КПВВ "Станиця Луганська" закрили на карантин, пів сотні українців не можуть потрапити додому на окуповану територію

До листопада перетнути лінію розмежування через КПВВ "Станиця Луганська" можна тільки за наявності документів, що підтверджують соціально-гуманітарний характер поїздки. Розселяти застряглих на КПВВ людей не планують, тому що сама Станиця Луганська - у помаранчевій карантинній зоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

На КПВВ зібралися близько 50 осіб, які вимагали пропустити додому на окуповані території. Їм відмовили - до кінця місяця пункт пропуску закрито на карантин.

"Головною умовою для перетину лінії розмежування є наявність документів, що підтверджують соціально-гуманітарний характер (поїздки. - Ред.), які дали б командувачу Об'єднаних сил підстави для прийняття рішення щодо пропуску через лінію розмежування особи в обидва боки", - пояснила прессекретарка Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

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При цьому розселяти тих, хто не може потрапити додому на окуповану територію, на території самої Станиці Луганської місцева влада не планує.

"На сьогодні інфіковано COVID понад 40 осіб на території саме Станиці Луганської. Тобто, ми ж не будемо наших жителів, а також жителів тимчасово окупованих територій наражати на небезпеку", - пояснила заступниця голови Станично-Луганської районної державної адміністрації Ірина Костан.

Сьогодні ніхто з охочих потрапити додому на окуповану територію так і не зміг цього зробити.