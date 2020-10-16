Поліція Запоріжжя затримала громадянина, який стріляв по автомобілю кандидата в депутати міськради

У Запоріжжі затримали зловмисника, який стріляв у автомобіль кандидата в депутати міської ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

У повідомленні зазначається: "15 жовтня близько 18-20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля "Фольксваген Кадді".

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом.

Постраждалих немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно.

Читайте також: Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція. ФОТО

В ході проведення першочергових заходів особа порушника була встановлена. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження. Під час проведення невідкладних оглядів, з його домоволодіння по вулиці Приватній вилучена пневматична гвинтівка, з якої, за попередніми даними, пошкоджено автівку кандидата в депутати".