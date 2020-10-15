Китайці не змогли побудувати об'їзну навколо Житомира, з ними розірвуть контракт, - Укравтодор

Укравтодор збирається розірвати контракт із китайською компанією Sinohydro Corporation Limited, яка будує навколо Житомира об'їзну дорогу. Причини цього - порушення умов контракту, низькі темпи і погана якість робіт.

Про це повідомили в пресслужбі "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

Sinohydro працює на дорозі М-06 м із листопада 2017 року і за контрактом зобов'язана була реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року.

"Підрядник не продовжив термін дії забезпечення виконання контракту; підрядник не дотримується обіцянок про необхідність виправлення результатів робіт; підрядник без розумних пояснень не продовжує роботи згідно з умовами контракту", - зазначають в "Укравтодорі".

В "Укравтодорі" також повідомили, що згідно з останньою програмою робіт (від 25 травня 2020 року), станом на початок жовтня відсоток виконання будівельних робіт підрядником повинен становити близько 80%. Фактичне виконання - 49,17%, при цьому, з них більша частина містить серйозні зауваження щодо якості виконання.

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