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Новини Агресія Росії проти України
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Воїни Об'єднаних сил отримали відомчі нагороди від РНБО України. ФОТОрепортаж

Сьогодні військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, за дорученням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова були вручені нагороди РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Воїни Обєднаних сил отримали відомчі нагороди від РНБО України 01

Керівник служби РНБО України полковник Сергій Заболотний привітав воїнів з Днем захисника, подякував їм за сумлінну службу і вручив відомчі нагороди - нагрудні знаки "Захиснику України", медалі "Відзнака Ради національної безпеки та оборони України" I і III ступенів.

Воїни Обєднаних сил отримали відомчі нагороди від РНБО України 02

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Воїни Обєднаних сил отримали відомчі нагороди від РНБО України 03
Воїни Обєднаних сил отримали відомчі нагороди від РНБО України 04
Воїни Обєднаних сил отримали відомчі нагороди від РНБО України 05

Автор: 

армія (3767) нагорода (1258) РНБО (2278) операція Об’єднаних сил (6725)


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Страшнэ...
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15.10.2020 17:52 Відповісти
ЗСУ воює з ворогом, тушить пожежі замість МНС і Нацгвардії, а їх нагороджують дармоїди з тупого РНБО, яке пофукало всю оборонну програму розвалило Укроборонпром. Як мило, треба те ЗСУ перейменувати в багатоверстатні війська.
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16.10.2020 06:24 Відповісти
 
 