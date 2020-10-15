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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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КПВВ "Станиця Луганська" закрили на карантин, пів сотні українців не можуть потрапити додому на окуповану територію

КПВВ

До листопада перетнути лінію розмежування через КПВВ "Станиця Луганська" можна тільки за наявності документів, що підтверджують соціально-гуманітарний характер поїздки. Розселяти застряглих на КПВВ людей не планують, тому що сама Станиця Луганська - у помаранчевій карантинній зоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

На КПВВ зібралися близько 50 осіб, які вимагали пропустити додому на окуповані території. Їм відмовили - до кінця місяця пункт пропуску закрито на карантин.

"Головною умовою для перетину лінії розмежування є наявність документів, що підтверджують соціально-гуманітарний характер (поїздки. - Ред.), які дали б командувачу Об'єднаних сил підстави для прийняття рішення щодо пропуску через лінію розмежування особи в обидва боки", - пояснила прессекретарка Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

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При цьому розселяти тих, хто не може потрапити додому на окуповану територію, на території самої Станиці Луганської місцева влада не планує.

"На сьогодні інфіковано COVID понад 40 осіб на території саме Станиці Луганської. Тобто, ми ж не будемо наших жителів, а також жителів тимчасово окупованих територій наражати на небезпеку", - пояснила заступниця голови Станично-Луганської районної державної адміністрації Ірина Костан.

Сьогодні ніхто з охочих потрапити додому на окуповану територію так і не зміг цього зробити.

Автор: 

карантин (18172) Донбас (22354) КПВВ (330) Станиця Луганська (196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+15
Зеленский вторым вопросом на *референдуме* поставил, хотим ли мы дать окупантам и сепарам даунбаситским сделать свободной економической зоной( фактически Автономная Республика Дамбаса). А почему на референдум не выносится вопрос, хотят ли украинцы платить даунбаситам пенсии и пускать на территорию неокупированной Укарины? Ето все что нужно знать о ваших рехверендумах. Власть будет в любом случае манипулировать постановкой вопроса интересующих только саму власть а не народ.
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15.10.2020 23:13
+12
Украинцев там нет...
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15.10.2020 23:08
+12
КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 7759
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15.10.2020 23:13
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КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 7759
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15.10.2020 23:13 Відповісти
КПВВ "Станиця Луганська" закрили на карантин, пів сотні українців не можуть потрапити додому на окуповану територію - Цензор.НЕТ 2448
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15.10.2020 23:54 Відповісти
Потороча ти , поторочене твоє життя , - і питання твої також дурні і беззмістовні . Я з тих , хто вважає порошенка зрадником через занадто лояльне ставлення до подібних до тебе .
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15.10.2020 23:15 Відповісти
Так, це того варте! По-перше, ніхто нікого не примушував дома та в побуті спілкуватися лише українською. І Тягнибок на цьому наголошував не раз. А от в державних закладах та в громадських місцях будь добрим - поважай національну мову ТИТУЛЬНОЇ нації! А по-друге, тому, що українська мова - це як лакмусовий папірець для виявлення кацапської гнидоди. І, крім того, у нас в Україні державна мова лише ОДНА - Українська. Спробуйте заявити прибалтам, що їм потрібно ввести рюський ізік як ще одну державну мову. Думаю, що до вокзалу не встигните добігти І да, я не порохобот і не ЗЕлуполиз, просто солідарний із націоналістичним світоглядом.
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15.10.2020 23:27 Відповісти
Какого х***я они вообще лазят через ЛИНИЮ ФРОНТА?
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15.10.2020 23:06 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3225061/kpvv_stanitsa_luganskaya_zakryli_na_karantin_polsotni_ukraintsev_ne_mogut_popast_domoyi_na_okkupirovannuyu
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15.10.2020 23:21 Відповісти
КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 5431
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15.10.2020 23:07 Відповісти
Дададада!!! Мы помним. Только мирным шляхом переговоров всех Петя переможет
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15.10.2020 23:14 Відповісти
Альтернативи дипломатичному шляху - немає , спостерігати і не піддаватися на провокації !
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15.10.2020 23:17 Відповісти
Украинцев там нет...
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15.10.2020 23:08 Відповісти
Взад пускати. На бік України - кордон перекрити.
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15.10.2020 23:09 Відповісти
Тобі це бидло потрібне, а мені ні. В крематорій їх нахер
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15.10.2020 23:18 Відповісти
Кому потрібне? "Дадому, до хати"... Що б ще в Києві зникли імбецили на дорогах з номерами АН і ВВ...
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15.10.2020 23:21 Відповісти
Зеленский вторым вопросом на *референдуме* поставил, хотим ли мы дать окупантам и сепарам даунбаситским сделать свободной економической зоной( фактически Автономная Республика Дамбаса). А почему на референдум не выносится вопрос, хотят ли украинцы платить даунбаситам пенсии и пускать на территорию неокупированной Укарины? Ето все что нужно знать о ваших рехверендумах. Власть будет в любом случае манипулировать постановкой вопроса интересующих только саму власть а не народ.
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15.10.2020 23:13 Відповісти
Смачного, вам ще куштувати зелену субстанцію 4роки.
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15.10.2020 23:35 Відповісти
Скоро будет Майдан.
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16.10.2020 08:16 Відповісти
пусть пробиваются к "своим "козьими тропами, с оружием в руках, они ж об этом всю жизнь мечтали, романтика...
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15.10.2020 23:15 Відповісти
Да пускай здохнут собаки. Нахер этих гондонов вообще пропускать. ***** им поможет за отсос. Быдло не умытое
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15.10.2020 23:16 Відповісти
Всього пів сотні?
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15.10.2020 23:23 Відповісти
Официально! Россия приступает к преступным медицинским эксперементам над людьми на оккупированной ею территории Украины без согласия украинского правительства. Последний раз в истории массово этим занимались нацистская Германия и Япония во время Второй мировой войны, а также СССРКПВВ "Станиця Луганська" закрили на карантин, пів сотні українців не можуть потрапити додому на окуповану територію - Цензор.НЕТ 8768
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15.10.2020 23:27 Відповісти
а не для того ли они бежали (после Крыма) на пуйловский рейхферендум, чтобы стать подопытными абезьянами в свайом наротном зверинце?
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15.10.2020 23:51 Відповісти
Подопытными они стали еще шесть лет назад
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15.10.2020 23:59 Відповісти
Ахахаха)))
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15.10.2020 23:28 Відповісти
Из текста новости - " .. и не могут попасть ДОМОЙ на оккупированную территорию "
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15.10.2020 23:28 Відповісти
Так за пенсією ж треба. Хоча всі матеріальні витрати, по міжнародному законодавству, несе країна-окупант. А тепер нам кажуть, що пенсій скоро не вистачить. Так згадайте Закон. Не виплачуйте сумнівним і окупованим територіям. Я з задоволенням подивлюсь, як кармільці будуть щось вимагати від країни, від якої вони добровільно відмовивились.
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15.10.2020 23:35 Відповісти
Зачем закрывать??. разбомбить к ипеней матери.. вернее - продезинфицировать огнём и напалмом..
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15.10.2020 23:40 Відповісти
шизофрения ....
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15.10.2020 23:41 Відповісти
по й
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15.10.2020 23:45 Відповісти
Нечего лазить из "процветающего лугандона" в "загибающуюся Украину."
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15.10.2020 23:52 Відповісти
Карантин - это же не наказание, это в интересах людей, чтоб не заразились, чтоб не заболели. Забота. Ну, все, карантин, сидите і не рипайтесь.
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16.10.2020 00:19 Відповісти
Нехрен шастать.Граница с ОРДИЛо должна работать в режиме ниппель,туда свободно назад -хрен на рыло.Тоже с крымом-хотели в составе кацапии сидите и не рыпайтесь.Вам бы туда еще и ЖОПО блок переправить в полном составе,вобще красота.
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16.10.2020 01:00 Відповісти
😅😅😅😅🤔🤭😂😂😂
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16.10.2020 05:53 Відповісти
Так через росію і Казахстан нехай їдуть . Теж мені , проблему знайшли .
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16.10.2020 07:20 Відповісти
Десь тихо, але стурбувалася ОБСЄ.
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16.10.2020 07:25 Відповісти
Все КПВВ надо закрыть на 20 лет.
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16.10.2020 08:09 Відповісти
Не хр-н шастать. КПП должны быть открыты только в одну строну, в сторону Украины для беженцев с оккупированной территории ( если таковые еще есть после 7 лет войны). В ту строну .. в строну врага ..пропуск осуществляться изначально не должен был быть.. Уж если кому "припекло" по важной причине, то пускай через Белгород добираются и то с пометкой в паспорте не чаще одного раза в год в зимний период ( кстати неплохо тоже сделать и с Крымом)
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16.10.2020 11:58 Відповісти
 
 