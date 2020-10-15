Вихід Росії з консультацій щодо МН-17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком вихід РФ із тристоронніх консультацій із Нідерландами й Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за катастрофу літака рейсу MH-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Вихід РФ із консультацій щодо МН17 - це красномовне свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року в небі над Донбасом", - зазначив Кулеба.

Ключовою темою розмови глав МЗС стала взаємодія в притягненні винних в загибелі МН-17 у рамках судових процесів у Нідерландах і міжнародних судових інстанціях.

Читайте: Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ

Кулеба підкреслив, що Україна завжди була відкритою до співпраці і надавала всю необхідну інформацію владі Нідерландів у згаданій справі.

Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський авіаексперт Лукашевич розповів, "як був збитий рейс МН17, який переплутали з Ан-26 ВПС України". ФОТО