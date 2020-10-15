Якщо українські вчені зможуть створити вакцину від COVID-19, запустити її у виробництво все одно не вийде, - академік НАНУ Комісаренко

В Україні немає геномного центру і лабораторій, які необхідні, щоб налагодити випуск вакцини від COVID-19.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив академік Національної академії наук Сергій Комісаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми можемо створити вакцину, як, наприклад, кухар на кухні готує торт. Але потім цей торт потрібно зробити в кількості 80 млн таких же зразків при дотриманні всіх умов контролю якості. Так і вакцина. Чи готова наша фармацевтична промисловість випустити вакцину? У мене великі сумніви. У нас немає геномного центру, ми не маємо права працювати з вірусами, у нас немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, у нас немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва. Ми можемо тільки створити, а не випускати", - сказав Комісаренко.

Як негативний приклад Комісаренко привів розробку вітчизняних тестів.

"Сумний приклад того, як в Інституті молекулярної біології НАНУ розробили тест-діагностику, який був навіть введений у дію указом президента від 13 березня. Але так нічого й не було профінансовано, в результаті цей тест так і не був впроваджений. Ми можемо створити вакцину, ми зараз над нею працюємо, але чи буде вона впроваджена - це зовсім інше питання", - сказав Комісаренко.

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