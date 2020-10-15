Нацрада перевірить Newsone, "112 Україна" і ZIK через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалів, які транслювали зустріч глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.
Про це повідомляється на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.
"15 жовтня Національна рада призначила трьом ліцензіатам – ТОВ "Новини 24 години" (логотип "NEWSONE"), ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" ("112 УКРАЇНА") і ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" ("Z ZIK") – позапланові перевірки через зафіксовану трансляцію зустрічі голови політради і стратегічної ради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата України В. Медведчука з Президентом Російської Федерації В. Путіним, що відбулася в Москві", - говориться в повідомленні.
Так, в ефірі телеканалу Newsone 6–8 жовтня цього року зафіксовано три трансляції передачі "Newstime" з "повною" версією цієї зустрічі і ще 11 трансляцій передачі "Newstime", де показували фрагменти зустрічі з редакційним коментарем телеканалу. Загальний хронометраж усіх передач становив 1 годину 30 хвилин. Темою обговорення стали налагодження взаємовідносин Російської Федерації з Україною, постачання російської вакцини від СОVID-19 "Супутник V" в Україну та святкування 75-річчя Перемоги над нацистами, зауважують у Нацраді.
Сама зустріч на телеканалі "112 УКРАЇНА" транслювалася також 6–8 жовтня у передачі під назвою "Важливо" (загалом – 23 рази із хронометражем 3 години 25 хвилин).
6–7 жовтня на телеканалі "Z ZIK" було зафіксовано два включення в передачі "Деталі дня" (06.10.2020 – о 18.18 та 22.13) і дві трансляції в рубриці "У нас багато новин" (07.10.2020 – о 01.50 та 06.45). Загальний хронометраж усіх передач становив 57 хвилин. Вони також стосувалися зустрічі, що відбулася в Москві.
У Нацраді зазначили, що висловлювання Путіна "за своїм стилістичним і семантичним значенням є твердженнями, які можуть створити сильне враження у переконанні аудиторії в позитивному ставленні очільника країни-агресора до України та українського народу, бажанні налагодити відносини між країнами, незважаючи на "складний" характер відносин".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ictv та Україна це к'анали "папучиков рєвалюциі",а кривий - главного котлокомандуючого
или спалены к херам!
а так и будет сделано!дело времени
Аби не Порох.
Д.Б.
При Порохе не показывали ***** с Мертветчуком где они рассказывают как они собираются "спасать" Украину.
https://tsn.ua/ru/politika/v-kremle-podtverdili-regulyarnye-vstrechi-putina-i-medvedchuka-1254141.html
23 ноября 2018 года
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/21/7201964/
21 деабря 2018 года
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/22/7209955/
22 марта 2019 года
Продолжить?
Для початку це буде фізична ізоляція від суспільства у спеоб єктах які називаються тюрмами, більш м яка міра - анулювання громадянства України і видача картки на право проживання в Україні без праву голоса і займання будь яких держпосад і володіння медіа ресурсами самому або через підставних осіб
МЕДВЕДЧУКУ АНУЛЯЦІЮ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ для початку і НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ТБ КАНАЛІВ
че только не увидишь под кокосом. короче нюхачи знают.
https://censor.net/ua/comments/locate/3225058/019214af-3b52-722c-8f0e-c32c2adb1278
"Вы за то, чтобы немедленно закрыть пропагандистские , пророссийские каналы ньюзван, 112, страна юа, 24, интер , г+г, и пр., как средства, подрывающие основы украинской государственности и суверенитета, способствующие развязыванию полномасштабной войны на территории Украины ? "
И ответ должен быть один : "ДА"
73 % с самого начала было наглой кацапской ложью, согласно методичке, полученной из кремля
не более 37 % было и то в марте 2019 года, поверь мне
(просто поменяй цифры местами и расскажи всем зебилам, что их "имеют" с марта 2019 года)
Удачи, ЗЄ !
вчи курва українську мову !
вчи курва українську мовуСамє та адкуда са сваєю куррьваю?
кацапский запой с баней и "батяней камбатом" на неделю минимум...
Не смешите мои тапочки, она и у мертвого также на зарплате, ведь беня с кумом хйла много времени как партнеры по общему бизнесу.
А вы думали кто является связующим мостикой между беней и хйлом и почему хйло обещает щедро отблагодарить зелемойскую банду?
https://gordonua.com/ukr/blogs/berezovets/-kolomojskij-ne-zbrehav-pro-100-mlrd-vid-rf-tsju-sumu-putin-vzhe-proponuvav-u-2014-rotsi-v-obmin-na-vidmovu-vid-krimu-nato-i-jes-1425621.html
Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що Росія для відновлення відносин хотіла б дати Україні $100 млрд.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-krediti-mvf-mozhna-zaminiti-finansuvannjam-z-rosiji-1422613.html
У вас фуйлові канали ретранслюють кремлівську пропаганду.
Напевно Путіна там шукатимуть.