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Новини Місцеві вибори-2020
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Поліція Запоріжжя затримала громадянина, який стріляв по автомобілю кандидата в депутати міськради

У Запоріжжі затримали зловмисника, який стріляв у автомобіль кандидата в депутати міської ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

У повідомленні зазначається: "15 жовтня близько 18-20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля "Фольксваген Кадді".

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом.

Постраждалих немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно.

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В ході проведення першочергових заходів особа порушника була встановлена. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження. Під час проведення невідкладних оглядів, з його домоволодіння по вулиці Приватній вилучена пневматична гвинтівка, з якої, за попередніми даними, пошкоджено автівку кандидата в депутати".

Поліція Запоріжжя затримала громадянина, який стріляв по автомобілю кандидата в депутати міськради 01

Автор: 

Запоріжжя (2258) місцеві вибори (1366) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+4
Вже відстрілюють зелень?
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16.10.2020 00:10
+4
"За будущее"
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16.10.2020 00:11
+4
председатель с окна выпал, агитаторов бьют не устают, по автомобилям
кандидатов стреляют, пока шо не прицельно....
хлопцы, так вы уже почти в Чикаго 40x
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16.10.2020 00:30
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Вже відстрілюють зелень?
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16.10.2020 00:10 Відповісти
"За будущее"
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16.10.2020 00:11 Відповісти
Два чоботи пара.
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16.10.2020 00:16 Відповісти
Ти щось проти учасника АТО ?
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16.10.2020 01:36 Відповісти
председатель с окна выпал, агитаторов бьют не устают, по автомобилям
кандидатов стреляют, пока шо не прицельно....
хлопцы, так вы уже почти в Чикаго 40x
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16.10.2020 00:30 Відповісти
в принципе у нас то же самое - губеров уже хотят покиднепать.
от шо значит один промах на выборах...
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16.10.2020 00:34 Відповісти
- Куме, Ви чули? «Слуги народу» ідуть на місцеві вибори із новим слоганом: «Україна - це ТИ!». І я от що думаю:
Од слогану "ЗЕ-команда!" люди плюваться почали...
Од слогану "Всі ми - президенти!" люди гірко сміються і матюкаються...
Од слогану "Україна - це ТИ!" що буде?
- Не знаю, куме... Мабуть, будуть бить у морду...
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16.10.2020 04:30 Відповісти
Догоним и перегоним Америку!(С)
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16.10.2020 00:37 Відповісти
То не ты там зажигал?
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16.10.2020 01:45 Відповісти
провокационный вопрос - а ты там зажигал?
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16.10.2020 04:49 Відповісти
Мабуть в листопаді почнеться зелений листопад...
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16.10.2020 02:42 Відповісти
«Блазень» - Ермаку:
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...
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16.10.2020 04:29 Відповісти
Кандидату в депутаты городского совета уместно поблагодарить стрелявшего в неё гражданина за то, что оный стрелял из пневматической винтовки, а не из РПГ-17 или РППО «Шмель». Но это пока и к тому идёт.
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16.10.2020 05:58 Відповісти
Видати грошову премію, нормальну рушницю, набої та відпустити.
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16.10.2020 06:51 Відповісти
Ты если шо пульни по тачке разок,всего один разок,тока с пневмата ,не перепутай! А я ща тачку похудшей возьму
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16.10.2020 07:34 Відповісти
Іж-61 - це навіть не рушниця, а пукавка для початкового навчання підлітків, більше як на 10м вона практично не стреляє. Дивно, що вона пошкодила шкло.
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16.10.2020 08:52 Відповісти
 
 