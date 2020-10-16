Поліція Запоріжжя затримала громадянина, який стріляв по автомобілю кандидата в депутати міськради
У Запоріжжі затримали зловмисника, який стріляв у автомобіль кандидата в депутати міської ради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.
У повідомленні зазначається: "15 жовтня близько 18-20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля "Фольксваген Кадді".
Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом.
Постраждалих немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно.
В ході проведення першочергових заходів особа порушника була встановлена. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження. Під час проведення невідкладних оглядів, з його домоволодіння по вулиці Приватній вилучена пневматична гвинтівка, з якої, за попередніми даними, пошкоджено автівку кандидата в депутати".
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кандидатов стреляют, пока шо не прицельно....
хлопцы, так вы уже почти в Чикаго 40x
от шо значит один промах на выборах...
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