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Новини
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Київ закликав країни-учасниці ОБСЄ приєднатися до "Кримської платформи" з деокупації півострова

Київ закликав країни-учасниці ОБСЄ приєднатися до

Україна закликає країни-учасниці ОБСЄ підтримати зусилля Києва у межах нової Кримської платформи, у тому числі під час Ради міністрів ОБСЄ у грудні в Тирані.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дозвольте поінформувати вас, що Україна виступила з пропозицією нового консультаційного та координаційного формату – Кримської платформи – з метою підвищення ефективності міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму", - заявив дипломат.

За його словами, ініціатива спрямована на те, щоб зібрати під її "парасолькою" всі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання у межах міжнародних організацій, включно з ОБСЄ, інші міжнародні урядові та неурядові форуми.

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"Ми сподіваємось, що держави-учасниці долучаться до наших зусиль у межах цієї платформи, у тому числі під час майбутньої Ради міністрів у Тирані", - заявив Цимбалюк.

Дипломат вказав на те, що наразі ОБСЄ залучена до врегулювання конфлікту на Донбасі через діяльність СММ та в ТКГ, однак "цього не можна сказати про Крим, у доступі міжнародних моніторингових механізмів до якого російська окупаційна влада продовжує відмовляти".

"Публічні заяви та позиції важливі, щоб держава-агресор знала, що про її дії не забувають і на них чекає адекватна реакція", - наголосив Цимбалюк.

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Автор: 

ОБСЄ (3498) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+2
А мо віднесе вітром до Ердогана.
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15.10.2020 22:27
+1
Ну давайте ще тут сліпоглухоніме ОБСЄ на чолі з кацапами прилаштуєм. І буде прорив!
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15.10.2020 21:54
+1
Відштовхнути його від материка подалі в море. Нехай дрейфує.
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15.10.2020 22:02
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Відштовхнути його від материка подалі в море. Нехай дрейфує.
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15.10.2020 22:02 Відповісти
Хай таки потоне,мої тітка з дядьком гарно плавають.
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15.10.2020 22:25 Відповісти
А мо віднесе вітром до Ердогана.
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15.10.2020 22:27 Відповісти
Ну давайте ще тут сліпоглухоніме ОБСЄ на чолі з кацапами прилаштуєм. І буде прорив!
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15.10.2020 21:54 Відповісти
ну все... зараз обсе почне збігатися до платформи зе... воно дійсно *******...пожиттєво. Цікаво буде, коли посадять всю цю кодлу...
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15.10.2020 22:17 Відповісти
Раньше за неправильную платформу могли в лагеря сослать.
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15.10.2020 22:30 Відповісти
напоминает импотентные протесты в Беларусии
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15.10.2020 22:30 Відповісти
С Турцией нужно платформу создавать, а не с импотентами. Но зеленому чму это не интересно.
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16.10.2020 09:17 Відповісти
 
 