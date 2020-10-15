Ми проти повторного закриття кордонів через пандемію коронавірусу, - МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від спроб повторення закриття кордонів Німеччини з огляду на нинішню пандемію COVID-19.
Про це Маас заявив у четвер, 15 жовтня, в Парижі після зустрічі з французьким та польським колегами - Жаном-Івом Ле Дріаном і Збігневим Рау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Гадаю, що цієї весни всі ми мали негативний досвід щодо вкрай швидкого закриття кордонів - як на німецько-польському, так і на німецько-французькому кордоні", - сказав Маас.
"Нам відомо, що є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати. А тому ми не хочемо повторювати допущені помилки", - продовжив Маас. Особливо це важливо для людей, які живуть в прикордонному регіоні, додав німецький урядовець.
Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кородну та непотрібних дискусій між мешканцями прикордонних регіонів по обидва боки кордону.
На початку пандемії COVID-19 Німеччина запровадили суворий прикордонний контроль, фактично закривши кордони. Це спричинило хаос на багатьох ділянках кордону з сусідніми країнами. Хоч мешканцям прикордонних регіонів, які працювали на території іншої країни, дозволялося перетинати кордон, виникали тривалі пробки, і людям доводилося витрачати багато часу на кордоні, адже більшість прикордонних пунктів пропуску були закриті. Крім того, для перетину кордону потрібно було мати при собі довідки і документи, що підтверджують місце роботи або проживання. Лише в середині червня правила перетину кордонів були знову пом'якшені.
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До эпидемии безработица было ок. 2% -- это было плохо -- бо нехватка рабочей силы.
Теперь слегка ок. 7% -- это на чуток выше, чем норма в 5%.
Так, вообще, обстановка и на душе не тускло -- всё правильно среагировали немцы.
Опыта набрались, успокоились, разработались...
Штраф за нарушения режима понизили в 10 раз, до 250 евр.
А было, что и на карантин забили, особенно вначале -- полицаям гонять приходилось нарушителей.
64% населения одобряют карантинную политику Государства.
Пример с Германии берите, олухи всех стран...*)
Не буду спорить, но есть сомнения по этому поводу
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/29/7264588/ Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
Мы примером американцев обойдемся, если вы там не против
где броненосец не промчится,
хохол на брюхе проползет
и ничего с ним не случится