – констатував Фелл.
Як повідомлялося, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.
За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проєктів зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.
За інформацією з судових реєстрів, уже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.
Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону – і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників чистої електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми.
Крім того, закон визначає терміни й обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію із серпня цього року.
Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашено, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (із значним запізненням), за вересень – 27%.
Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення у четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.
Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, зокрема перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.
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2 способи.
1.ТИ -Ахмєтов.
Домовляєшся з Президентом ПЄтєю ,він організовує "схему",і він через свого ВОВКА встановлює тариф більший,яку у Німеччині.
2. Ти -не АХмєтов. Ти просто іноземець..
Береш кредит,можна навіть в в українському банку.
ЗАкуповуєш електростанцію.Оплачуєш хабарі місцевій владі..
Бабло йде,вистачає... навіть на "джинсу" на Цензорі...
Так ещё и недовольны, что их контракты пересматривают.
под них тариф раздуть для других видов ветро-енергетики и тем более малых ГЕС тарифы трогать нельзя иначе похерим перспекитвную и главное благородную отрась - зеленую энергетику.
А це що було? Не схоже на сарказм. І руду гниду ніхто в Україні не назве "рінатліанідичь". І яких "інвесторів" ти ще чекаєшь?
1) В Украине один из самых грязных в мире угольрных технологий
2) У нас раздуто кол-во тепловых эл.станции - они не нужны стране они нужны олигархам
3) У нас загоняют зеленую энергетику под ковер, при этом сам олигарх ее же и развивают но свои проекты на будущее
4) .Основной бенифициар этих процесо Р. Ахзметов.
Если вы не солгласны потрудитесь писать понятней, а то пишите как буд-то у вас растройстов мышления или специально манипулируете.
Технологія видобутку вугілля однакова в світі і вона збиткова. Інша справа, що в розвинутих країнах існують правивла безпечного видубутку.
2. АЕС і ГЕС - джерело найдешевшої енергетики. Треба тільки слідкувати за їх технічним станом. І олігархам, (як твій володар десятка обленерго) вони потрібні тільки для того, що б продавати копійчану електроенергію за "зеленим тарифом".
3. Див. пункт 2. А вкладають тому, що демонтувати сонячні панелі і вітряки можна за тиждень і продати їх десь в Зімбвабве чи Габоні Де ще лохи непугані живуть, але без промислових потужностей.
4. Ага.
За зелёный тариф плачу не только я, но и вы платите в лице государства, которое обязано согласно подписанным контрактам выкупать производимую разными производителями зелёную электроэнергию. А контракты там долгосрочные.
Потому меня волнует не опыт Испании, которая по сути из себя ничего не представляет, а опыт США, Германии, Британии и многих других, которые прошли через высокие Зеленые тарифы, а сегодня уже собирают сливки с порой более 50% доли ВИЭ по низким ценам, загоняющие порой оптовые цены на электроэнергию в минус.
И ничего ты никому не платишь по Зеленому тарифу. Ни на копейку твой тариф не снизится если даже совсем отменить Зеленый. Потому что тариф этот выплачивается с чистой прибыли производителей энергии гос компаний, которой с тобой никто не делился все равно.
Тебя лучше бы волновал тот факт, что на субсидирование государство теряет в разы больше чем выплачивает по Зеленому тарифу. Один только нищий субсидиант Коломойский наносит официально убытков под миллиард получая энергию по заниженным тарифам. А еще бы тебя волновало сколько неофициальных убытков через воровские схемы вроде "Золотого ключика" Геруса.
"Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер", - объяснил Фелл."
Ой... біда-біда... Так прямо Чехія І Іспанія загнулись без спекулянтів-шмаровозників.
Источник: https://censor.net/ru/n3225007
У нас это зелёная энергетика какая-то особенная?
"Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group"
Це він зробив. А основним «інвестором» був Клюєв.
Після 2014 Клюєв продав свій зелений бізнес іноземцям.
Не брешіть, дуже не красиво.
З вас інвестори як із х@я молоток. Ці «інвестиціі» тупий грабунок бюджету, тобто нас громадян.
Нема тут ніякоі політики. Просто «нету денег но ви держитесь». Нема чим платити за нікому не потрібну зелену енергетику.
Скоро вже пенсіі не буде чим платити.