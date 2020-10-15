Окупанти з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, в нічний час доби ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки. Окрім того, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

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Ще одне порушення задокументовано на Приазов’ї, де в районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано близько півтора гектара території та передано на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Українські захисники дотримуються умов режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.