Попри "червону зону" в Харкові буде ходити громадський транспорт, працюватимуть ринки і заклади громадського харчування, - віцемер Терехов
Громадський транспорт у Харкові продовжить роботу в звичайному режимі, не зважаючи на те, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони, заявив перший заступник міського голови Ігор Терехов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Терехова до городян, опублікованому на офіційному сайті Харківської міськради в четвер увечері.
"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював - метро, наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде", - наголошується в тексті.
Він також заявив, що не закриватимуться ринки, продовольчі магазини та заклади громадського харчування.
"Я також впевнений у тому, що в даній економічній ситуації ми не маємо права закривати ринки, продовольчі магазини, ТРЦ (окрім розважальних зон), заклади громадського харчування, торгового і побутового обслуговування", - сказано у зверненні Терехова.
При цьому він закликав харків'ян дотримуватися карантинних обмежень, а правоохоронні органи - стежити за їх дотриманням у транспорті.
"Звертаюся до правоохоронних органів. На вас зараз лягає відповідальність за те, щоб життя в місті не завмерло. Прошу вас, не перекладайте на водіїв громадського транспорту контроль за кількістю пасажирів - допоможіть рідному Харкову не залишитися без громадського транспорту, а отже, допоможіть йому і далі жити, працювати і розвиватися. При цьому ми, харків'яни, повинні розуміти і жорстко вимагати один від одного - дотримання маскового режиму і соціальної дистанції городян", - сказано у зверненні Терехова.
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І ліки на нього є.
ОСОБЛИВО ТУПИМ...
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
та одним своим присутствием там они ********* киевлян.
понял - ответа внятного не дождусь.
Какие у него полномочия? Его кто то избирал? Гепа фсё и подкладку выкинкиуть!
- Прокуратор намісника? Чи як?
Харків це місто, що межує з сепарськими територіями, з якого щоденно прибувають заражені особи.
Харків це місто яке досі дивиться рашиські канали, де живуть люди які "не вірять в коронавірус".(Ты тварь живёшь в Харькове?)
В Харкові треба вводити комендантську годину аби "любітелі *****", а їх там достатньо сиділи вдома та їли сухарі а не вершталися вулицями та по концертах.
https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d. Ты конченная тварь знаешь хоть сколько пацанов с Харькова погибло на Донбассе чтоб такое ты *******?Чтоб тебе падло и сухарей не было поесть!!!Жри своё гамно которое у тебя со рта льёться тварь!!!https://censor.net/ru/comments/locate/3225048/019214af-4250-732c-9b06-b7ae1094449d
как и мэр их города поедут лечится в "Шарите"...
вони надіться на російську "вакцину" "спутнік 5".