Новий раунд переговорів про розслідування катастрофи МАУ в Ірані почнеться в Тегерані у понеділок, - Мамедов

Українська сторона наполягатиме на прямих комунікаціях у рамках розслідування і про долю 6 підозрюваних в авіакатастрофі українського лайнера іранців.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

На переговори до Ірану, за словами Мамедова, вирушать представники Офісу генпрокурора, СБУ, МЗС, Мін'юсту та представники МАУ.

Представники української делегації наполягатимуть на прямій комунікації прокуратури і слідчих органів із компетентними органами Ірану.

"Ми чітко керуємося українським законодавством і міжнародним правом, яке наділяє Україну юрисдикцією в питанні розслідування цього злочину. Але поки ми бачимо, що справа ведеться без урахування інтересів українського слідства і з порушенням норм міжнародного права", - зазначив Мамедов.

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За його словами, делегація України вже говорила про необхідність прямих комунікацій із правоохоронними органами Ірану під час першого раунду переговорів.

"Але за майже 3 місяці іранська сторона так і не вийшла на прямий зв'язок і за цією пропозицією, і в рамках міжнародної правової допомоги, зокрема щодо 6 підозрюваних у збиванні літака в Ірані осіб. І це неприпустимо", - підкреслив Мамедов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.