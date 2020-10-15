Трамп не планує в США жорсткий карантин під час другої хвилі COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати жорсткий карантин у США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом.

Про це він заявив у інтерв'ю Fox Business, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми більше не будемо запроваджувати локдаун", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання щодо другої хвилі пандемії та повторний жорсткий карантин у деяких країнах Європи.

Трамп запевнив, що уряд США справляється з локальними спалахами захворюваності на COVID-19, як це було у штатах Аризона та Техас. Він також засудив дії деяких губернаторів від Демократичної партії щодо запровадження сильних обмежень для своїх громад, зокрема у штатах Мічиган та Пенсильванія.

Також Трамп зазначив, що його син Беррон легко подолав коронавірус, а сам президент регулярно проходить тестування на COVID-19 після свого одужання.

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