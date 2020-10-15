Воїни Об'єднаних сил отримали відомчі нагороди від РНБО України. ФОТОрепортаж

Сьогодні військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, за дорученням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова були вручені нагороди РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Керівник служби РНБО України полковник Сергій Заболотний привітав воїнів з Днем захисника, подякував їм за сумлінну службу і вручив відомчі нагороди - нагрудні знаки "Захиснику України", медалі "Відзнака Ради національної безпеки та оборони України" I і III ступенів.

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