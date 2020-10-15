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Бахматюк: У Ситника різні закони для мене і для Клюєва з Клименком

Бахматюк: У Ситника різні закони для мене і для Клюєва з Клименком

Олег Бахматюк прокоментував заяви про нібито затягування прийняття рішення про екстрадицію та вважає абсурдом, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) його розшукує, хоча точно знає, де саме він знаходиться, і заявляє про подвійні стандарти слідства у справах проти чиновників Януковича Андрія Клюєва та Олександра Клименка і проти нього.

Колишній власник "VAB Банку" Олег Бахматюк прокоментував Українській правді новину про нібито затягування з екстрадицією та заявив про подвійні стандарти з боку слідства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Вважаю, що ця "інформація від джерел в правоохоронних органах" - свідомий "злив" від НАБУ в ЗМІ, що має бути предметом розслідування правоохоронних органів. Мета цього "зливу": тиск на генерального прокурора Ірину Венедіктову з метою змусити її прийняти незаконне рішення. Ми знаходимося в ситуації, коли слідчі органи і ВАКС (Вищий антикорупційний суд України) керуються не духом і буквою закону, а тактикою подвійних стандартів", - заявив бізнесмен.

Він звернув увагу, що в інших справах за ідентичних обставин ВАКС за поданням НАБУ відмовлявся арештовувати підозрюваних, наприклад, чиновників часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та Олександра Клименка. Тому бізнесмен вважає незаконним свій заочний арешт. На думку Бахматюка, "в апеляційній палаті Антикорупційного суду" є трійка суддів Ситника, яка приймає потрібні директору НАБУ рішення".

"Абсурдом вважаю вимоги НАБУ про обрання мені запобіжного заходу на підставі того, що моє місце перебування ніби не відомо НАБУ, - сказав бізнесмен. - Воно не просто відомо НАБУ - про моє місцезнаходження адвокати повідомили усім зацікавленим слідчим органам. М'яко кажучи, дивно оголошувати в розшук людину, про яку достеменно відомо, де вона перебуває".

Офіс генпрокурора в свою чергу заявив, що у висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) "щодо обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень" не підтверджується "законність постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук". У генпрокурора Венедиктової зазначили, що раніше НАБУ намагалося оголосити в розшук Бахматюка через Інтерпол. Але міжнародна організація в цьому НАБУ відмовила.

Читайте також: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути всіма правдами і неправдами, - Писарук про справу VAB Банку

Автор: 

НАБУ (5061) Ситник Артем (862) Бахматюк Олег (292) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+4
ну, в принципе, чувак сделал Украину экспортёром курятины.

всё ж лучше, чем за валюту закупать
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15.10.2020 18:40
+4
но через год мы вполне можем гордиться тем, что дёшево покупаем у Кацапии эту курятину и тем самым наполняем продовольственный рынок Украины.

с электричеством же такая фигня от Геруса Коломойского прокатывала )))
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15.10.2020 18:47
+3
для Бени у них вообще законов нет.

У Бени свободная от всех законов экономическая зона,

а хотелось бы для него просто зоны.
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15.10.2020 18:37
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для Бени у них вообще законов нет.

У Бени свободная от всех законов экономическая зона,

а хотелось бы для него просто зоны.
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15.10.2020 18:37 Відповісти
на Дэлаверщину уповаю ...
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15.10.2020 18:38 Відповісти
вуйко сЄм над цим працюе...
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15.10.2020 18:39 Відповісти
Бахматюк- тебе просто "доять" - віджимають....- знаючи що робив ти ...- до чого тут апелювання до Правосуддя...
Такі Реаліїї при яких ти "Заробляв"...- а що, тепер хочеться Правової Держави...
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15.10.2020 18:38 Відповісти
ну, в принципе, чувак сделал Украину экспортёром курятины.

всё ж лучше, чем за валюту закупать
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15.10.2020 18:40 Відповісти
тут згоден )
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15.10.2020 18:42 Відповісти
но через год мы вполне можем гордиться тем, что дёшево покупаем у Кацапии эту курятину и тем самым наполняем продовольственный рынок Украины.

с электричеством же такая фигня от Геруса Коломойского прокатывала )))
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15.10.2020 18:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/83125 Нехай віддасть мільярди гривень, до речі частину заборгованості Бахматюк сам визнав і конфлікт вирішиться
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15.10.2020 19:17 Відповісти
Кому віддасть?
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16.10.2020 12:13 Відповісти
Гугл в допомогу
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16.10.2020 12:32 Відповісти
***
уж ты бы лучше помолчала бы !!!
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15.10.2020 18:45 Відповісти
накрылась премия в квартал ?
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15.10.2020 18:48 Відповісти
Бахматюк: У Ситника різні закони для мене і для Клюєва з Клименком - Цензор.НЕТ 3809
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15.10.2020 18:57 Відповісти
Ворюга бахматюк має сидіти пожиттєво!
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15.10.2020 19:58 Відповісти
А шо він вкрав, ви вкурсі?
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16.10.2020 12:14 Відповісти
Це реклама Бахматюка? Чому тоді немає позначки.
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16.10.2020 07:29 Відповісти
 
 