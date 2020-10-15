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Новини Коронавірус і карантин
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Попри "червону зону" в Харкові буде ходити громадський транспорт, працюватимуть ринки і заклади громадського харчування, - віцемер Терехов

Попри

Громадський транспорт у Харкові продовжить роботу в звичайному режимі, не зважаючи на те, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони, заявив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Терехова до городян, опублікованому на офіційному сайті Харківської міськради в четвер увечері.

"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював - метро, ​​наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде", - наголошується в тексті.

Він також заявив, що не закриватимуться ринки, продовольчі магазини та заклади громадського харчування.

"Я також впевнений у тому, що в даній економічній ситуації ми не маємо права закривати ринки, продовольчі магазини, ТРЦ (окрім розважальних зон), заклади громадського харчування, торгового і побутового обслуговування", - сказано у зверненні Терехова.

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При цьому він закликав харків'ян дотримуватися карантинних обмежень, а правоохоронні органи - стежити за їх дотриманням у транспорті.

"Звертаюся до правоохоронних органів. На вас зараз лягає відповідальність за те, щоб життя в місті не завмерло. Прошу вас, не перекладайте на водіїв громадського транспорту контроль за кількістю пасажирів - допоможіть рідному Харкову не залишитися без громадського транспорту, а отже, допоможіть йому і далі жити, працювати і розвиватися. При цьому ми, харків'яни, повинні розуміти і жорстко вимагати один від одного - дотримання маскового режиму і соціальної дистанції городян", - сказано у зверненні Терехова.

Автор: 

карантин (18172) Харків (5563) Терехов Ігор (311) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Федерализация.. да нет по ходу конфедерация... Начинается с малого.. скажем с игнорирования решений центра, а дальше больше.
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15.10.2020 21:01
+8
Якщо не обмежити людей у Харкові буде спочатку "червона зона", а потім "біла дорога".
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
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15.10.2020 21:03
+6
Нам пофигу красная зона, идем к черной зоне, когда трупы на улицах будут валяться(
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15.10.2020 21:22
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А кто ответит за смерть тысяч чьих-то родных людей, заразившихся от по.уистов?
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15.10.2020 21:40 Відповісти
Они, как ни странно, почти все на вашей совести, истерички, как и те, кто сейчас не имеет доступа к медицине.
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15.10.2020 23:11 Відповісти
Ты сам-то понял, что написал ? Смерть тысяч людей от короны на совести тех, кто носил маски и соблюдал социальную дистанцию? Таких как ты в свое время испанка выкосила неплохо, но, вижу, что естественный отбор должен еще поработать.
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15.10.2020 23:18 Відповісти
Памперсы себе не забывай менять.
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15.10.2020 23:21 Відповісти
Закроют все, когда людей будут в парках хоронить...
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15.10.2020 23:49 Відповісти
Некому будет хоронить, все умрут.
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16.10.2020 00:17 Відповісти
не надо обращать особенное внимание на лахтинских ублюдков -"дурантинофилов"...


ВИКИДУЙТЕ ЇХ ВІДРАЗУ У СПАМ.
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16.10.2020 09:39 Відповісти
Та чьо там, СОТЄН ТИСЯЧ! Хто отвєтіт за померлих від туберкульозу, сніду, кіру та інших заразних хвороб? Харе паніку за гроші роздмухувати. Ніякої пандемії немає. Є зла воля організаторів паніки та коронавірус головного мозку у її жертв.
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16.10.2020 05:58 Відповісти
туберкульоз не вірус.а бактерія...
І ліки на нього є.

ОСОБЛИВО ТУПИМ...
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16.10.2020 09:49 Відповісти
Федерализация.. да нет по ходу конфедерация... Начинается с малого.. скажем с игнорирования решений центра, а дальше больше.
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15.10.2020 21:01 Відповісти
Азы управления, никогда не давай приказы которые не будут выполнены. Но слугам это неизвестно. К тому же они не законны постановления. В суд шмыгаль почему на меров не подает?
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15.10.2020 21:52 Відповісти
Эт правильное замечание. Точно так же нельзя государству принимать законы если оно ( государство) не в силах обеспечить их неукоснительное выполнение. ( для самого простого наглядного, несколько утрированного примера - запрет курения на лестничных клетках жилых домов и в лифтах) точно как "обязательная" дистанция в 1,5 метра ( скажем на рынке..) и т.д.
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15.10.2020 22:02 Відповісти
Цілком згоден з рішенням тєрєхова, хоча він та решта кернесів - гівнюки.
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16.10.2020 06:00 Відповісти
Якщо не обмежити людей у Харкові буде спочатку "червона зона", а потім "біла дорога".
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
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15.10.2020 21:03 Відповісти
Вы абсолютно правы. Многим харьковчанам надо лечить мозг. Слишком много заезжей кацапни, котораяосела, пустила корни .... И гадит, гадит, гадит....И на паРашу их не вытолкаешь, и жизнь в Украине им противна... Сидят - ждут путена....
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15.10.2020 21:43 Відповісти
Не верзіть муйні. До чого тут близькість до рахи і невіра в всемогутній ковід? Просто люди бачуть, що ніякої пандемії немає, і що дурантін - це засіб маніпуляції.
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16.10.2020 06:01 Відповісти
а чем отличается "красная" зона от "оранживой" ну по зеленому так?
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15.10.2020 21:06 Відповісти
Главное Киев в правах не ущемить, на остальные города Степанову, Зеленскому и всем по хе...
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15.10.2020 21:13 Відповісти
ето криворогатые Киев не ущемляют?
та одним своим присутствием там они ********* киевлян.
понял - ответа внятного не дождусь.
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15.10.2020 21:37 Відповісти
-- зелёным тарифом...*)
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15.10.2020 21:16 Відповісти
Короче действует главный закон природы + выживет сильнейший
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15.10.2020 21:07 Відповісти
а еще все должны обниматься, лобзаться и обзываться, гендерность, понимаешь, супротив нее не попрешь
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15.10.2020 21:12 Відповісти
Шо за "вицин-мєр", гепина подкладка?
Какие у него полномочия? Его кто то избирал? Гепа фсё и подкладку выкинкиуть!
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15.10.2020 21:17 Відповісти
У власти как всегда в Харькове кацапские выродки.
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15.10.2020 21:39 Відповісти
Нам пофигу красная зона, идем к черной зоне, когда трупы на улицах будут валяться(
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15.10.2020 21:22 Відповісти
А тим часом хворі вже навіть у коридорах лікарень не вміщуються...
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15.10.2020 21:32 Відповісти
...і трупи на вулицях валяюцця.
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16.10.2020 06:02 Відповісти
Трупи валяються не на вулицях, а в моргах.
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16.10.2020 12:17 Відповісти
Носятся с этой простудой в намордниках и страшилки травят
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15.10.2020 21:38 Відповісти
когда тебе аппарата не хватит (или твоим родным), тогда и будешь про страшилки рассказывать
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15.10.2020 22:16 Відповісти
Не забывай всегда добавлять: через 2 недели.
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15.10.2020 23:13 Відповісти
Многие пи.дят до тех пор, пока не заражаются. Потом засовывают языки в одно место и боятся лишний паз пукнуть. Кого-то проносит без цитокинового шторма и антителозависимого усиления инфекции, кто-то попадает на двустороннее воспаление легких, у кого-то начинаются большие проблемы с дыханием, а кто-то и копыта откидывет. А те, что вылечиваются, снова начинают вые.ываться, до тех пор, пока не заразится близкий пожилой человек и не отбросит коньки.
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15.10.2020 21:45 Відповісти
В Киеве уже черная зона, больницы переполнены, скорые в последние секунды вытягивают из лап смерти 24/7, больницы переполнены, живые очереди из больных растянулись на несколько сотен метров за территории медучреждений в надежде получить кислород. Больные погибают прямо по дороге вдоль дороги, везде полицейские оформляют погибших больных.. Приблизительно так
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15.10.2020 21:49 Відповісти
Ты так шутишь только потому, что не знаешь, что больницы на самом деле уже на 70% заполнены, а эпидемия усиливается. Вот если бы ты сейчас носился в поисках возможности отправить свою больную мать в Германию, чтоб ее там вытянули с того света, думаю ты бы так не шутил.
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15.10.2020 23:12 Відповісти
платних тролів з Лахті не стосується.. навіть перехворівши ковідом вони будуть писати -"це все змова продавців масок"
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16.10.2020 09:47 Відповісти
А што многие сделать могут? Маску носить? Ну носят, тока чото не помогает.
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16.10.2020 12:21 Відповісти
Як перекласти "віце-мер"?...
- Прокуратор намісника? Чи як?
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15.10.2020 22:05 Відповісти
Сбу-поинтересуйтель этим гандоном Игнатьев фион-который разжигает вражду:цитата:

Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".(Ты тварь живёшь в Харькове?)
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d. Ты конченная тварь знаешь хоть сколько пацанов с Харькова погибло на Донбассе чтоб такое ты *******?Чтоб тебе падло и сухарей не было поесть!!!Жри своё гамно которое у тебя со рта льёться тварь!!!https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d
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15.10.2020 22:40 Відповісти
Перекрыть харьковчанам все дороги, чтобы от туда никто никуда не ездили. И пусть ********** между собой. Как говорят: меньше глупого народа, больше будет кислорода.
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15.10.2020 23:37 Відповісти
Недавно орали что в Харькове же мест почти нет в больнице и тут. Транспорт будет ходить... Набитый под завязку? а метро тоже? а через пару недель что будут орать? куда будут больных девать?
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16.10.2020 00:05 Відповісти
UNIT.CITY KHARKIV можна переобладнати у госпіталь на 500 місць,а ще всі криті спортивні майданчики..Попри "червону зону" в Харкові буде ходити громадський транспорт, працюватимуть ринки і заклади громадського харчування, - віцемер Терехов - Цензор.НЕТ 2471
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16.10.2020 09:45 Відповісти
Думаю,Меру Харкова варто ВЖе звернутись до китайців про завкупівлю кількох мобільних крематоріїв (там носять маски і зберігають соціальну дистанцію під загрозою тюрми)
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16.10.2020 09:55 Відповісти
Госпиталей можно тысячи организовать. Вот только где набрать врачей?..
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16.10.2020 11:35 Відповісти
Да чего переживать, жителям Харькова, ведь в случае чего, они как и мэр их города поедут лечится в "Шарите"... Главное потом не забыть поставить пометку в бюлетене.
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16.10.2020 01:35 Відповісти
Да чего переживать, жителям Харькова, ведь в случае чего, они как и мэр их города поедут лечится в "Шарите"...

вони надіться на російську "вакцину" "спутнік 5".
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16.10.2020 09:51 Відповісти
 
 