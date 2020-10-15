Попри "червону зону" в Харкові буде ходити громадський транспорт, працюватимуть ринки і заклади громадського харчування, - віцемер Терехов

Громадський транспорт у Харкові продовжить роботу в звичайному режимі, не зважаючи на те, що місто віднесено до "червоної" карантинної зони, заявив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Терехова до городян, опублікованому на офіційному сайті Харківської міськради в четвер увечері.

"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював - метро, ​​наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде", - наголошується в тексті.

Він також заявив, що не закриватимуться ринки, продовольчі магазини та заклади громадського харчування.

"Я також впевнений у тому, що в даній економічній ситуації ми не маємо права закривати ринки, продовольчі магазини, ТРЦ (окрім розважальних зон), заклади громадського харчування, торгового і побутового обслуговування", - сказано у зверненні Терехова.

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При цьому він закликав харків'ян дотримуватися карантинних обмежень, а правоохоронні органи - стежити за їх дотриманням у транспорті.

"Звертаюся до правоохоронних органів. На вас зараз лягає відповідальність за те, щоб життя в місті не завмерло. Прошу вас, не перекладайте на водіїв громадського транспорту контроль за кількістю пасажирів - допоможіть рідному Харкову не залишитися без громадського транспорту, а отже, допоможіть йому і далі жити, працювати і розвиватися. При цьому ми, харків'яни, повинні розуміти і жорстко вимагати один від одного - дотримання маскового режиму і соціальної дистанції городян", - сказано у зверненні Терехова.