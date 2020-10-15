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Китайці не змогли побудувати об'їзну навколо Житомира, з ними розірвуть контракт, - Укравтодор

Китайці не змогли побудувати об'їзну навколо Житомира, з ними розірвуть контракт, - Укравтодор

Укравтодор збирається розірвати контракт із китайською компанією Sinohydro Corporation Limited, яка будує навколо Житомира об'їзну дорогу. Причини цього - порушення умов контракту, низькі темпи і погана якість робіт.

Про це повідомили в пресслужбі "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

Sinohydro працює на дорозі М-06 м із листопада 2017 року і за контрактом зобов'язана була реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року.

"Підрядник не продовжив термін дії забезпечення виконання контракту; підрядник не дотримується обіцянок про необхідність виправлення результатів робіт; підрядник без розумних пояснень не продовжує роботи згідно з умовами контракту", - зазначають в "Укравтодорі".

В "Укравтодорі" також повідомили, що згідно з останньою програмою робіт (від 25 травня 2020 року), станом на початок жовтня відсоток виконання будівельних робіт підрядником повинен становити близько 80%. Фактичне виконання - 49,17%, при цьому, з них більша частина містить серйозні зауваження щодо якості виконання.

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Автор: 

дороги (3056) Житомир (570) Китай (4504) контракт (398) будівництво (3015) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+32
шо?, строит в 10 раз дешевле Укравтодора???))))
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15.10.2020 20:08
+23
Скільки на відкат заклали? Навіть китайці обурились?
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15.10.2020 20:09
+21
В отместку, Укравтодор не построит дорогу вокруг Шанхая!
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15.10.2020 20:09
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шо?, строит в 10 раз дешевле Укравтодора???))))
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15.10.2020 20:08 Відповісти
Сидять на березі річки в Тольятті колишній головний інженер ВАЗа та колишній директор ВАЗа і дивляться як з завода який викупили китайці виїжджає нова ВАЗ 2101. Головний інженер кричити директору - ну! я ж казав, місце заколдоване, а ти руки із жопи, рукі із жопи!
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15.10.2020 20:21 Відповісти
Ну да, зачем им такие дороги, если не красть? Китайцы так не работают.у них за это расстрел...
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15.10.2020 23:11 Відповісти
У них расстрел за преступления совершенные в Китае. В остальных странах, можно воровать, выпиливать леса....компартия это одобряет - это на пользу китайской экспансии
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16.10.2020 09:42 Відповісти
Скільки на відкат заклали? Навіть китайці обурились?
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15.10.2020 20:09 Відповісти
У Автодора откат 50 процентов .
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15.10.2020 20:29 Відповісти
Ну не знаю.. Дивлячись як маленький шматик дороги в період глобального карантину у мене перед вікнами два місяці ремонтували, то думаю ще більше. Десяток одиниць техніки (гарної, нової)... Два десятки робітників... "мы сидели и курили" на заборчику. І так два місяці.
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15.10.2020 22:08 Відповісти
Не розбираєтесь - не пишіть. Які в пень відкати - ці китайці тупо майже не працювали. Тобто дуже слабо працювали. А кілька інших китайських компаній просто вигнали, бо ті навіть не почали нічого будувати після присудження тендера.
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16.10.2020 11:13 Відповісти
В отместку, Укравтодор не построит дорогу вокруг Шанхая!
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15.10.2020 20:09 Відповісти
Наоборот, в отместку, Укравтодор таки построит окружную вокруг Шанхая, а также он угрожает построить окружную еще и вокруг Пекина, чтобы китайцы потом мучились тысячелетиями и чтобы иероглиф "Укравтодор" еще тысячелетиями наводил ужас на потомков Поднебесной...
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15.10.2020 20:22 Відповісти
Думаешь, если Зеля не потянул на Рейгана -- на Рузвельта замахнулся?
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15.10.2020 20:25 Відповісти
это точно китайцы ? может Равшан и Джамшут.. ?
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15.10.2020 20:10 Відповісти
Китайцы не смогли построить объездную вокруг Житомира, с ними расторгнут контракт, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 7173
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15.10.2020 20:12 Відповісти
С3,14здили бабло, а на китайцев свернули.
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15.10.2020 20:11 Відповісти
Досить тупо, але, судячи по лайках, людям таке подобається. Ви хоч в курсі, як проходить фінансування будівництва за кошти міжнародних фінансових організацій? Китайці по правилах тупо нездатні працювати. Турки, азербайджанці та ті ж українські підрядники реалізовують контракти, а ЖОДНА китайська фірма, що прийла сюди будувати дороги не змогла цього зробити. І більшість із них навіть не розпочали роботи, тупо взяли аванс і проїли. Так що ви менше захоплюйтесь китайцями.
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16.10.2020 11:18 Відповісти
Борони мене боже захоплюватися китайцями. Усім зрозуміло, що організацією відмивання грошей займалися місцеві разом з такими ж китайськими баригами. Але "цапом відбувайлом" призначили китайців.
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16.10.2020 11:43 Відповісти
Яке відмивання, про що ви говорите? Відмивання - це якщо зробили 50% робіт, а отримали оплату як за 80%. Або якщо площа укладеного бетону умовних 100 000 м.кв, а їм заплатили за 150 000. Вам такі факти відомі?
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16.10.2020 12:03 Відповісти
Сегодня в 19:45
Вооруженные молотком пьяные карлики толпой избили москвича и попали на видео
https://moslenta.ru/news НОВОСТИ /

Кадр: страница Льва Хлыновски во «ВКонтакте»

В подмосковном Ногинске пьяные карлики толпой напали на жителя Москвы, который приехал в гости к другу, и избили его ногами. Об этом пострадавший Лев Хлыновски написал на своей странице в соцсети https://vk.com/khlynowski «ВКонтакте» , прикрепив к публикации видео, снятое до конфликта.
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15.10.2020 20:11 Відповісти
зачем запрещенный ресурс постишь?
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15.10.2020 20:20 Відповісти
По перше, він не заборонений, а подруге, пощу таким як ти «любітєлям русского міра», щоб знали, що то таке.
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15.10.2020 20:23 Відповісти
На тобі ще, з того ж ресурсу:
«15 октября 2020. США отказались мириться с кражей технологий Россией и Китаем.

США обнародовали новую национальную стратегию, которая должна обеспечить доминирование американцев в сфере науки и технологий. В документе https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/10/National-Strategy-for-CET.pdf говорится в том числе о защите от кражи инноваций Россией и Китаем.

Как https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-national-strategy-critical-emerging-technologies/ отмечается в заявлении на сайте Белого дома, противники и конкуренты США мобилизуют огромные ресурсы в сфере науки и технологий. В этой связи подчеркивается, что американское доминирование сейчас «как никогда важно».
«США не будут закрывать глаза на тактику таких стран, как Китай и Россия, которые крадут технологии, подталкивают компании к передаче интеллектуальной собственности», - говорится в сообщении. Российскую и китайскую стороны также уличают в «подрыве свободных и честных рынков и тайной переделке появляющихся гражданских технологий для укрепления своих вооруженных сил».
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15.10.2020 20:25 Відповісти
https://hromadske.radio/ru/news/2020/09/25/ukraynskykh-pol-zovateley-vkontakte-budut-stavyt-na-uchet-snbo Украинских пользователей «ВКонтакте» будут ставить на учет - СНБО
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15.10.2020 21:06 Відповісти
Твої проблеми.

А це матеріали з сайту: https://lenta.ru/ .
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15.10.2020 21:26 Відповісти
это Громадське радіо. Читать не умеешь? Или ты кроме Ленты. Ру ничего не читаешь?
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16.10.2020 20:46 Відповісти
нафик кому нужны рю с их карликами?
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15.10.2020 20:33 Відповісти
Вам. Любітєлям русскава міра.
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15.10.2020 21:27 Відповісти
На, от тобі ще про: «рюзьгє мір»:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oU91bgfXv30&feature=youtu.be «По жертвам вдвое обошел Чикатило» Как ловили самого страшного маньяка в истории России Михаила Попкова .
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15.10.2020 21:32 Відповісти
Великий Житомирский Путь(в народе - Укравтодор) оказался не по зубам строителям Великой Китайской стены.
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15.10.2020 20:12 Відповісти
Вы не сравнивайте 10 000 км великой Китайской стены высотой до 25м (в некоторых участках) и окружную вокруг Житомира. Тут вам не здесь (С).
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15.10.2020 21:39 Відповісти
расслабились китайцы, а потому шо не в Китае строят - ни тебе конвойного с автоматом над душой, ни вышки за "низкие темпы и плохое качество работ".
вы бы исправили все ето - они бы не дорогу, а туннель вокруг Житомира прорыли за выходные.
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15.10.2020 20:12 Відповісти
Так и есть. В Украине они привыкли хозяйничать, а не работать
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15.10.2020 20:55 Відповісти
Навіть не уявляю собі щось, шо не змогли б побудувати китайці.
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15.10.2020 20:16 Відповісти
По новым данным разведки,китайцы не строили Великую Китайскую Стену.Ее построили бойницами в сторону Китая северные люди для защиты от рептилоидов.
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15.10.2020 21:35 Відповісти
Уверен там не в китайцах проблема, работаю с ними не первый год, они реально готовы день и ночь пахать без выходных
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15.10.2020 20:17 Відповісти
Є ютубер Павло Євдокушин, порівнював якість робіт на дорозі з іншими фірмами, теж нарікав
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15.10.2020 21:42 Відповісти
ЖОДНА китайська фірма, що прийла сюди будувати дороги не змогла цього зробити. І більшість із них навіть не розпочали роботи, тупо взяли аванс і проїли. Так що проблема таки в китайцях. Вони нездатні будувати в рамках нормальних процедур.
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16.10.2020 11:20 Відповісти
Ну если даже китайцы не смогли.. то тогда Ж (опа) итомеру
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15.10.2020 20:19 Відповісти
це якісь підроблені китайцями китайці.
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15.10.2020 20:20 Відповісти
В хмельницкой области их тоже выгнали.откат не заплатили точка в точку как и с житомырской видать дело не в китайцах
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15.10.2020 20:21 Відповісти
На эту тему есть анекдот про проклятых кацапов 😀😀😀( сказка ложь , но в ней намёк...)

Объявлен конкурс на строительство супермаркета. Ищут подрядчиков. Ну-с, сидит управляющий и выслушивает предложения. Первым заходит турок.
- Вы ознакомились с проектом?
- Да.
- И за какую сумму готовы построить?
- За 1 млн. долларов
- Хорошо, спасибо, мы рассмотрим ваше предложение.
Затем заходит немец:
- Назовите вашу цену за строительство.
- 2 млн. долларов!
- А почему так много?
- Качество исполнения плюс сроки!
Заходит кацап :
- За какую цену вы готовы построить?
- 3 млн. долларов!
- А почему так много-то!?
- Ну как почему. 1 миллион мне, 1 миллион - тебе, и за 1 миллион турки построят…
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15.10.2020 21:02 Відповісти
Ошибка в тексте...кацап может только продать стройматериалы за бухло..А тот о ком вы пишите либо наш, либо еврей из рашки
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17.10.2020 08:27 Відповісти
Шо ви трусите! Ми ж не зеленський!
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15.10.2020 20:22 Відповісти
А правда, что Житомир изначально назывался Жидомир?
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15.10.2020 20:25 Відповісти
Спам за гидоття.
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17.10.2020 08:13 Відповісти
С китайцами хорошо снюхался вовчик, он, как комуняка, помог китайским комунякам баблом богатой Украины.
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15.10.2020 20:25 Відповісти
Так в карантин привезли китайцев, те отсидели карантин . И наверно уехали . Бо ещё прошлой осенью они строили с хорошей скоростью
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15.10.2020 20:27 Відповісти
це як, швидше ніж ти унітази мило?
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16.10.2020 04:52 Відповісти
И о Расии....На МКС виявили витік фекалiй за допомогою чайного пакетика - газета "Мордовська Боярка".
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15.10.2020 20:27 Відповісти
я так понимаю наши 3.14дары нанимают китайцев за копейки а сами на них бабло имеют.
видать китайцев достали наши барыжные ублюдки. гребанные барыги хитрожопые страну уничтожают.
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15.10.2020 20:40 Відповісти
ДА, генподрядчик Скорее всего украинский. Китайцы наверно на субподряде. Так что сливки все остаются генподрядчику
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15.10.2020 20:56 Відповісти
ЖОДНА китайська фірма, що прийла сюди будувати дороги не змогла цього зробити. І більшість із них навіть не розпочали роботи, тупо взяли аванс і проїли. Гірших підряднкиків ніж китайці в Україні ще не було.

Але що ще писати профанам, як не дурні лозунги про бариг.
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16.10.2020 11:22 Відповісти
Это не китайцы. Это какие-то буряты, которые и дорог не видели
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15.10.2020 20:44 Відповісти
Китайці не змогли побудувати об'їзну навколо Житомира, з ними розірвуть контракт, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 7166
Самый длинный мост в мире построили, а объездную в Житомире - не смогли. Слабаки!
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15.10.2020 20:49 Відповісти
мабуть не одна бригада китайців будувала міст і дорогу в Житомирі
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15.10.2020 22:21 Відповісти
Этот мост строили компания Poly, и в Китае если ты не доделаешь до конца, то тебе светит тюрьма, так как в Китае 90%компаний государственные и делаются за государственные деньги
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16.10.2020 11:41 Відповісти
Укравтовздор чья компание? Частная? За кого топишь придурок?
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16.10.2020 12:34 Відповісти
Похоже - не поделились
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15.10.2020 20:54 Відповісти
"Фактическое выполнение - 49,17%". Блин, у наших подрядчиков за это время фактическое выполнение было - 0,49%.
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15.10.2020 20:58 Відповісти
Одесскую трассу мучают 16 лет
Постоянно при работе 😀😀😀
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15.10.2020 21:04 Відповісти
То перекладач попався хреновий. Укравтодор на перемовинах попросив 50% на відкат. Ну, китайці здивувалися українським економічним нюансам і зробили, відповідно, 50% дорожніх робіт, як і було прописано в договорі китайсько мовою.
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15.10.2020 21:04 Відповісти
А зачем вообще китайцев нанимать дороги у нас строить? Сами что ли не можем?
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15.10.2020 21:09 Відповісти
народ за пять копеек пахать не будет, а барыги автодоровские больше не дают
приходится трудолюбивых китайцев за копейки нанимать нашим барыгам.
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15.10.2020 21:14 Відповісти
китайцы на самом деле ленивые. Думаю, искали вариант подешевле и нашли на свою голову.
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16.10.2020 20:50 Відповісти
так же как в китае украинцы не могут зробить по китайски, так и в местных условиях кетайцы не могут робить по украински
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15.10.2020 21:16 Відповісти
Менталитет однако. Бабло из коронавирусного фонда тут ни при чем.
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15.10.2020 21:42 Відповісти
ГЛАВНОЕ КИТАЙЦЕВ ДЕПОРТИРУЙТЕ !)
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15.10.2020 22:04 Відповісти
Неизвестно кто и кому там платил откаты...но китайцы строили реально плохо...намного хуже чем Автомагистраль или Онур.
Есть много видео на Ютубе про эту окружную...такое ощущение что они первый раз строят бетонную дорогу...куча косяков и недоработок.
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15.10.2020 22:06 Відповісти
хоспаде боже мой, разогнать тот сраный укравтодор к чертям, посадить пожизненно всех, кто там работает и отдать китайцам все подряды на стройку дорог. уверен, что никаких "китайцы не справились" или "нет денег на дороги" больше никогда не услышим.
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15.10.2020 22:10 Відповісти
а чому не онуру? він половину українських доріг побудував.
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16.10.2020 07:37 Відповісти
да кого угодно, кроме зашкваренного многократно укравтовора
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18.10.2020 17:51 Відповісти
Будь ласка, якщо не розбираєтесь, то не мастурбуйте на цих китайців. ЖОДНА китайська фірма, що прийла сюди будувати дороги не змогла цього зробити. І більшість із них навіть не розпочали роботи, тупо взяли аванс і проїли. І ще чим мене вразили китайці: вони перші в Україні використали свою фірмову китайську фішку - малооплачувану, некваліфіковану робочу силу - ув'язнених. Не знаю як оформляли, але позвозили із колоній зеків на будівництво житомирської об'їзної. Ці працювали як мокре горить і ігнорували будь які вказівки. Як і вся ця китайська компанія. Туди їм і дорога.
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16.10.2020 11:23 Відповісти
господин новак, перелогиньтесь под своим именем.
а заключенных они с собой привезли или набрали из местных?

вам бы до "вечернего мудозвона" - ваши бредни очень даже зайдут для той аудитории.
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18.10.2020 17:54 Відповісти
Житомиру не везет. Почему китайцы?! У нас любая вещь доводится до абсурда! Дешево это не значит хорошо. Тендеры - враг качества, долговечности и здравого смысла, а также... прямой путь к коррупции! Вот так! Вобщем, пошли дурня Богу молится, так он лоб разобьет. Это сказано про наши дебильные тендеры.
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15.10.2020 22:21 Відповісти
Да у них качество и стоимостьв разы лучше и дешевле
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16.10.2020 07:07 Відповісти
Китайці в Україні НЕ ПОТРІБНІ
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15.10.2020 22:22 Відповісти
Это не вся объездная дорога. Как всегда, к сожалению, в Цензоре заголовок не точный. Это часть такой дороги, а именно - северо-западный и северный секторы объездной дороги вокруг Житомира, соединяющей три международных магистрали, ведущих на Польшу, Беларусь и Киев в обход "Большого Житомира". Идет речь речь о реконструкции этих секторов объездной дороги и строительстве многоуровневых развязок на пересечении с пригородными дорогами и железнодорожными магистралями.
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15.10.2020 22:31 Відповісти
У нас нормальної дорогт ще нікому побудувати не вдавалося...
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15.10.2020 22:33 Відповісти
Це жарт такий?
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15.10.2020 22:33 Відповісти
всё, что выдает укравтодор - шутка. а в первую очередь - название этой преступной организации.
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15.10.2020 23:33 Відповісти
ЖОДНА китайська фірма, що прийла сюди будувати дороги не змогла цього зробити. І більшість із них навіть не розпочали роботи, тупо взяли аванс і проїли. І ще чим мене вразили китайці: вони перші в Україні використали свою фірмову китайську фішку - малооплачувану, некваліфіковану робочу силу - ув'язнених. Не знаю як оформляли, але позвозили із колоній зеків на будівництво житомирської об'їзної. Ці працювали як мокре горить і ігнорували будь які вказівки. Як і вся ця китайська компанія. Туди їм і дорога.
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16.10.2020 11:24 Відповісти
Просто почва в Украине особая, скрепная, не каждому китайцу по силам
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16.10.2020 02:39 Відповісти
Я с ними работал и с Синогидрой и Синьцянь, я знаю как они работают, с кем делят деньги в том числе и ЕРББ, какие откаты на чем!! Им абсолютно всё равно на наши дороги. Я не рекомендую с ними сотрудничать. Лжевые твари!!
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16.10.2020 11:36 Відповісти
 
 