Нацрада перевірить Newsone, "112 Україна" і ZIK через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалів, які транслювали зустріч глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Про це повідомляється на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

"15 жовтня Національна рада призначила трьом ліцензіатам – ТОВ "Новини 24 години" (логотип "NEWSONE"), ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" ("112 УКРАЇНА") і ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" ("Z ZIK") – позапланові перевірки через зафіксовану трансляцію зустрічі голови політради і стратегічної ради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата України В. Медведчука з Президентом Російської Федерації В. Путіним, що відбулася в Москві", - говориться в повідомленні.

Так, в ефірі телеканалу Newsone 6–8 жовтня цього року зафіксовано три трансляції передачі "Newstime" з "повною" версією цієї зустрічі і ще 11 трансляцій передачі "Newstime", де показували фрагменти зустрічі з редакційним коментарем телеканалу. Загальний хронометраж усіх передач становив 1 годину 30 хвилин. Темою обговорення стали налагодження взаємовідносин Російської Федерації з Україною, постачання російської вакцини від СОVID-19 "Супутник V" в Україну та святкування 75-річчя Перемоги над нацистами, зауважують у Нацраді.

Сама зустріч на телеканалі "112 УКРАЇНА" транслювалася також 6–8 жовтня у передачі під назвою "Важливо" (загалом – 23 рази із хронометражем 3 години 25 хвилин).

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6–7 жовтня на телеканалі "Z ZIK" було зафіксовано два включення в передачі "Деталі дня" (06.10.2020 – о 18.18 та 22.13) і дві трансляції в рубриці "У нас багато новин" (07.10.2020 – о 01.50 та 06.45). Загальний хронометраж усіх передач становив 57 хвилин. Вони також стосувалися зустрічі, що відбулася в Москві.

У Нацраді зазначили, що висловлювання Путіна "за своїм стилістичним і семантичним значенням є твердженнями, які можуть створити сильне враження у переконанні аудиторії в позитивному ставленні очільника країни-агресора до України та українського народу, бажанні налагодити відносини між країнами, незважаючи на "складний" характер відносин".