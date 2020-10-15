Вихід Росії з консультацій щодо МН-17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком вихід РФ із тристоронніх консультацій із Нідерландами й Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за катастрофу літака рейсу MH-17.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Вихід РФ із консультацій щодо МН17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року в небі над Донбасом", - зазначив Кулеба.
Ключовою темою розмови глав МЗС стала взаємодія в притягненні винних в загибелі МН-17 у рамках судових процесів у Нідерландах і міжнародних судових інстанціях.
Кулеба підкреслив, що Україна завжди була відкритою до співпраці і надавала всю необхідну інформацію владі Нідерландів у згаданій справі.
Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.
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Страшно будет на параше, аж жуть! -- лет 20 тихого ужаса... ...очень тихого.
нация на Земле, руцкая нация тяжело больна слабоумием. Очевидно, что это их сегодняшнее слабоумие
как-то связано с размыванием телевизором таких качеств, как честь, совесть и порядочность и заменой их великодержавным шовинизмом и мнимым величием. С
какого перепугу их облезлую и осатаневшую от скотства державу они называют великой? От великого чувства неполноценности перед другими равными народами?
Как злобная, на весь мир обозлившаяся рвань «бобиков-победителей» может быть
великой? Что им придает величие? Сожженные дети Беслана? Разорванные на
куски дети Чечни? Может быть раздавленные гусеницами танков грузинские дети? Или сбитый ими гражданский "Боинг" на украинском Донбассе? Или те награды, которые их разномастные ряженые "герои" за эти "подвиги" получили, равно как и их мамы-бабы, которые толучили рубли за молчание и "ещёнарожают" ? С
какого бодуна, генетические уроды, внуки вертухаев, остатки чекистского экспериментального
отстрела руцкого народа, стали великими и божественными? В стране едва со сто
миллионным населением, пять миллионов беспризорников. То есть, 5% всего
населения - это неприкаянные, голодные детишки без крыши над головой! И руцкую
нацию мавзолейных воров и проходимцев это не волнует. Ни руцкое правительство, ни руцкую думу, ни
богатых руцких олигархов, хранящих украденные миллиарды в ЕС и США, подальше от своих "великих" рабов и лаптеногой голытьбы, у которых они это отняли, пообещав вместо спокойной человеческой жизни- сраное "величие" в окопах, с автоматами, стреляя в себе подобных…
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!