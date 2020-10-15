УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8023 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 505 8

Окупанти з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ОС

Окупанти з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, в нічний час доби ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки. Окрім того, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли за добу і п'ять від початку сьогоднішнього дня, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ще одне порушення задокументовано на Приазов’ї, де в районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано близько півтора гектара території та передано на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Українські захисники дотримуються умов режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Це наша перемог! Дякую! Дуждякую!" Віслак Оманський
показати весь коментар
15.10.2020 17:53 Відповісти
А він і не бреше. Ц справді їхня перемога.
показати весь коментар
15.10.2020 18:01 Відповісти
То ли враги мазилы и пуляют холостыми, то ли украинского Войска нет на передовой? -- бред лютый...
показати весь коментар
15.10.2020 17:57 Відповісти
Окупанти з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2484
показати весь коментар
15.10.2020 17:58 Відповісти
Ну и дайте им мзды! Предупредите, а потом рубаните из РСЗО. Путин записяет, в такой ситуации, шо-то сделать.
показати весь коментар
15.10.2020 18:01 Відповісти
Об этом сообщили на http://smila-rada.gov.ua/content/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC официальном сайте Смелянского городского совета, передает https://censor.net/ru.
"При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб наш земляк - солдат контрактной службы Панченко Руслан Витальевич", - сказано в сообщении.
В горсовете уточнили, что прощание с погибшим бойцом состоялось в районном центре в среду, 14 октября. Похоронен он был в соседнем Шполянском районе, в селе Матусив.
Об обстоятельствах гибели солдата Руслана Панченко в сообщении не говорится. Источник: https://censor.net/ru/n3225018
показати весь коментар
15.10.2020 18:02 Відповісти
Если надежно зачистить тылы, то и на фронтах тогда ситуация улучшиться.
показати весь коментар
15.10.2020 18:56 Відповісти
Обстреливали а не "нарушали" и обстреливали наших парней, которым даже отвечать зеленое чмо запретило!
показати весь коментар
15.10.2020 20:44 Відповісти
 
 