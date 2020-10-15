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Політика Зеленського ведеться проти інвесторів у "зелену" енергетику, - Energy Watch Group

Політика Зеленського ведеться проти інвесторів у

Політика президента України Володимира Зеленського спрямована проти розвитку "зеленої" енергетики в Україні, що призводить до відтоку інвестицій з країни.

Про це заявив президент Energy Watch Group Ганс-Йозеф Фелл в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Обозреватель.

"Президент Зеленський закликав інвесторів вкладати гроші в "зелену" енергетику. Так що, ми бачимо, що він має позитивну думку щодо поновлюваних джерел енергії, але вся його політика побудована проти виконання цих цілей", – сказав Фелл.

Він наголосив, що рішення влади про ретроспективне зменшення "зеленого" тарифу є негативним сигналом для всіх інвесторів як українських, так і зарубіжних. У такій ситуації інвестори можуть надовго піти з України, причому не тільки ті, хто вкладає в розвиток енергетики, але й ті, хто інвестує в інші сфери.

"Скорочення "зелених тарифів" заднім числом – це сигнал для інвесторів у всіх інших сферах – сільському господарстві і так далі. Тобто, це сигнал про те, що Україна – країна, в якій немає стабільних законів, їх можуть поправити заднім числом і це може привести до катастрофи. Подібні кризи ми спостерігали в Іспанії, Чехії 10 років тому. Й іноземні інвестори просто зникли з обох країн, також з інших сфер", – пояснив Фелл.

На його думку, встановлені зараз розміри "зелених" тарифів, не є стабільними, й інвестори не впевнені, що в майбутньому їх знову не змінять. Тому ризик інвестування в Україну для них досяг критичної позначки.

"Нові "зелені" тарифи також нестабільні, вони закріплені навіть не на 20 років, а до 2029 року. І ця причина, з якої ніхто не захоче інвестувати в Україну. Це занадто короткий проміжок часу, який не дає впевненості в стабільності для інвестицій", – констатував Фелл.

Як повідомлялося, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проєктів зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією з судових реєстрів, уже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону – і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників чистої електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми.

Крім того, закон визначає терміни й обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію із серпня цього року.

Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашено, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (із значним запізненням), за вересень – 27%.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення у четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, зокрема перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Автор: 

енергетика (2577) інвестори (444)


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Топ коментарі
+8
Та вы шо? Народу так нужна зелёная энергетика по семь гривень за кв,народ богатый,может заплатить
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15.10.2020 17:09
+5
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 9509
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15.10.2020 17:11
+5
Инвесторам зелёной энергетики все равно, что за эту энергетику мы платим дороже за электроэнергию. Я помню в Испании слушала по тв, что государство предложило ивестировать в зелёную энергетику людям, те вложились, а потом Испания отказалась от этого проекта ввиду нецелесообразности. Так мы зато вляпались. Теперь эта экологичность , которая к тому же нуждается в регуляторе неэкологичном от тепловых электростанций на угле- проблема , да ещё и по огромной цене, не имеющей аналогов в мире! И кто, интересно, нам все это устроил?
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15.10.2020 17:13
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Зелёные против зелёных - это как пчелы против меда.
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15.10.2020 17:09 Відповісти
ИДИТЕ В СРАКУ ИНВЕСТОРЫ !!! Гниды-- это не инвестиции а развод Украины !!! За такую зелень нужно садить с конфискацией до 3 го колена !!! Какие ублюдки пропихнули этот закон всех нужно под следствие и без разницы какие должности
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15.10.2020 19:58 Відповісти
"зелений" енергетичний бізнес в Україні.

2 способи.
1.ТИ -Ахмєтов.
Домовляєшся з Президентом ПЄтєю ,він організовує "схему",і він через свого ВОВКА встановлює тариф більший,яку у Німеччині.
2. Ти -не АХмєтов. Ти просто іноземець..
Береш кредит,можна навіть в в українському банку.
ЗАкуповуєш електростанцію.Оплачуєш хабарі місцевій владі..
Бабло йде,вистачає... навіть на "джинсу" на Цензорі...
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15.10.2020 20:45 Відповісти
Лолка, в Германии зелёный тариф на старте был 0,7 евро за квт
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15.10.2020 21:43 Відповісти
А у нас при Овоще 051 евро!!!! Эту схему Чивокуня сделал под Клюева, но тут власть поменяли и туда полезли все кому не лень.
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15.10.2020 22:45 Відповісти
Ага, и заодно ЕС и МВФ посади с конфискацией. Только долги сначала верни)))
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15.10.2020 21:42 Відповісти
Та вы шо? Народу так нужна зелёная энергетика по семь гривень за кв,народ богатый,может заплатить
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15.10.2020 17:09 Відповісти
Политика Зеленского ведется против иностранных инвесторов в "зеленую" энергетику Ахметова
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15.10.2020 18:46 Відповісти
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 9509
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15.10.2020 17:11 Відповісти
Инвесторам зелёной энергетики все равно, что за эту энергетику мы платим дороже за электроэнергию. Я помню в Испании слушала по тв, что государство предложило ивестировать в зелёную энергетику людям, те вложились, а потом Испания отказалась от этого проекта ввиду нецелесообразности. Так мы зато вляпались. Теперь эта экологичность , которая к тому же нуждается в регуляторе неэкологичном от тепловых электростанций на угле- проблема , да ещё и по огромной цене, не имеющей аналогов в мире! И кто, интересно, нам все это устроил?
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15.10.2020 17:13 Відповісти
Не знаєте хто влаштував? Тю, так це відомо! Захмарні зелені тарифи ввели при Янику - спеціально для братів Клюєвих, в яких був бізнес по виробництву сонячних батарей...
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15.10.2020 17:16 Відповісти
Клюева нет, а дело его живет?

Так ещё и недовольны, что их контракты пересматривают.
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15.10.2020 17:20 Відповісти
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 7350
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15.10.2020 17:28 Відповісти
Там ахмєтка головний "інвестор" ну і пару іноземних лижних інструкторів. Клюєві, як всігда, смотрящі.
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15.10.2020 17:29 Відповісти
Попередники, начиная с овоща.
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15.10.2020 17:17 Відповісти
Вот не надо, вы что за Ахметова масть тянете? такое ощущение что это его менеджер написал. НАм вообще не нужные тепловые станции, для регуляции, достаточно гидроэнергетики поэтому их в совке так много и построили. чтобы регулировать ночное и дневное потребление. . Это раз. Во вторых Украина не выполняет обязательств преред ЕС по внедрению зеленых электростенаций, сейчас точных цифр уже не помню хотя с ними в руках когда то выступал, но в несколько раз меньше чем планировалось. Это два. Клюев действительно раздул "зеленый тариф" потому что строил масово СЭС (солн.эл. станции)
под них тариф раздуть для других видов ветро-енергетики и тем более малых ГЕС тарифы трогать нельзя иначе похерим перспекитвную и главное благородную отрась - зеленую энергетику.
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15.10.2020 17:20 Відповісти
Так ахметов и есть одним из инвесторов в зелёную энергетику. После его полей необъятных с солнечными батареями, где порошенко ленточку перерезал, предпринимателям запретили размещать эти объекты на земле. По-видимому, этот бизнес не для всех
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15.10.2020 17:26 Відповісти
ДА, знаем, только у него больше все таки ветроеэнергетика. Так правильно, он же не дурак .пока такие как вы поливают отрасль и отпугивают инвесторов Ренат Леонидович кует будущий энергобизнес для детей и внуков.
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15.10.2020 17:29 Відповісти
А деньги при этом зарабатывает на угле для тепловых станций и на отоплении населения. При этом наши угольные технологии одни из самых грязных и вредных в мире. Помните в том году пятно из космоса над Украниой, (смог) вот это оно и есть и имя этому смогу Ахметов Ринат Леонидович (один он)
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15.10.2020 17:34 Відповісти
де вас роблять таких розумово обдарованих? "Ренат Леонидович" мабуть тобі прямо в палаті сматфон подарив (і це показали по ТРК "Україна"), що б ти могло на кнопки тицять.
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15.10.2020 17:37 Відповісти
Розумово обдароване. шо ты хочешь конкретней? какие у вас претензии по существу. Лижем жопу ахметову - лижи и дальше, мразь.
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15.10.2020 17:39 Відповісти
"пока такие как вы поливают отрасль и отпугивают инвесторов Ренат Леонидович кует будущий энергобизнес для детей и внуков."

А це що було? Не схоже на сарказм. І руду гниду ніхто в Україні не назве "рінатліанідичь". І яких "інвесторів" ти ще чекаєшь?
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15.10.2020 17:45 Відповісти
НЕ понимаю что вы хотите. Все четко написано это не сарказм коенчно - это правда.
1) В Украине один из самых грязных в мире угольрных технологий
2) У нас раздуто кол-во тепловых эл.станции - они не нужны стране они нужны олигархам
3) У нас загоняют зеленую энергетику под ковер, при этом сам олигарх ее же и развивают но свои проекты на будущее
4) .Основной бенифициар этих процесо Р. Ахзметов.
Если вы не солгласны потрудитесь писать понятней, а то пишите как буд-то у вас растройстов мышления или специально манипулируете.
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15.10.2020 17:52 Відповісти
1) В Украине один из самых грязных в мире угольрных технологий

Технологія видобутку вугілля однакова в світі і вона збиткова. Інша справа, що в розвинутих країнах існують правивла безпечного видубутку.
2. АЕС і ГЕС - джерело найдешевшої енергетики. Треба тільки слідкувати за їх технічним станом. І олігархам, (як твій володар десятка обленерго) вони потрібні тільки для того, що б продавати копійчану електроенергію за "зеленим тарифом".
3. Див. пункт 2. А вкладають тому, що демонтувати сонячні панелі і вітряки можна за тиждень і продати їх десь в Зімбвабве чи Габоні Де ще лохи непугані живуть, але без промислових потужностей.
4. Ага.
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15.10.2020 18:13 Відповісти
А бабушки на лавочке тебе ничего рассказывали? И где ты там и кому платила за зелёный тариф?)))
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15.10.2020 21:45 Відповісти
Если вы не слышали о том, что Испания отказалась от зелёного тарифа, то это не означает, что этого не было. Там тоже инвесторы забомбили государство исками, но, тем не менее, это оказалось более выгодным, чем его принятие.

За зелёный тариф плачу не только я, но и вы платите в лице государства, которое обязано согласно подписанным контрактам выкупать производимую разными производителями зелёную электроэнергию. А контракты там долгосрочные.
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15.10.2020 23:11 Відповісти
Успешные люди слушают и следуют позитивным примерам, а неудачники оправдывают свою бедность и никчемность негативными.
Потому меня волнует не опыт Испании, которая по сути из себя ничего не представляет, а опыт США, Германии, Британии и многих других, которые прошли через высокие Зеленые тарифы, а сегодня уже собирают сливки с порой более 50% доли ВИЭ по низким ценам, загоняющие порой оптовые цены на электроэнергию в минус.
И ничего ты никому не платишь по Зеленому тарифу. Ни на копейку твой тариф не снизится если даже совсем отменить Зеленый. Потому что тариф этот выплачивается с чистой прибыли производителей энергии гос компаний, которой с тобой никто не делился все равно.

Тебя лучше бы волновал тот факт, что на субсидирование государство теряет в разы больше чем выплачивает по Зеленому тарифу. Один только нищий субсидиант Коломойский наносит официально убытков под миллиард получая энергию по заниженным тарифам. А еще бы тебя волновало сколько неофициальных убытков через воровские схемы вроде "Золотого ключика" Геруса.
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16.10.2020 22:19 Відповісти
Прогресс должен улучшать жизнь народа, а не превращать его в источник доходов хитрых бизнесменов.
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15.10.2020 17:15 Відповісти
Тут хай "зелені" інвестори (в морді рудої гниди) йдуть лісом. В країні АЕС, ГЕС -електроенергія копіки вартує.
"Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер", - объяснил Фелл."
Ой... біда-біда... Так прямо Чехія І Іспанія загнулись без спекулянтів-шмаровозників.
Источник: https://censor.net/ru/n3225007
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15.10.2020 17:18 Відповісти
Политика президента Украины Владимира Зеленского направлена против развития "зеленой" энергетики в Украине, что приводит к оттоку инвестиций из страны.Источник: https://censor.net/ru/n3225007Да оттокнули бы вы уже все в страны с дешевой зеленной электроэнергией! Дешевая энергия украинских (государственных) атомных электростанций не востребована, а вы, гады, сидите на шее у народа Украины и еще возмущаетесь.
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15.10.2020 17:20 Відповісти
При наличии "инвесторов", ради которых, закрывают АЭС, бульдозер на поля с панелями.
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15.10.2020 17:26 Відповісти
Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Не сдавать же пианисту своих кормильцев и благодетелей.
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15.10.2020 17:30 Відповісти
На кой ляяд нам нужна такая энергетика !!!!
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15.10.2020 17:31 Відповісти
Кацапы вчера хвастали, что у них цена себестоимости электроэнергии практически сравнялась для разных источников генерации.
У нас это зелёная энергетика какая-то особенная?
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15.10.2020 17:35 Відповісти
Она не особенная. Она принята для "особых" людишек, вхожих в ОП.
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15.10.2020 17:52 Відповісти
Пусть этот Ганс расскажет, что в Германии, например, зеленый тариф почти в два раза меньше тарифа для населения! "Европейские" и китайские Ахметовы вместе с нашим рыжим и братьями Клюевыми решили не слабо нагреть украинцев.
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15.10.2020 17:39 Відповісти
Політика зеленського спрямована не лише проти зеленої енергетики, аона спрямована проти України...
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15.10.2020 17:43 Відповісти
Політика Зеленського ведеться проти інвесторів у "зелену" енергетику, - Energy Watch Group - Цензор.НЕТ 774
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15.10.2020 17:50 Відповісти
В жопу всех этих "зеленых инвесторов". При всех президентах это была кормушка для банды избранных кому было позволено грабить страну. Это, пожалуй, единственный вопрос с чем я согласен с зеленым недоумком.
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15.10.2020 17:50 Відповісти
Единственное, за что Зелю можно похвалить:
"Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику, - Energy Watch Group"
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15.10.2020 18:02 Відповісти
Я не осуждаю Зеленского за отмену излишних выплат "инвесторам". Эту аферу (иначе это назвать лельзя) с зелёной энергетикой провернул барыга за счёт государства(народа). Позолотили ручку ему за это конкретные олигархи. Зеленский с этого ничего не имел и поэтому эту комедию прекратил. То есть олигархи получают за зелёную энергетику все равно приличные деньги, но уже без тех сверхбарышей которые ожидали Ахметов и Коломойский. "Зарубежные инвесторы"- дочерние офшорные фирмы наших олигархов. Сначачала они вывели деньги за границу, а потом они снова включили эти деньги как зарубежные инвестиции.
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15.10.2020 18:05 Відповісти
Якщо під баригою ви маєте на увазі Януковича, тоді Ви праві.
Це він зробив. А основним «інвестором» був Клюєв.
Після 2014 Клюєв продав свій зелений бізнес іноземцям.
Не брешіть, дуже не красиво.
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15.10.2020 20:40 Відповісти
Пусть по зелёному тарифу покупает рашн и ахмет.
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15.10.2020 19:02 Відповісти
Йдіть ви дядьку в самісіньку дупу разом зі своєю зеленою енергетикою.
З вас інвестори як із х@я молоток. Ці «інвестиціі» тупий грабунок бюджету, тобто нас громадян.
Нема тут ніякоі політики. Просто «нету денег но ви держитесь». Нема чим платити за нікому не потрібну зелену енергетику.
Скоро вже пенсіі не буде чим платити.
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15.10.2020 20:36 Відповісти
Расскажи Германии, США и тд, что это грабеж. С такими дураками как ты, в стране всегда пенсии платить будет нечем
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15.10.2020 21:47 Відповісти
Треба взяти за жо... того, хто придумав цю аферу й хто прийняв рішення. А держава повинна викупити всі ці станції й погасити кредити. Бо далі буде гірше. Зелена енергетика повинна бути рентабельною при нинішніх звичайних тарифах. Інакше нехай ці хитрож... інвестори йдуть у еротичну прогулянку.
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15.10.2020 21:33 Відповісти
Нафіг цю "зеленуе енергетику" .Януковичевські посіпаки зробили собі годівницю.
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16.10.2020 07:40 Відповісти
 
 