Якщо українські вчені зможуть створити вакцину від COVID-19, запустити її у виробництво все одно не вийде, - академік НАНУ Комісаренко
В Україні немає геномного центру і лабораторій, які необхідні, щоб налагодити випуск вакцини від COVID-19.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив академік Національної академії наук Сергій Комісаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми можемо створити вакцину, як, наприклад, кухар на кухні готує торт. Але потім цей торт потрібно зробити в кількості 80 млн таких же зразків при дотриманні всіх умов контролю якості. Так і вакцина. Чи готова наша фармацевтична промисловість випустити вакцину? У мене великі сумніви. У нас немає геномного центру, ми не маємо права працювати з вірусами, у нас немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, у нас немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва. Ми можемо тільки створити, а не випускати", - сказав Комісаренко.
Як негативний приклад Комісаренко привів розробку вітчизняних тестів.
"Сумний приклад того, як в Інституті молекулярної біології НАНУ розробили тест-діагностику, який був навіть введений у дію указом президента від 13 березня. Але так нічого й не було профінансовано, в результаті цей тест так і не був впроваджений. Ми можемо створити вакцину, ми зараз над нею працюємо, але чи буде вона впроваджена - це зовсім інше питання", - сказав Комісаренко.
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Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром. Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка. «Пік!» - робить термометром медсестричка.
- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад! І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте.
Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка.
Лікарка показує студентові кулака.
Поэтому все эти разговоры про "государство должно выделить денег" - совок. В нормальной стране деньги вкладывает частный инвестор.
меня реально уже достала эта политическая мразь, рвущаяся до корыта.опустили страну ниже плинтуса, набили офшоры баблом и держат граждан за безмолвный рабочий скот.
а вам не надоело то что вас постоянно делают опущеными лохами, правящие мрази?
так что начинаем с себя и нечего пенять на зеркало , когда рожа кривая.
если вы не наклоните политическую мразь, мразь наклонит вас. пример - лука мудищев в соседней республике.
Нужно полностью запретить магистратуру в институтах.