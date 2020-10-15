"Слуга народу" Богуцька вибачилася перед Качурою за слова про "тупий черевик", позову до суду не буде
"Слуга народу" Єлизавета Богуцька та Олександр Качура заявили про вичерпаний конфлікт, під час якого Богуцька назвала колегу по фракції "тупим черевиком", а Качура подав на нардепку за це до суду.
Як передає Цензор.НЕТ, Богуцька на сторінці в мережі Facebook повідомила, що зідзвонилася з Качурою і конфлікт вичерпано.
Сьогодні (14 жовтня. - Ред.) ми зідзвонилися. Саша Качура запропонував написати пост про вичерпаний конфлікт. Я погодилась. Адже будь-який поганий мир кращий за добру війну. Хоча виклики я завжди приймаю спокійно. Власне, так було і цього разу. Я приношу вибачення Олександру за окремі образливі висловлювання на його адресу. Це було грубо з мого боку і некоректно щодо колеги", - сказано в повідомленні.
"Тим не менше, після вибачень за "черевик" хочу зазначити, що я все-одно залишаюся проти російської вакцини в будь-якому її виконанні - напівфабрикатному, готовому, а чи навіть визнаному у світі. Якщо Росія так опікується українцями, нехай поверне вкрадені території. А вакцину ми почекаємо європейську. Чи американську. Або ізраїльську", - підсумувала Богуцька.
Водночас Качура в Facebook повідомив: "У зв'язку з вибаченнями за особисті образи Єлизавети Богуцької вважаю конфлікт вичерпаним. Ми примирилися. Позов до суду не подаю! Слуга Народу - це найбільша фракція в історії України, в яку входять вчителі, лікарі, юристи, блогери, підприємці. Ми - різні, але в цьому і є наша сила. Благополуччя, життя і здоров'я наших громадян - це головний пріоритет для влади!".
Нагадаємо, раніше нардеп "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна повинна домовлятися про закупівлю російської вакцини від COVID-19, якщо доведуть її ефективність.
Його колега по фракції Ліза Богуцька в Facebook відреагувала на цю заяву і написала "Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат".
Качура зі свого боку подав на Богуцьку до суду.
Після цього Богуцька заявила, що готова з'явитися в суд і зустрічний позов подавати не буде.
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Хотя если «0» умножить на «0» ....
так сральню обозначают
во на выбирали имбецилов
Ех Лиза, разочаровала ты меня....