Трамп не планує в США жорсткий карантин під час другої хвилі COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати жорсткий карантин у США навіть у випадку другої хвилі зараження коронавірусом.
Про це він заявив у інтерв'ю Fox Business, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми більше не будемо запроваджувати локдаун", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання щодо другої хвилі пандемії та повторний жорсткий карантин у деяких країнах Європи.
Трамп запевнив, що уряд США справляється з локальними спалахами захворюваності на COVID-19, як це було у штатах Аризона та Техас. Він також засудив дії деяких губернаторів від Демократичної партії щодо запровадження сильних обмежень для своїх громад, зокрема у штатах Мічиган та Пенсильванія.
Також Трамп зазначив, що його син Беррон легко подолав коронавірус, а сам президент регулярно проходить тестування на COVID-19 після свого одужання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"большой спорт большим спортом, но елементарная физическая подготовка должа быть"
заявы типа - "не бойтесь ковида" - ето именно рыжая придурковать.
деда переболевший, и до етого мысли в кучу собрать не мог,
а сейчас так вообще напряг и с мыслями и с кучей....
"suburbs women, please find a way to like me"
Разгоняет программу ************ на самісінькій українській мові
"И только я покинул дэбильное подсознание-новая волна меня накрыла з головой".
Люд потихеньку починає розуміти, що вся ця каша заварена щоб демонократична партія таки захопила владу в США а ліві в цілому світі.
Ось тут про 100млрд та відео реакцію населення
https://www.rebelnews.com/pandemic_wage_subsidies_expected_to_top_100_billion https://www.rebelnews.com/pandemic_wage_subsidies_expected_to_top_100_billion
https://youtu.be/DO4uZPeUqBM
И только когда кремлевская гэбня стала отмывать через него бабло - ему "поперло"
Самое интересное - что в республиканских штатах эпидем обстановка много лучше.
и слишком переоцениваешь зависимость губернаторов штатов от президента...
3:15 для тебя унтерменша настоящий WASP