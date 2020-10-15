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Новини
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"Слуга народу" Богуцька вибачилася перед Качурою за слова про "тупий черевик", позову до суду не буде

"Слуга народу" Єлизавета Богуцька та Олександр Качура заявили про вичерпаний конфлікт, під час якого Богуцька назвала колегу по фракції "тупим черевиком", а Качура подав на нардепку за це до суду.

Як передає Цензор.НЕТ, Богуцька на сторінці в мережі Facebook повідомила, що зідзвонилася з Качурою і конфлікт вичерпано.

Сьогодні (14 жовтня. - Ред.) ми зідзвонилися. Саша Качура запропонував написати пост про вичерпаний конфлікт. Я погодилась. Адже будь-який поганий мир кращий за добру війну. Хоча виклики я завжди приймаю спокійно. Власне, так було і цього разу. Я приношу вибачення Олександру за окремі образливі висловлювання на його адресу. Це було грубо з мого боку і некоректно щодо колеги", - сказано в повідомленні.

"Тим не менше, після вибачень за "черевик" хочу зазначити, що я все-одно залишаюся проти російської вакцини в будь-якому її виконанні - напівфабрикатному, готовому, а чи навіть визнаному у світі. Якщо Росія так опікується українцями, нехай поверне вкрадені території. А вакцину ми почекаємо європейську. Чи американську. Або ізраїльську", - підсумувала Богуцька.

Водночас Качура в Facebook повідомив: "У зв'язку з вибаченнями за особисті образи Єлизавети Богуцької вважаю конфлікт вичерпаним. Ми примирилися. Позов до суду не подаю! Слуга Народу - це найбільша фракція в історії України, в яку входять вчителі, лікарі, юристи, блогери, підприємці. Ми - різні, але в цьому і є наша сила. Благополуччя, життя і здоров'я наших громадян - це головний пріоритет для влади!".

Нагадаємо, раніше нардеп "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна повинна домовлятися про закупівлю російської вакцини від COVID-19, якщо доведуть її ефективність.

Його колега по фракції Ліза Богуцька в Facebook відреагувала на цю заяву і написала "Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат".

Качура зі свого боку подав на Богуцьку до суду.

Після цього Богуцька заявила, що готова з'явитися в суд і зустрічний позов подавати не буде.

Автор: 

Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2810) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+29
Два ботинка - оба валенки
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15.10.2020 17:15
+23
Два ботинка - пара.
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15.10.2020 17:13
+23
тупое ведро извинилось перед тупым ботинком.. как мило!!!
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15.10.2020 17:14
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Два ботинка - пара.
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15.10.2020 17:13 Відповісти
Два ботинка - оба валенки
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15.10.2020 17:15 Відповісти
Качура робив заяву за гроші, отже він корупціонер. Хтось проплатив Качурі за меседжі про необхідність використання російської вакцини проти коронавірусу. Тому Качуру потрібно було правильно називати - політичною проститукою!
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15.10.2020 17:18 Відповісти
зачем ты нам навыбирал Зеленскава ?
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15.10.2020 17:36 Відповісти
Такий тупий комент, що я навіть лайкну.
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16.10.2020 12:11 Відповісти
У цьому випадку "спростування" виглядає як у старому єврейському анекдоті: КАЧУРА НЕ ЛАПОТЬ? Я ВИБАЧАЮСЬ...
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15.10.2020 17:24 Відповісти
САМА ВЕЛИКА ФРАКЦІЯ КУДИ ЗАХОДЯТЬ БАГАТО В БОТИНКАХ.
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15.10.2020 19:07 Відповісти
Милые бранятся-только тешатся !
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15.10.2020 19:24 Відповісти
ех лізка лізка...
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15.10.2020 17:14 Відповісти
тупое ведро извинилось перед тупым ботинком.. как мило!!!
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15.10.2020 17:14 Відповісти
а ведро, это как у мотороллы жёнушку звали?
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15.10.2020 17:34 Відповісти
ні, вона каністра.
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15.10.2020 19:19 Відповісти
Он не ботинок. Он тупой валенок и угол дома.
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15.10.2020 17:59 Відповісти
тупая туфля извинилась перед тупым ботинком . новости обувного магазина
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15.10.2020 17:16 Відповісти
Калоша.
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15.10.2020 17:19 Відповісти
Какие же плять нежные-чуть что- бегом в суд.Делом займитесь,доиграетесь.
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15.10.2020 17:18 Відповісти
та накуй ви всрались обоє
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15.10.2020 17:18 Відповісти
Люто плюсую.
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15.10.2020 18:57 Відповісти
Без них не було б стільки радості у порохоботиків.
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16.10.2020 12:16 Відповісти
Милые слуги бранятся, только тешатся.
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15.10.2020 17:19 Відповісти
На что только не пойдешь ради пиара.
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15.10.2020 19:18 Відповісти
Уважаемая редакция ЦН, пожалуйста, не называйте зелёных выкидышей "слугами народа", так как это совсем не соответствует действительности.
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15.10.2020 17:22 Відповісти
ОБСЛУГА УРОДОВ - так правильнее? )))
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15.10.2020 17:23 Відповісти
Я думаю, что форумчане подберут правильное название.
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15.10.2020 17:24 Відповісти
Не називай порохоботів форумчанами, бо вони більш схожі на "ввічливих людей".
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16.10.2020 12:18 Відповісти
Не извинилась - а опустилась до одного с ним уровня )))
Хотя если «0» умножить на «0» ....
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15.10.2020 17:22 Відповісти
получится 00

так сральню обозначают
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15.10.2020 17:41 Відповісти
"Тупой ботинок" научил "тупую овцу" не тупить.
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15.10.2020 17:25 Відповісти
Лизке вставили пистон шоб не обижала мальчика от дяди Вити
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15.10.2020 17:25 Відповісти
Лизе сняли ведро с головы.
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15.10.2020 17:27 Відповісти
два сапога пара.
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15.10.2020 17:28 Відповісти
Собчак красивая!
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15.10.2020 17:29 Відповісти
а как извинилась то, сказала ой простите вы не тупой ботинок, а просто ботинок?
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15.10.2020 17:32 Відповісти
насмеялся до не могу. блин, цирк и клоуны.реально зеленые дегенераты.
во на выбирали имбецилов
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15.10.2020 17:34 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая извинилась перед Качурой за слова о "тупом ботинке", иска в суд не будет - Цензор.НЕТ 8492
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15.10.2020 17:34 Відповісти
а классика - тупой как валенок, прошла бы за комплиман! )
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15.10.2020 17:45 Відповісти
и все осталось на своих местах, тупой ботинок таковым и остался
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15.10.2020 17:46 Відповісти
ну да... правильно, что извинилась. все таки тупой примат умнее "тупого ботинка"....
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15.10.2020 17:50 Відповісти
Позову не буде,але з Богуцькою особисто я - згоден!
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15.10.2020 18:01 Відповісти
Эх лиза..,так ты тупая подЛиза.
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15.10.2020 18:01 Відповісти
Он такой и есть. Упоротый еще.
Ех Лиза, разочаровала ты меня....
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15.10.2020 18:25 Відповісти
"Слуги народа" - это шобла тупых мудаков и шлюх. Нелох Зе собирал их по всем пивбарам и борделям.
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15.10.2020 19:01 Відповісти
Вибачень тут мало..... Думай_ як .....
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15.10.2020 20:00 Відповісти
Це глобальна новина? Давайте вже про Трампа...
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15.10.2020 20:01 Відповісти
А фото яскраво говорить)), що Лізі таки вдягнули цеберку на макітру, яку вона на плечах носить))
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15.10.2020 20:40 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька вибачилася перед Качурою за слова про "тупий черевик", позову до суду не буде - Цензор.НЕТ 4157
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15.10.2020 20:44 Відповісти
 
 