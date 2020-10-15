Новий раунд переговорів про розслідування катастрофи МАУ в Ірані почнеться в Тегерані у понеділок, - Мамедов
Українська сторона наполягатиме на прямих комунікаціях у рамках розслідування і про долю 6 підозрюваних в авіакатастрофі українського лайнера іранців.
Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
На переговори до Ірану, за словами Мамедова, вирушать представники Офісу генпрокурора, СБУ, МЗС, Мін'юсту та представники МАУ.
Представники української делегації наполягатимуть на прямій комунікації прокуратури і слідчих органів із компетентними органами Ірану.
"Ми чітко керуємося українським законодавством і міжнародним правом, яке наділяє Україну юрисдикцією в питанні розслідування цього злочину. Але поки ми бачимо, що справа ведеться без урахування інтересів українського слідства і з порушенням норм міжнародного права", - зазначив Мамедов.
За його словами, делегація України вже говорила про необхідність прямих комунікацій із правоохоронними органами Ірану під час першого раунду переговорів.
"Але за майже 3 місяці іранська сторона так і не вийшла на прямий зв'язок і за цією пропозицією, і в рамках міжнародної правової допомоги, зокрема щодо 6 підозрюваних у збиванні літака в Ірані осіб. І це неприпустимо", - підкреслив Мамедов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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Это то-же самое, что и МН-17 сбитый путиным над Украиной.
Прошло 6 лет "а воз и ныне там" (старая кацапская пословица). Никто из европейских политиков, находясь при власти в то время не сказали, что Евро-Малазийский самолет с ни в чм не повинными людьми взорвала российская ракета из российского "Бука".
*** в какое страшное время мы сейчас во всем Мире живем.
Точно так жили и ужасались все страны империй в независимости от их названий
Буквально Все Мировые империи развалились за последние 40 лет после последней Мировой Войны 1938-1945 годов.. К сожалению в этом Мире осталась последняя империшка на Земном Шаре, это Московия своего царя-сифилитика Петра, которая перед своим издыханием в 21-Веке не хотят вернуться в свои пределы " Золотого кольца Московии" от Москвы и Иваново до самой Костромы в свои исконно-российские территории.
Ну-ну, дай Бог этот развал увидят наши внуки, а скорей всего наши дети.