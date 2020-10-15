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Вихід Росії з консультацій щодо МН-17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою, - Кулеба

Вихід Росії з консультацій щодо МН-17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком вихід РФ із тристоронніх консультацій із Нідерландами й Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за катастрофу літака рейсу MH-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Вихід РФ із консультацій щодо МН17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року в небі над Донбасом", - зазначив Кулеба.

Ключовою темою розмови глав МЗС стала взаємодія в притягненні винних в загибелі МН-17 у рамках судових процесів у Нідерландах і міжнародних судових інстанціях.

Читайте: Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ

Кулеба підкреслив, що Україна завжди була відкритою до співпраці і надавала всю необхідну інформацію владі Нідерландів у згаданій справі.

Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський авіаексперт Лукашевич розповів, "як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України". ФОТО

Автор: 

Нідерланди (1553) росія (64923) Кулеба Дмитро (3604) Блок Стеф (21)


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Топ коментарі
+8
Неужели тайные переговоры рашки с Нидерландами и Австралией в Вене не удались? Хотели по-тихому порешать, выплатить денежек и концы в воду? А вообще смешно звучит "консультации с государственным террористом", надо Оруэлла почитать
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15.10.2020 19:11
+8
Выход России из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 690
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15.10.2020 19:22
+7
Просто у русни теперь своя, отдельная от Мира, пещера.
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15.10.2020 19:37
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Неужели тайные переговоры рашки с Нидерландами и Австралией в Вене не удались? Хотели по-тихому порешать, выплатить денежек и концы в воду? А вообще смешно звучит "консультации с государственным террористом", надо Оруэлла почитать
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15.10.2020 19:11 Відповісти
Это то, что она клала на всех с прибором.
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15.10.2020 19:14 Відповісти
Просто у русни теперь своя, отдельная от Мира, пещера.
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15.10.2020 19:37 Відповісти
Серливый кот чувствует, что будет натыкан рылом в свое же дерьмо
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15.10.2020 19:18 Відповісти
Выход России из консультаций по МН-17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 690
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15.10.2020 19:22 Відповісти
это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой
Страшно будет на параше, аж жуть! -- лет 20 тихого ужаса... ...очень тихого.
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15.10.2020 19:29 Відповісти
руцкие сегодня - самая бестолковая и аморальная
нация на Земле, руцкая нация тяжело больна слабоумием. Очевидно, что это их сегодняшнее слабоумие
как-то связано с размыванием телевизором таких качеств, как честь, совесть и порядочность и заменой их великодержавным шовинизмом и мнимым величием. С
какого перепугу их облезлую и осатаневшую от скотства державу они называют великой? От великого чувства неполноценности перед другими равными народами?
Как злобная, на весь мир обозлившаяся рвань «бобиков-победителей» может быть
великой? Что им придает величие? Сожженные дети Беслана? Разорванные на
куски дети Чечни? Может быть раздавленные гусеницами танков грузинские дети? Или сбитый ими гражданский "Боинг" на украинском Донбассе? Или те награды, которые их разномастные ряженые "герои" за эти "подвиги" получили, равно как и их мамы-бабы, которые толучили рубли за молчание и "ещёнарожают" ? С
какого бодуна, генетические уроды, внуки вертухаев, остатки чекистского экспериментального
отстрела руцкого народа, стали великими и божественными? В стране едва со сто
миллионным населением, пять миллионов беспризорников. То есть, 5% всего
населения - это неприкаянные, голодные детишки без крыши над головой! И руцкую
нацию мавзолейных воров и проходимцев это не волнует. Ни руцкое правительство, ни руцкую думу, ни
богатых руцких олигархов, хранящих украденные миллиарды в ЕС и США, подальше от своих "великих" рабов и лаптеногой голытьбы, у которых они это отняли, пообещав вместо спокойной человеческой жизни- сраное "величие" в окопах, с автоматами, стреляя в себе подобных…
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15.10.2020 19:42 Відповісти
"Великая" на всех славянских языках (которым рузский не является) означает всего лишь "большая". Как и "Родина" - это "семья". В масковском языке ложь заложена на уровне понятий, терминов и определений.
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16.10.2020 11:30 Відповісти
Какой страх?! Они не боятся применять боевые отравляющие вещества против гражданских лиц и даже за пределами страны.
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15.10.2020 19:56 Відповісти
Это и есть страх. Нормальный человек для чего такое будет творить?
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16.10.2020 11:31 Відповісти
Это у европейских руководителей наблюдается страх и заигрывание перед путлером . У них наверняка есть разведка и все они знают ,***** оборзело , когда поляки согласились замять убийство президента и политиков !
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15.10.2020 20:09 Відповісти
это были те самые секретные консультации по поводу компенсации, участие в которых рф отрицала.
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15.10.2020 20:34 Відповісти
Вихід Росії з консультацій щодо МН-17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6817
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15.10.2020 20:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.10.2020 20:49 Відповісти
кулеба, а зачем нужна рашка на расследовании ?? мы ж уже решили тащить ее в гаагу. Ну давайте, тащите уже. Ну хоть где то чтото сделайте. кроме переговоров
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15.10.2020 21:34 Відповісти
тобто платить не будуть взагал1?
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16.10.2020 00:26 Відповісти
 
 