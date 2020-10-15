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Новини
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Ми проти повторного закриття кордонів через пандемію коронавірусу, - МЗС Німеччини

Ми проти повторного закриття кордонів через пандемію коронавірусу, - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від спроб повторення закриття кордонів Німеччини з огляду на нинішню пандемію COVID-19.

Про це Маас заявив у четвер, 15 жовтня, в Парижі після зустрічі з французьким та польським колегами - Жаном-Івом Ле Дріаном і Збігневим Рау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Гадаю, що цієї весни всі ми мали негативний досвід щодо вкрай швидкого закриття кордонів - як на німецько-польському, так і на німецько-французькому кордоні", - сказав Маас.

"Нам відомо, що є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати. А тому ми не хочемо повторювати допущені помилки", - продовжив Маас. Особливо це важливо для людей, які живуть в прикордонному регіоні, додав німецький урядовець.

Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кородну та непотрібних дискусій між мешканцями прикордонних регіонів по обидва боки кордону.

На початку пандемії COVID-19 Німеччина запровадили суворий прикордонний контроль, фактично закривши кордони. Це спричинило хаос на багатьох ділянках кордону з сусідніми країнами. Хоч мешканцям прикордонних регіонів, які працювали на території іншої країни, дозволялося перетинати кордон, виникали тривалі пробки, і людям доводилося витрачати багато часу на кордоні, адже більшість прикордонних пунктів пропуску були закриті. Крім того, для перетину кордону потрібно було мати при собі довідки і документи, що підтверджують місце роботи або проживання. Лише в середині червня правила перетину кордонів були знову пом'якшені.

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Автор: 

Німеччина (7323) кордон (4750) Гайко Маас (201) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Бундес уже притёрся к болячке... ...поляков, чехов и прочих бывших демократов-работяг, правда повышибало почти начисто, но потихоньку экономика очухивается.
До эпидемии безработица было ок. 2% -- это было плохо -- бо нехватка рабочей силы.

Теперь слегка ок. 7% -- это на чуток выше, чем норма в 5%.
Так, вообще, обстановка и на душе не тускло -- всё правильно среагировали немцы.
Опыта набрались, успокоились, разработались...
Штраф за нарушения режима понизили в 10 раз, до 250 евр.

А было, что и на карантин забили, особенно вначале -- полицаям гонять приходилось нарушителей.
64% населения одобряют карантинную политику Государства.
Пример с Германии берите, олухи всех стран...*)
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15.10.2020 20:44
+1
"64% населения одобряют карантинную политику Государства."

Не буду спорить, но есть сомнения по этому поводу
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/29/7264588/ Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
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15.10.2020 21:40
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15.10.2020 20:34 Відповісти
Бундес уже притёрся к болячке... ...поляков, чехов и прочих бывших демократов-работяг, правда повышибало почти начисто, но потихоньку экономика очухивается.
До эпидемии безработица было ок. 2% -- это было плохо -- бо нехватка рабочей силы.

Теперь слегка ок. 7% -- это на чуток выше, чем норма в 5%.
Так, вообще, обстановка и на душе не тускло -- всё правильно среагировали немцы.
Опыта набрались, успокоились, разработались...
Штраф за нарушения режима понизили в 10 раз, до 250 евр.

А было, что и на карантин забили, особенно вначале -- полицаям гонять приходилось нарушителей.
64% населения одобряют карантинную политику Государства.
Пример с Германии берите, олухи всех стран...*)
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15.10.2020 20:44 Відповісти
"64% населения одобряют карантинную политику Государства."

Не буду спорить, но есть сомнения по этому поводу
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/29/7264588/ Десятки тисяч без масок і дистанції протестують у Берліні проти карантину
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15.10.2020 21:40 Відповісти
Германия - это образцово-показательный совок! Там действительно коренное население законопослушно до безумия. Чем с успехом пользуются кремляди и понаехавшие чурки
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21.10.2020 00:28 Відповісти
С таких оболваненых дебилов как немцы только пример и брать, ага
Мы примером американцев обойдемся, если вы там не против
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21.10.2020 00:26 Відповісти
там, где пехота не пройдет,
где броненосец не промчится,
хохол на брюхе проползет
и ничего с ним не случится
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15.10.2020 21:02 Відповісти
Да пусть сдохнут слабые и немощные. Так по вашему мнению?
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15.10.2020 21:10 Відповісти
Там вообще особо никто не соблюдает, вранье для мировых Средств Массовой Дезинформации
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15.10.2020 21:32 Відповісти
Щось не зрозуміло... Чому проти? Бабло просіло? Та ні... давайте пандемії скажемо, що ми ДУЖЕ ЗАСМУЧЕНІ, потім СТУРБОВАНІ, потім ДУЖЕ ЗАБЕСПОКОЄНІ, потім ВСЕ ВИКЛИКАЄ СТУРБОВАНІСТЬ... ну якось так, чи в іншому порядку... ОБІСРАТИСЯ...
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15.10.2020 21:35 Відповісти
Хайль,бундес,но только в этом...
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15.10.2020 21:39 Відповісти
Странная новость. Немцы давно позакрывали границы на въезд для стран из оранжевокрасной зоны. А сегодня они толи порекомендовали толи запретили и своим гражданам туда пхаться.
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15.10.2020 23:55 Відповісти
 
 